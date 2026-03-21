Israel denunció que el régimen de Irán lanzó un misil de largo alcance capaz de llegar a “Londres, París o Berlín”

El Ejército israelí publicó un mapa en el que muestra cómo los misiles iraníes tienen la capacidad de alcanzar ciudades europeas (X: FDI)

Israel denunció el lanzamiento, por parte de Irán, de un misil balístico de largo alcance capaz de llegar a más de 4.000 kilómetros. En un mensaje divuglado en sus redes sociales, el Ejército recordó que en junio de 2025, durante la Operación León Naciente, Israel reveló las intenciones de la República Islámica de desarrollar proyectiles con ese alcance.

Las autoridades israelíes advirtieron en ese entonces que eso representaba una amenaza no sólo para Israel, sino para decenas de países en Europa, Asia y África. El régimen persa, no obstante, negó esa información, recuerdan las FDI en su comunicado.

“Lo hemos estado diciendo: el régimen terrorista iraní representa una amenaza global. Ahora, con misiles que pueden alcanzar Londres, París o Berlín”, agrega el texto publicado por el Ejército israelí.

Y concluye: “El régimen terrorista iraní ha llevado a cabo ataques contra 12 países en la región y está desarrollando una capacidad que constituye una amenaza mucho más amplia”.

Si bien Israel no dio detalles sobre el objetivo de ese ataque iraní, horas antes trascendió que el régimen de los ayatolás lanzó “sin éxito” un bombardeo contra la base militar de Diego García en el océano Índico. Sin embargo, los proyectiles no impactaron en la instalación operada por Estados Unidos y Reino Unido.

Israel afirmó que los misiles iraníes tienen la capacidad de llegar a más de 4.000 kilómetros (REUTERS/Jamal Awad)

Uno de los misiles falló durante el vuelo y el otro fue interceptado por un buque estadounidense con un sistema SM-3, según fuentes estadounidenses y reportes recogidos por The Wall Street Journal. Este hecho marca un posible cambio en la proyección militar iraní, al evidenciar el desarrollo de armamento con mayor rango de acción fuera de la región.

The Wall Street Journal señala que la distancia entre Irán y Diego García supera los 4.000 kilómetros, un rango mayor al reconocido públicamente por las autoridades iraníes. Según Iran Watch, organización vinculada a la supervisión del programa armamentístico iraní, el país dispone de misiles con capacidad aproximada a los 4.000 kilómetros.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostiene que el alcance máximo de los misiles iraníes no supera los 2.000 kilómetros, rechazando las denuncias israelíes.

La agencia EFE informó que el Ministerio de Defensa británico calificó los ataques como “una amenaza para los intereses británicos y sus aliados” e hizo referencia al estrecho de Ormuz como factor de presión regional. Un portavoz gubernamental británico confirmó que la Real Fuerza Aérea (RAF) y otros recursos militares permanecen en estado de alerta para proteger tanto al personal como a las instalaciones en la zona.

El mismo portavoz recordó que el Reino Unido ha autorizado a Estados Unidos a emplear bases británicas para operaciones defensivas puntuales y limitadas en el marco del conflicto actual. Por su parte, el ministro Araghchi advirtió que permitir el uso de instalaciones británicas por fuerzas estadounidenses “equivale a participar en la agresión” y criticó lo que calificó como un “enfoque sesgado” de Londres, exigiendo el cese de la cooperación militar con Washington.

Irán atacó sin éxito la isla Diego García (U.S. Navy/Reuters)

La base de Diego García se ubica en una isla remota dentro del Territorio Británico del Océano Índico y representa un enclave crucial para la proyección militar de Estados Unidos y el Reino Unido. Desde esa ubicación, ambos países despliegan bombarderos, submarinos nucleares y destructores de misiles guiados, consolidando una presencia estratégica en la región.

Recientemente, el Reino Unido ha tratado la posible transferencia de soberanía sobre el archipiélago de las islas Chagos a Mauricio, aunque busca mantener un contrato de arrendamiento a largo plazo que asegure la presencia occidental en la zona. El presidente estadounidense, Donald Trump, y legisladores republicanos manifestaron su oposición a dicha transferencia, subrayando la importancia geoestratégica del enclave.

El fallido ataque a Diego García evidenció tanto el papel estratégico de la base como la ampliación de la amenaza que plantea el programa de misiles iraníes. La protección de la instalación continúa siendo prioritaria para Washington y Londres, en un escenario de creciente disputa diplomática y militar con Teherán.