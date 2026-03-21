Nueva York elimina las sanciones penales para repartidores y ciclistas por infracciones menores

La ciudad de Nueva York elimina las sanciones penales para ciclistas y repartidores por infracciones menores de tránsito y prioriza multas administrativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de la ciudad de Nueva York eliminó la penalización penal para ciclistas y repartidores que cometen infracciones menores de tránsito. A partir del viernes 27 de marzo, quienes utilicen bicicletas tradicionales o eléctricas y realicen faltas leves ya no enfrentarán citaciones penales ni la obligación de comparecer ante un tribunal.

En su lugar, recibirán sanciones administrativas equiparables a las que se aplican a conductores de vehículos motorizados. La administración encabezada por el alcalde Zohran Mamdani impulsa esta reforma con el objetivo de asegurar un trato igualitario, tras advertir que la criminalización previa podía tener consecuencias graves para inmigrantes y trabajadores esenciales, según informó el medio local digital NYC Noticias.

La nueva normativa establece que los ciclistas y repartidores que incurran en infracciones menores, como circular por la acera o no respetar señales de tránsito, estarán sujetos a multas administrativas, sin que esto derive en antecedentes penales ni en la obligatoriedad de presentarse ante un juez.

El gobierno neoyorquino responde así a una demanda de organizaciones sindicales y comunidades migrantes, que habían denunciado el impacto desproporcionado de las sanciones penales sobre quienes dependen de la bicicleta para su subsistencia.

El cambio regulatorio atiende una preocupación central de los trabajadores de reparto: la posibilidad de que una citación penal por infracciones menores ponga en riesgo procesos migratorios o genere antecedentes judiciales difíciles de revertir.

Julio Solorio, repartidor de bicicletas eléctricas, relató a NYC Noticias: “Me pusieron no solo tickets, sino que me hicieron ir a ver a un juez porque estaba entregando un pedido y me subí a la acera. Ahora, cualquier cosa lo puede poner a uno en riesgo de deportación. Esta es una gran noticia para nosotros”.

Según el Workers Justice Project,uno de cada cinco repartidores ha sufrido lesiones en el trabajo y casi la mitad ha tenido algún accidente vial durante sus tareas. Ligia Guallpa, directora ejecutiva, destacó la reforma impulsada por Mamdani y pidió avanzar en capacitación, regulación y control para las empresas de reparto mediante aplicaciones tecnológicas.

La reforma es resultado de años de presión por parte de colectivos laborales y de movilidad urbana, que reclamaban el fin de la criminalización de faltas menores y la equiparación de los ciclistas y repartidores con el resto de los usuarios de la vía pública.

El nuevo esquema elimina órdenes de arresto por faltas leves

Hasta la fecha, la policía de Nueva York, bajo la anterior administración de Eric Adams, tenía facultades para emitir citaciones penales a ciclistas y repartidores por infracciones tales como desobedecer señales de tránsito o circular por veredas. El incumplimiento de la citación podía desencadenar órdenes de detención.

El alcalde Mamdani señaló que la nueva política implica un cambio de paradigma: “Al poner fin a las citaciones penales por infracciones de tráfico de carácter leve, garantizamos que los ciclistas, incluidos los repartidores que nos entregan alimentos y provisiones, reciban el mismo trato que cualquier otro usuario de la vía”.

El gobierno municipal aclaró que la reforma no implica una relajación en la seguridad vial. En paralelo, se desplegarán nuevas acciones para fortalecer la educación y la rendición de cuentas tanto de los repartidores como de las empresas que los emplean.

“Estamos haciendo nuestras calles más seguras para todos. Junto al Concejo Municipal, reforzaremos los estándares de seguridad, exigiremos responsabilidad a las empresas de aplicaciones y ampliaremos la capacitación para repartidores”, indicó Mamdani.

Programas obligatorios de capacitación para repartidores

El gobierno municipal implementará supervisión estricta y capacitación intensiva para prevenir malas prácticas sin relajar los estándares de seguridad vial en la ciudad (REUTERS/Bing Guan)

Como parte del nuevo enfoque, la ciudad lanzará en abril un programa obligatorio de capacitación en seguridad vial para trabajadores de reparto, tanto de bicicletas tradicionales como eléctricas.

El curso, disponible en seis idiomas y supervisado por el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), incluirá contenidos sobre derechos y deberes laborales, uso adecuado de vehículos y cumplimiento normativo.

Este programa responde a demandas de la ciudadanía y de líderes comunitarios que han señalado la necesidad de incrementar la formación y la supervisión. Celina Alfonso, referente barrial, declaró a NYC Noticias: “Debería aumentar el costo de las multas. Quiero que haya justicia, pero tampoco quiero que la gente viole las reglas porque sabe que no les va a pasar nada”.

El comisionado de NYC DOT, Mike Flynn, remarcó que el enfoque municipal combinará formación, recursos y rediseño urbano para proteger tanto a ciclistas como a peatones.

“Para ofrecer calles realmente seguras, responsabilizaremos a las empresas de reparto por su impacto en la seguridad vial, brindaremos capacitación y recursos a los trabajadores y ampliaremos los diseños urbanos adaptados a ciclistas y peatones”, explicó Flynn.

Las empresas de reparto deberán informar sobre incidentes y sanciones

La reforma exige a las empresas de reparto mayor responsabilidad compartiendo datos de incidentes y sanciones, y regula los estándares de tiempo y seguridad para repartidores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La normativa faculta al ayuntamiento a exigir a las empresas de reparto la entrega de datos detallados sobre cada viaje, así como información sobre sanciones e incidentes de seguridad. El municipio podrá fijar estándares de tiempos de entrega y regular las penalizaciones aplicadas tanto por las compañías como por la administración pública.

Además, la formación en seguridad será obligatoria para repartidores reincidentes en conductas peligrosas, y las nuevas exigencias alcanzarán a todos los vehículos de dos ruedas empleados en tareas de reparto, incluidas bicicletas, ciclomotores y motocicletas.

La reforma recibió el respaldo de organizaciones de defensa de movilidad y seguridad vial como Transportation Alternatives y StreetsPAC. Eric McClure, director ejecutivo de StreetsPAC, señaló: “Imputar cargos penales a quien circula en bicicleta por una infracción menor, mientras que a conductores de vehículos pesados solo se les aplica una multa, no tiene sentido y no mejora la seguridad”.

McClure subrayó la necesidad de atacar los factores estructurales de riesgo, como los algoritmos que presionan a los repartidores a cumplir rutas en menos tiempo.

Por su parte, Ben Furnas, director ejecutivo de Transportation Alternatives, valoró el fin de las sanciones penales para repartidores y ciclistas, al afirmar que “ha concluido la era en la que se castigaba penalmente a quienes circulan en bicicleta, mientras que a los conductores de vehículos motorizados se les imponían simples multas por la misma infracción”.

Debate ciudadano sobre el impacto de la reforma

Aunque la reforma cuenta con el aval de sindicatos y organizaciones de trabajadores, sectores de la ciudadanía expresan reservas sobre su efectividad.

Gloria Minerva, residente de Nueva York, comentó: “Debe haber un equilibrio. Aunque la mayoría de los repartidores son responsables, en mi barrio vemos bicicletas y motos eléctricas circulando rápido por las aceras y eso asusta a la gente. Creo que deben ser sancionados por eso”.

El alcalde Mamdani afirmó que la prevención de malas prácticas se reforzará mediante capacitación intensiva y una supervisión más estricta, ratificando el compromiso de “apoyar a los repartidores y proteger a peatones y automovilistas”.

Durante los próximos meses, la ciudad implementará esta política.