Drones que sobrevuelan la base donde viven Rubio y Hegseth generan preocupación por la seguridad

Miembro del servicio secreto. REUTERS/Kevin Lamarque

Funcionarios estadounidenses detectaron drones no identificados sobre la base militar de Washington donde residen el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, según tres personas informadas sobre la situación. Dos de las fuentes indicaron que aún no se ha determinado su procedencia.

Debido al elevado nivel de alerta alcanzado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el ejército está monitoreando con mayor atención las posibles amenazas, según un alto funcionario del gobierno que habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos de seguridad delicados. En los últimos diez días, se avistaron varios drones sobre Fort Lesley J. McNair en una sola noche, lo que motivó el aumento de las medidas de seguridad y una reunión en la Casa Blanca para analizar la respuesta.

Los avistamientos de drones en Washington coinciden con la emisión de una alerta de seguridad global por parte de Estados Unidos para las misiones diplomáticas en el extranjero y el cierre de varias bases nacionales debido a amenazas. Esta semana, la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst en Nueva Jersey y la Base de la Fuerza Aérea MacDill en Florida elevaron su nivel de protección a Charlie, una designación que indica que el comandante cuenta con información de inteligencia que señala la posibilidad de un ataque o peligro. El único nivel de alerta superior, Delta, se activa cuando se ha producido o se prevé un ataque.

Los drones sobre Fort McNair llevaron a las autoridades a considerar el traslado de Rubio y Hegseth, según dos personas informadas. Un alto funcionario del gobierno afirmó que los secretarios no se han mudado. Sus aposentos en la base fueron publicados por varios medios en octubre.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, declinó hablar sobre los drones. “El departamento no puede comentar sobre los movimientos del secretario por razones de seguridad, e informar sobre tales movimientos es sumamente irresponsable”, declaró.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. REUTERS/Evelyn Hockstein

El Departamento de Estado no respondió a las solicitudes de comentarios.

Esta semana, las autoridades cerraron en dos ocasiones las instalaciones de la Base de la Fuerza Aérea MacDill, sede del Comando Central de Estados Unidos, responsable de las operaciones militares estadounidenses contra Irán. El FBI está investigando un paquete sospechoso que provocó el cierre del centro de visitantes de la base durante horas el lunes, y el miércoles, un incidente de seguridad no especificado dejó la base bajo una orden de confinamiento durante horas, según informó la base en un comunicado.

“Para garantizar la seguridad de nuestro personal y el éxito de la misión, los comandantes ajustan la seguridad de sus instalaciones de acuerdo con las evaluaciones de amenazas locales”, declaró un portavoz de la Fuerza Aérea.

El martes, el Departamento de Estado ordenó a todas las misiones diplomáticas estadounidenses en el mundo que realizaran evaluaciones de seguridad de inmediato, citando “la situación actual y en desarrollo en Oriente Medio y el potencial de repercusiones”, según un cable revisado por The Washington Post.

El Pentágono visto desde el aire. REUTERS/Joshua Roberts

Fort McNair alberga la Universidad de Defensa Nacional y a algunos de los altos mandos militares del Pentágono. Tradicionalmente, la base no ha albergado a líderes políticos, pero un número creciente de funcionarios de la administración Trump, incluida la secretaria saliente de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, se han trasladado a bases de la zona, alegando motivos de seguridad.

McNair goza de una ubicación estratégica cerca del Capitolio y la Casa Blanca. Sin embargo, no cuenta con el mismo margen de seguridad que otras bases en la región de la capital.

Según funcionarios estadounidenses que trabajaron durante las administraciones de Trump y Biden, en los últimos años surgieron amenazas similares con drones en torno al presidente Donald Trump y otros altos funcionarios, a medida que los líderes iraníes buscaban venganza por el ataque estadounidense que acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimani en 2020.

Durante la campaña presidencial de 2024, el equipo del Servicio Secreto que protegía al equipo de Trump se topó repetidamente con drones no identificados, incluso durante una rueda de prensa en Los ángeles y un recorrido en caravana por la zona rural del oeste de Pensilvania. En septiembre de ese año, los funcionarios informaron a Trump que Irán quería asesinarlo y que contaba con varios equipos de sicarios en el país. Si bien no había pruebas que vincularan a Irán con ninguno de los intentos de asesinato de ese año, no podían descartar una conexión.

Las amenazas iraníes contra el exsecretario de Estado Mike Pompeo y el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, a quienes Irán responsabilizaba del ataque contra Soleimani, llevaron a la administración Biden a extender su protección de seguridad. Trump les retiró la protección en 2025.

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