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El emotivo mensaje de Sarah Michelle Gellar tras la muerte de su coestrella Nicholas Brendon: “Sé que ahora estás en paz”

La protagonista de “Buffy, la cazavampiros” lideró las despedidas al actor que falleció a los 54 años

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El elenco de Buffy evocó
El elenco de Buffy evocó recuerdos del rodaje tras conocerse el fallecimiento del actor. (Librería libre de derechos)

La muerte de Nicholas Brendon, actor que encarnó a Xander Harris en la icónica serie Buffy, la cazavampiros, generó una ola de mensajes emotivos entre sus compañeros de elenco. El intérprete falleció a los 54 años mientras dormía, según confirmó su familia en un comunicado difundido el viernes 20 de marzo. La declaración de los allegados afirmó que el deceso se produjo por “causas naturales”.

Horas después de conocerse la noticia, varias de las figuras más representativas de la serie acudieron a redes sociales para despedirse de su coestrella con palabras de nostalgia por los años compartidos.

Sarah Michelle Gellar, protagonista de la ficción, evocó una de las frases más recordadas de Xander Harris para rendir tributo a su compañero.

Sarah Michelle Gellar acompañó su
Sarah Michelle Gellar acompañó su mensaje con una foto antigua (Captura: Instagram)

“‘Nunca sabrán lo difícil que es ser el que no es elegido. Vivir tan cerca del centro de atención y nunca entrar en él. Pero yo lo sé. Veo más de lo que nadie se da cuenta, porque nadie me está mirando’”, escribió la actriz, citando al personaje.

“Te vi, Nicky. Sé que ahora estás en paz, en esa gran mecedora en el cielo”, añadió la estrella de Hollywood.

Por su parte, David Boreanaz, quien interpretó a Angel, compartió una reflexión sobre el vínculo que forjó con el actor durante el rodaje. “Hay personas con las que solo trabajas y luego están aquellas con las que compartes tiempo. Nick era de los segundos”, expresó.

David Boreanaz destacó la autenticidad
David Boreanaz destacó la autenticidad de Nicholas Brendon:(Captura: Instagram)

El actor también destacó la autenticidad de Brendon: “Él traía algo real, no perfecto, no pulido, simplemente real. Y en este negocio, eso importa más que la mayoría de las cosas”.

“Descansa, hermano. Algunas personas dejan huella sin intentarlo”, concluyó Boreanaz.

La actriz Alyson Hannigan, quien dio vida a Willow Rosenberg, también se sumó a los homenajes. “Mi dulce Nicky, gracias por años de risas, amor y Dodgers. Pensaré en ti cada vez que vea una mecedora. Te quiero. Descansa en paz”, escribió en su perfil de Instagram.

Alyson Hannigan recordó a su
Alyson Hannigan recordó a su compañero con un mensaje lleno de afecto (Captura: Instagram)

En tanto, Emma Caulfield expresó su dolor en una publicación que luego fue eliminada: “Tengo el corazón apesadumbrado. Aún no puedo poner en palabras cómo me ha afectado esto. Descansa, Nicky. Descansa. Te quiero”.

En Buffy, la cazavampiros, Brendon interpretó a Xander Harris, uno de los personajes centrales y miembro original del grupo conocido como la pandilla de Scooby. A diferencia de sus compañeros, Xander no poseía habilidades sobrenaturales, por lo que era el contrapunto humano dentro de un universo dominado por vampiros y fuerzas oscuras.

La serie desarrolló tramas sobre su relación con Buffy y Willow, así como su compleja historia con Anya Jenkins.

Un pasado complicado

Tras el final de Buffy, Brendon continuó su carrera con papeles en series como Criminal Minds, pero también enfrentó una serie de problemas personales relacionados con la salud mental y las adicciones.

A lo largo de los años, el actor fue arrestado en múltiples ocasiones por cargos de violencia doméstica, vandalismo y fraude de recetas médicas. En 2020, aceptó un acuerdo judicial que incluyó libertad condicional y la obligación de asistir a un programa contra la violencia doméstica.

Además, había revelado problemas de salud como un ataque cardíaco en 2023, una afección cardíaca congénita y el síndrome de cauda equina, que requirió varias cirugías.

Cuando se informó sobre la muerte de Brendon, su familia hizo referencia a esta parte de su vida. “Si bien no es un secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, él estaba medicado y en tratamiento para manejar su diagnóstico, y se mostraba optimista sobre el futuro”, escribieron. Ese fragmento fue eliminado posteriormente del comunicado.

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