Estados Unidos

Pese a su incalculable fortuna personal, Maduro exige a EEUU que su defensa legal por narcotraficante sea pagada por la dictadura venezolana

En un extenso escrito presentado ayer por su abogado Pollack, el ex dictador caribeño reclamó a la administración Trump que se levanten las sanciones impuestas por la OFAC para solventar los honorarios de sus representantes legales

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Facsímil del escrito del abogado
Facsímil del escrito del abogado de Nicolas Maduro exigiendo a la dictadura venezolana que paga su defensa en el juicio que enfrenta en New York por narcotraficante

(Desde Washington, Estados Unidos) En una maniobra procesal que debe considerar el juez federal Alvin K. Hellerstein, Nicolás Maduro exigió que Estados Unidos que permita al régimen venezolano pagar a sus abogados defensores.

Barry J. Pollack, letrado del exdictador caribeño, es un maestro en esgrima procesal y ayer presentó un recurso de 17 fojas para asegurar que el Caso Maduro pone en juego la Quinta y la Sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Las citas constitucionales de Pollack intentan sostener dos falacias: Maduro no tiene dinero para pagar a su abogados, y esa presunta situación de insolvencia económica afecta el principio de defensa en juicio.

En este contexto, Pollack alega que la violación de esas dos enmiendas constitucionales son razón jurídica suficiente para anular todos los cargos que presentó Estados Unidos para condenar por narcotrafico a Maduro.

Barry J. Pollack, con un
Barry J. Pollack, con un expediente en su mano izquierda, es el abogado defensor del exdictador Nicolás Maduro

“La ley venezolana otorga al Sr. Maduro y a la Sra. Flores de Maduro un derecho de propiedad sobre el pago de sus honorarios legales. La revocación de las Licencias Originales por parte de la OFAC y la negativa a restablecerlas interfiere con su derecho a contratar al abogado de su elección ya que, sin la capacidad de ejercer este derecho de propiedad, ninguno de los dos tiene la capacidad de financiar la defensa por sí mismos. Ver Declaración. de Nicolás Maduro Moros (ECF No. 290-2) y Declaración. de Cilia Flores de Maduro (ECF No. 293-2) (declaraciones juradas de incapacidad de pago y disposición a presentar declaraciones financieras a petición de la Corte)”, sostiene Pollack en la foja 4 de su presentación, a la que accedió Infobae.

Y completa así sus argumentaciones legales en la foja 11:

“El gobierno no puede afirmar la “seguridad nacional” o la “política exterior” y luego pasar por encima de los derechos procesales internos de un individuo. Por ejemplo, en procesos que involucran información clasificada, el gobierno no puede impedir que los acusados obtengan evidencia exculpatoria material, descubrible bajo Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963), y usen esa evidencia en su defensa en un juicio público, simplemente porque el gobierno tiene una razón política legítima para mantener el documento clasificado. Bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (18 U.S.C. App. III), si el gobierno no ofrece un sustituto adecuado, el tribunal debe desestimar la acusación. Ver United States v. Giffen, 473 F.3d 30, 33 (2d Cir. 2006) (Bajo CIPA, “si el tribunal se niega a permitir tal sustitución, y el gobierno se opone a la divulgación de la información clasificada, el remedio presuntivo es la desestimación de la acusación”).

Donald Trump anuncia la detención
Donald Trump anuncia la detención del exdictador Nicolás Maduro, (Miami, Estados Unidos)

La refutación de los argumentos presentados por Pollack es lineal y simple.

Los fondos de Venezuela para financiar una defensa legal a un mandatario o exmandatario no aplica en el caso de Maduro y su esposa.

No son autoridades legales, y está probado que ocupaban el Palacio Miraflores por el fraude cometido en los últimos comicios presidenciales.

A su vez, Maduro y Flores de Maduro tienen que probar que no disponen de fondos propios -su fortuna presunta es incalculable-, y la VI enmienda garantiza un abogado que no necesariamente debe financiarse con fondos que están inmovilizados por decisión de la Secretaría del Tesoro (OFAC).

El tribunal de New York puede asignar un abogado de oficio que conoce las normas y puede cumplir con la defensa que garantiza la Constitución de los Estados Unidos.

Este es un derecho que Maduro tiene a disposición cuando lo desee.

Y respecto a la V enmienda, la defensa de Maduro no hace referencia a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que asigna a la Casa Blanca una amplia autoridad normativa para regular transacciones con gobiernos extranjeros por razones de seguridad nacional.

Desde esta perspectiva, pese a que la dictadura caribeña estaba dispuesta a pagar la defensa de Maduro, Donald Trump ratificó que no habrá fondos de Venezuela para solventar a los letrados del presunto narcotraficante.

Alvin Hellerstein, el juez que
Alvin Hellerstein, el juez que está a cargo del proceso contra Nicolás Maduro

El 26 de marzo está convocada una audiencia para escuchar al abogado defensor de Maduro. Allí es muy probable que el juez Hellerstein rechace la presentación de Barry J. Pollack, que deberá decidir si continúa representando -o no- al exdictador caribeño.

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