La CIA y el Mossad continúan en la búsqueda de indicios sobre el estado y paradero de Mojtaba Khamenei

Una mujer sostiene un retrato del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

La incertidumbre rodea el liderazgo en Irán en momentos en que Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo Ali Khamenei, permanece sin ser visto desde que fue nombrado sucesor de su padre el 9 de marzo.

Según Axios, la CIA y el Mossad analizan la ausencia de señales públicas, mientras intentan dilucidar quién ejerce realmente el poder político y militar en un clima dominado por el sigilo y el temor a represalias.

Un detalle inusual y relevante es que durante la festividad de Nowruz, cuando el líder supremo tradicionalmente se dirige a la nación, Mojtaba optó únicamente por un comunicado escrito en Telegram, acompañado de varias fotografías cuya actualidad está bajo investigación de la CIA, declaró un funcionario estadounidense a Axios.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, emitió un mensaje en video a pesar de los riesgos, mientras que la ausencia de Mojtaba en este formato alimentó sospechas. Un funcionario dijo: “No aprovechó la oportunidad ni la tradición. Es una señal de alerta importante”.

El análisis de las imágenes publicadas, para determinar su fecha real, así como el seguimiento a intentos infructuosos de otros funcionarios iraníes por concretar reuniones presenciales con Mojtaba, forman parte de los métodos con los cuales la inteligencia estadounidense e israelí buscan confirmar tanto su estado físico como su papel efectivo en el régimen.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian. Sitio web de la Presidencia de Irán/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Distribución vía REUTERS

Un alto funcionario israelí planteó la mayor duda de los servicios de inteligencia.

“No tenemos pruebas de que realmente sea él quien da órdenes”.

Otro funcionario estadounidense indicó: “No creemos que los iraníes hayan hecho todo esto para elegir a un muerto como líder supremo, pero, al mismo tiempo, no tenemos evidencia de que él esté al mando”.

Desaparición y vacío de poder

La opacidad en torno a Mojtaba Khamenei aumenta tras informaciones de que habría resultado herido en el ataque israelí en el que murió su padre. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que Mojtaba incluso podría haber quedado “desfigurado”.

A esta incertidumbre se suma la reciente muerte del jefe de seguridad Ali Larijani —considerado líder de facto hasta su asesinato, atribuido a Israel—, lo que ha ampliado el vacío de poder, según dos altos funcionarios israelíes citados por el medio.

Durante las últimas tres semanas, Mojtaba no ha difundido ningún mensaje grabado, lo que ha acentuado el misterio. Funcionarios estadounidenses e israelíes indicaron que mantienen pruebas de que el nuevo líder sigue con vida, incluidas gestiones persistentes de autoridades iraníes para concertar encuentros personales, obstaculizados por fuertes medidas de seguridad.

No obstante, la ausencia persistente del líder en la esfera pública genera dudas cada vez mayores sobre su capacidad para liderar la respuesta iraní en la guerra y en el proceso sucesorio, bajo una inestabilidad que, según fuentes israelíes, ha llevado a los altos cargos a “movilizarse entre casas seguras y evitar comunicaciones digitales”.

Ali Larijani, presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán, participa en una sesión parlamentaria con la bandera nacional detrás

La Guardia Revolucionaria y los juegos de poder

Analistas sostienen que el vacío dejado por la eliminación de varios líderes está siendo cubierto principalmente por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), fuerza con fuerte influencia económica, política y militar, a la que Mojtaba se encuentra vinculado estrechamente.

De acuerdo con un alto funcionario árabe citado por Axios, “el IRGC está tomando el control de Irán y están dispuestos a morir y encontrarse con Khamenei padre”.

El poder concentrado en este grupo significa un giro ideológico más pronunciado en la conducción del país.

El director de la CIA, John Ratcliffe, y el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, general James Adams, reportaron en sesión reservada al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que el régimen iraní enfrenta una profunda crisis de mando y control, si bien, aseguraron las fuentes, no se percibe un colapso inmediato.

El investigador Raz Zimmt, director del programa Irán en el Institute for National Security Studies de Tel Aviv, explicó que “no hay pruebas de que Mojtaba haya dejado de ejercer sus funciones”.

Sin embargo, reconoció que debido a las circunstancias excepcionales no debe sorprender que no aparezca en público y que quizá la gravedad de sus heridas no permita ni siquiera un mensaje grabado.

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, asiste a una audiencia del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre amenazas mundiales, en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de marzo de 2026. REUTERS/Kylie Cooper

Reacciones internacionales

La desaparición de Mojtaba ha llegado incluso a sesiones informativas de inteligencia realizadas a la administración del presidente Donald Trump, cuyo equipo continúa evaluando quién ostenta el control en Teherán.

En una declaración reciente, Trump recalcó la magnitud de la crisis de liderazgo.

“Ahora, nadie quiere ser líder allí. Nosotros queremos hablar con ellos, pero no hay con quién”, dijo el mandatario estadounidense.

Fuentes israelíes destacan que uno de los objetivos estratégicos de su ofensiva apunta a crear condiciones para un posible cambio de régimen en Irán. Un alto responsable resumió: “Cuanto más aumentamos la presión externa, mayor será la presión interna, y así crecen las posibilidades de que el régimen se desmorone”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación, flanqueado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al salir de la Casa Blanca rumbo a Florida, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 20 de marzo de 2026. REUTERS/Nathan Howard

No obstante, críticos advierten que la eliminación sistemática de la vieja guardia podría abrirle el paso a figuras aún más radicales, entre las que se encuentra el propio Mojtaba.

Ausencia prolongada

La persistente ausencia pública de Mojtaba Khamenei tras su proclamación como líder supremo incrementa la incertidumbre sobre su estado de salud y su autoridad efectiva.

La comunidad internacional sigue de cerca cómo la Guardia Revolucionaria llena el espacio de poder en medio de una crisis de liderazgo en el país.

Como constató un funcionario estadounidense, la alerta se mantiene: “En tres semanas, la población iraní solo ha recibido de su líder supremo un mensaje escrito y varias fotografías cuya autenticidad aún no puede ser confirmada por la CIA”.