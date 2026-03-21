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Irán lanzó un misil contra Dimona, la ciudad que alberga la principal instalación nuclear de Israel

El proyectil impactó directo contra un edificio, provocando al menos 39 heridos. Entre ellos se encuentra un niño de 10 años, quien permanece bajo observación médica

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El misil balístico fue lanzado desde territorio iraní en plena escalada del conflicto (X-Twitter)

Esta noche, un misil balístico lanzado por Irán impactó directamente en la ciudad de Dimona, en el sur de Israel, generando alarma entre la población y provocando la activación inmediata de los equipos de rescate.

El incidente, registrado en imágenes difundidas por diversos medios israelíes, dejó un edificio derrumbado y motivó la evacuación de zonas residenciales ante la amenaza de nuevos ataques.

Las autoridades locales confirmaron que tras el impacto se escucharon sirenas allí y en localidades vecinas, mientras nuevos proyectiles eran disparados hacia la región.

Según The Jerusalem Post, la organización nacional de emergencias Magen David Adom, reportó que al menos 39 personas sufrieron heridas leves debido a la metralla en distintas áreas de Dimona.

Las autoridades reportaron un menor
Las autoridades reportaron un menor de edad entre los heridos (MAGEN DAVID ADOM)

Entre los afectados, un niño de diez años fue atendido en condición moderada, mientras que adultos mayores también recibieron atención por lesiones vinculadas a los fragmentos de los proyectiles.

Además, esta ciudad alberga el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, la principal instalación nuclear de Israel, y fue blanco de un ataque tras el bombardeo, ocurrido este mismo día, del centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan en la provincia central iraní de Natanz.

La televisión estatal persa afirmó que el bombardeo se llevó a cabo en “respuesta” a un ataque anterior contra su sitio nuclear de Natanz. La organización iraní de energía atómica había indicado horas antes que el “complejo de enriquecimiento de Natanz fue blanco de un ataque esta mañana” pero que no se detectó “ninguna fuga de materiales radiactivos”, según un comunicado difundido por medios locales.

En paralelo a estos acontecimientos, la ofensiva iraní alcanzó otras áreas del país. Imágenes difundidas mostraron la devastación en Rishon Lezion, ciudad del centro de Israel donde una guardería quedó completamente destruida tras el impacto de otro proyectil.

Un proyectil iraní destruyó una
Un proyectil iraní destruyó una guardería en la ciudad de Rishon Lezion (Reuters)

El establecimiento, que habitualmente recibe a decenas de niños durante el horario escolar, permanecía vacío por el cierre de las escuelas durante el Shabat, lo que evitó una tragedia mayor.

Entre los escombros de la
Entre los escombros de la guardería destruida en Rishon Lezion, quedaron esparcidos juguetes infantiles, símbolo del alcance del ataque iraní (Reuters)

Las fotografías revelan daños severos en la estructura, con mobiliario reducido a restos y juguetes dispersos entre los escombros, demostrando el alcance de la ofensiva.

La guardería se encontraba vacía
La guardería se encontraba vacía por el cierre escolar durante el Shabat, evitando víctimas (Reuters)

El ataque contra la guardería no dejó víctimas debido a que el edificio estaba desocupado en ese momento.

Las autoridades locales informaron que los sistemas de defensa aérea interceptaron la mayoría de los misiles lanzados por Irán, aunque algunos lograron alcanzar sus objetivos, como ocurrió en el centro educativo.

Las autoridades municipales confirmaron que
Las autoridades municipales confirmaron que no hubo heridos en el ataque a la guardería (Reuters)

La serie de ataques de Irán incluyó un bombardeo combinado de misiles y drones dirigido a múltiples ciudades israelíes, entre ellas Tel Aviv y Haifa.

Tel Aviv fue uno de
Tel Aviv fue uno de los principales objetivos de la ofensiva de misiles y drones lanzada por Irán (Reuters)

Los sistemas de defensa lograron interceptar la mayoría de los proyectiles, pero la multiplicidad de objetivos y el uso de diferentes tipos de munición presentaron un desafío considerable para las autoridades militares.

Las fuerzas israelíes respondieron con nuevos ataques en Beirut y Teherán durante la madrugada del sábado, ampliando el alcance del conflicto y elevando la tensión en toda la región.

Las operaciones militares en Beirut
Las operaciones militares en Beirut buscaron debilitar la infraestructura de Hezbollah (Europa Press)

Además de los daños materiales, los ataques con cabezas de racimo plantearon un nuevo nivel de riesgo para la población civil.

El impacto de la ofensiva también se sintió en otras ciudades del centro y norte de Israel. Reportes de medios locales indicaron daños en residencias de Bnei Brak, Shoham y Rosh Ha’ayin.

Un misil iraní alcanzó la
Un misil iraní alcanzó la ciudad de Bnei Brak y causó daños en viviendas residenciales (Reuters)

El Comando del Frente Interior de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desplegó unidades de búsqueda y rescate en todas las zonas de impacto, mientras instó a la población a no acercarse a los sitios afectados para evitar accidentes adicionales.

(Con información de The Times of Israel, The Jerusalem Post y Europa Press)

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