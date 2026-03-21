Un padre y su hijo de 4 años murieron ahogados durante una excursión de pesca en la costa de Texas

Equipos de rescate y personal de seguridad buscan en las aguas de la costa de Texas tras el ahogamiento de un padre y su hijo de 4 años durante una excursión de pesca. (Courtesy the Texas Department of Emergency Management)

Un paseo de pesca en la costa de Texas terminó en tragedia el miércoles 18 de marzo de 2026, cuando los cuerpos de un hombre de 28 años y su hijo de cuatro fueron recuperados en las aguas de Hog Bayou, cerca de Port Lavaca. El hallazgo se produjo tras horas de intensa búsqueda en la zona, un pequeño arroyo costero situado a unos 110 kilómetros al norte de Corpus Christi. El operativo fue confirmado por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, que encabezó la recuperación de los cuerpos en este paraje frecuentado por familias para actividades recreativas.

El entorno de Hog Bayou es conocido por su tranquilidad y su atractivo para la pesca, lo que hace que la magnitud del hecho impacte aún más a la comunidad local. La zona combina áreas de aguas poco profundas y corrientes impredecibles, características que pueden resultar peligrosas, especialmente para quienes no están familiarizados con sus riesgos. La recuperación de los cuerpos tuvo lugar apenas horas después de que trabajadores de la Autoridad del Río Guadalupe-Blanco encontraran a dos niños pequeños solos en la rampa para botes de la bahía, lo que dio inicio a la investigación.

La cronología de los acontecimientos quedó marcada por el relato de los niños sobrevivientes, ambos hijos del hombre fallecido. Según informaron las autoridades, los pequeños, de cuatro y seis años, permanecieron en el área del arroyo desde la noche anterior, expuestos a las inclemencias del clima y a la incertidumbre tras haber presenciado el accidente. Los hermanos relataron que la familia había estado pescando hasta tarde y que, en un momento, uno de sus hermanos, también de cuatro años, cayó al agua de manera accidental.

En ese instante, según el testimonio de los niños, su padre no dudó en lanzarse al agua para intentar rescatar al pequeño. Sin embargo, ninguno de los dos volvió a salir a la superficie. Este relato, compartido por los guardabosques de Texas en una publicación oficial, fue clave para reconstruir el tiempo y las circunstancias en que ocurrió la tragedia. La noche transcurrió con los dos hermanos restantes solos, esperando ayuda en la orilla del arroyo. Al ser encontrados por el equipo de mantenimiento, los niños detallaron que habían permanecido en el lugar desde la noche anterior, lo que evidenció la gravedad y la rapidez con la que se desarrollaron los hechos.

Tres agentes de policía a bordo de una lancha patrullera azul inspeccionan un río de Estados Unidos con un cielo parcialmente nublado y orillas arboladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo de búsqueda y rescate se activó de inmediato tras la notificación recibida por la Oficina del Sheriff del Condado de Calhoun, que advirtió sobre la ausencia de la familia, “conocida por última vez pescando en Hog Bayou”. Esta alerta movilizó a una serie de organismos, entre ellos los guardabosques de Texas, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la División de Gestión de Emergencias de Texas, la propia Oficina del Sheriff del Condado de Calhoun y la organización sin fines de lucro Hunter Hadley’s Quest Inc., especializada en rescate acuático en Port Lavaca.

Los equipos desplegaron recursos terrestres y aéreos: barcos, aviones, drones y tecnología de imágenes térmicas para rastrear tanto las aguas como la costa del pantano. Según el reporte oficial, a partir del hallazgo de los niños, la búsqueda se intensificó y, en cuestión de horas, se logró localizar primero al padre, alrededor de la una de la tarde, y posteriormente al niño de cuatro años, cerca de las dos y media. Ambos fueron rescatados por el personal del Departamento de Seguridad Pública, aunque ya sin signos vitales.

Este despliegue coordinado ejemplificó la capacidad de respuesta ante emergencias de las autoridades locales y estatales, así como el compromiso de las organizaciones civiles en la región. La operación fue seguida de cerca por la comunidad, que aguardaba noticias sobre el desenlace de la tragedia.

La identidad de las víctimas no fue revelada públicamente en los comunicados oficiales, en respeto a la privacidad de la familia. Sin embargo, la organización Hunter Hadley’s Quest Inc. se refirió al padre como el “único sostén de la familia”, subrayando la dimensión de la pérdida que ahora enfrenta el núcleo familiar. La publicación de la entidad, difundida un día después del hallazgo, mencionó la “pesada carga” que supone para los sobrevivientes esta “pérdida inimaginable”.

Oficiales de policía patrullan un río de Estados Unidos a bordo de un bote, realizando labores de vigilancia e investigación acuática bajo un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso conmocionó a los residentes de Port Lavaca y sus alrededores, quienes reconocen la vulnerabilidad de quienes acuden a disfrutar de los espacios naturales de la región. La tragedia puso de manifiesto los riesgos asociados a actividades aparentemente simples como la pesca en familia, especialmente en áreas donde las condiciones del agua pueden variar repentinamente y presentar peligros para adultos y niños por igual.

El incidente también visibilizó el papel de los equipos de rescate y la importancia de la cooperación entre agencias para atender emergencias en entornos rurales y costeros. La rápida respuesta permitió esclarecer los hechos y brindar asistencia a los niños sobrevivientes, quienes permanecieron a salvo gracias a la intervención oportuna de las autoridades y los equipos de búsqueda.