Mega Millions vuelve con un pozo de USD 50 millones tras un premio histórico en Ohio

Mega Millions es una de las loterías más populares de Estados Unidos, con premios multimillonarios y baja probabilidad de ganar el pozo principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sorteo de Mega Millions correspondiente al viernes 20 de marzo de 2026 puso en juego un premio mayor de USD 50 millones, con una opción de cobro en efectivo de USD 22.600.000.

El monto del pozo se estableció tras la reciente victoria de un boleto vendido en Ohio, que obtuvo USD 60 millones y rompió una racha de varios meses sin ganadores.

Según reportó la lotería interestatal Mega Millions, operada por Multi-State Lottery Association, este resultado sigue a la sequía que inició en diciembre y se mantuvo hasta el 10 de marzo, cuando un billete vendido en Illinois alcanzó un premio de USD 536 millones. Una semana después, el ganador de Ohio se llevó el siguiente gran pozo, coincidiendo con el Día de San Patricio.

Administrada por el consorcio Multi-State Lottery Association, Mega Millions es una de las loterías más populares de Estados Unidos. En cada sorteo, concentra la atención nacional por el tamaño de sus premios y la baja probabilidad de ganar el pozo principal.

El próximo sorteo está programado para el martes 24 de marzo a las 23:00 (hora del este de Estados Unidos). Si ningún participante acierta la combinación completa, el pozo se incrementará a USD 60 millones para la siguiente edición. Los sorteos se realizan dos veces por semana y la expectativa aumenta con cada acumulación semanal de la bolsa.

Números ganadores, reglas y costo del juego

Los números ganadores de Mega Millions fueron 11, 20, 51, 55 y 63, con el Mega Ball número 4, según la Multi-State Lottery Association (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la edición del 20 de marzo, los números ganadores fueron 11, 20, 51, 55 y 63, mientras que el Mega Ball correspondió al número 4. Para hacerse con el premio mayor, es necesario acertar los seis números: los cinco principales y el Mega Ball dorado.

Según el reglamento, los ganadores pueden elegir entre recibir el monto total en un solo pago o a través de treinta pagos anuales, que incrementan un 5% cada año.

Mega Millions está disponible en 45 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes estadounidenses.

El costo de cada boleto es de USD 5 y la mecánica exige seleccionar cinco números entre el 1 y el 70 (bolas blancas) y un número entre el 1 y el 24 para el Mega Ball dorado. Los jugadores pueden elegir sus propios números o utilizar la función automática Easy Pick/Quick Pick (selección rápida), que asigna combinaciones de manera aleatoria.

Cómo funciona Mega Millions y quiénes pueden participar

Los boletos de Mega Millions, con un costo de USD 5, están disponibles en 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atractivo de Mega Millions radica tanto en sus premios multimillonarios como en la facilidad para participar. Los boletos se pueden adquirir en puntos de venta autorizados, como tiendas de conveniencia, gasolineras y supermercados ubicados en los estados participantes.

En algunas jurisdicciones, también existe la opción de compra en línea. Si más de un jugador acierta la combinación ganadora, el premio mayor se divide entre los boletos ganadores.

La probabilidad de acertar los seis números es de una en 302.575.350, de acuerdo con datos oficiales de la organización Mega Millions.

Esta baja probabilidad explica que los pozos puedan crecer durante varias semanas antes de que haya un ganador. Además, la lotería ofrece premios secundarios para quienes aciertan menos números; estos pueden alcanzar sumas relevantes, aunque menores al premio principal.

Premios históricos: cifras récord y distribución geográfica

A lo largo de su historia, Mega Millions ha entregado algunos de los premios más grandes de Estados Unidos. El récord absoluto corresponde a un boleto vendido en Florida, que el 8 de agosto de 2023 obtuvo un pozo de USD 1.602 millones.

Otro hito se produjo en Carolina del Sur el 23 de octubre de 2018, cuando un único ganador se llevó USD 1.537 millones. El 1 de enero de 2023, un billete de Maine alcanzó USD 1.348 millones.

Entre los premios destacados figuran los USD 1.337 millones entregados en Illinois en julio de 2022, así como montos superiores a USD 1.100 millones repartidos en California, New Jersey, Michigan, Georgia y Texas.

Uno de los sorteos más grandes ocurrió el 30 de marzo de 2012, cuando el premio de USD 656 millones fue compartido por ganadores de Illinois, Kansas y Maryland. La distribución de premios muestra la cobertura geográfica y el alcance del juego a nivel nacional.

Modalidad de pago y opciones para los ganadores

Quienes ganan en Mega Millions pueden optar por el pago en efectivo, que implica recibir una suma global inferior al total anunciado, de forma inmediata. De manera alternativa, es posible elegir la modalidad de treinta pagos anuales, cuya cantidad se incrementa un 5% cada año, tal como lo establece la organización.

La decisión entre una u otra forma de cobro depende de factores personales y fiscales, por lo que la mayoría de los ganadores consulta con asesores financieros antes de tomar una decisión. Todos los premios están sujetos a impuestos federales y, según el estado, también a impuestos estatales, lo que puede reducir el monto neto recibido.

Participación responsable y destino de los fondos

Mega Millions, además de repartir premios millonarios, destina parte de sus ingresos a programas educativos y proyectos sociales en los estados en los que opera. Cada boleto adquirido aporta fondos para estas iniciativas, añadiendo un componente social a la dinámica del sorteo.