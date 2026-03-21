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Así vive hoy Blake Fielder-Civil, el controvertido ex de Amy Winehouse

Más de una década después de la tragedia, rehace su vida en el Reino Unido con discreción, centrado en su familia y en superar su pasado junto a la recordada cantante

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Blake Fielder-Civil reapareció en entrevistas
Blake Fielder-Civil reapareció en entrevistas tras años de silencio sobre su vida con Amy Winehouse

Blake Fielder-Civil, exesposo de Amy Winehouse, ha reaparecido públicamente más de 14 años después de la muerte de la cantante. Residente en el Reino Unido, lleva una vida privada y, en entrevistas recientes con People y Good Morning Britain, ha compartido reflexiones sobre su historia con la artista y su situación actual.

Blake Fielder-Civil vive en el Reino Unido, alejado de los medios, y es padre de dos hijos, Jack y Lola, con su expareja Sarah Aspin. Tras un periodo marcado por el consumo de drogas y la muerte de Winehouse en 2011, declara encontrarse en recuperación y enfocado en el bienestar de su familia, además de mantener contacto limitado con el entorno de la cantante.

El vínculo entre Amy Winehouse y Blake Fielder-Civil

La relación entre Winehouse y Fielder-Civil comenzó en un pub londinense en 2005, cuando ella apenas despuntaba en la escena musical. Contrajeron matrimonio en 2007, en Florida, y aunque su unión fue breve, inspiró el álbum Back to Black, según detallaron ambos a Rolling Stone y Complex.

La relación entre Amy Winehouse
La relación entre Amy Winehouse y Blake Fielder-Civil inspiró el álbum “Back to Black”

Winehouse relató en el medio citado que sus canciones reflejaban el momento de su relación con Fielder-Civil. “Todas hablan del estado de mi relación con Blake en ese momento”, expresó la cantante a la revista en 2007.

Por su parte, Fielder-Civil reveló a Complex que se enamoró de Winehouse al escucharla cantar por primera vez.“Creo que, en ese instante, me enamoré de ella”, señaló.

La pareja mantuvo una relación intermitente antes de casarse y finalmente se divorció en 2009, dos años antes del fallecimiento de Winehouse en 2011.

La controversia sobre adicciones y la responsabilidad en la muerte de Amy

Blake Fielder-Civil asegura estar enfocado
Blake Fielder-Civil asegura estar enfocado en el bienestar de su familia y en la recuperación

El fallecimiento de Amy Winehouse por intoxicación etílica a los 27 años generó debate en torno al papel de Fielder-Civil en su vida personal y sus adicciones. Parte del entorno de la cantante y la opinión pública le atribuyeron responsabilidad en los problemas de la artista, según recogieron People y Good Morning Britain.

Cargué con esa responsabilidad durante más de 10 años”, afirmó Fielder-Civil en Good Morning Britain, reiterando que la decisión sobre el consumo recaía en Winehouse: “Amy tenía poder de decisión... Ella hacía lo que quería”.

En entrevistas con los medios citado, Fielder-Civil explicó que ambos consumieron drogas juntos durante seis meses de su matrimonio, e indicó que antes de esa etapa, Winehouse no había probado drogas duras.

En el momento del funeral de la cantante, Fielder-Civil estaba en prisión en el Reino Unido tras ser condenado por un delito vinculado a su adicción, según informó The Guardian. No pudo asistir a la ceremonia, pero realizó un acto privado de despedida en la capilla de la cárcel.

Blake Fielder-Civil reconoció públicamente su
Blake Fielder-Civil reconoció públicamente su parte de responsabilidad en la historia de Amy Winehouse

La vida de Blake Fielder-Civil tras la muerte de Amy Winehouse

Hoy, Fielder-Civil mantiene una relación y es padre de dos hijos, nacidos en 2011 y 2013 con Sarah Aspin, de acuerdo con People. Su pareja actual ha mantenido un perfil discreto.

Tras años luchando contra el consumo de drogas, Fielder-Civil afirmó en el medio en abril de 2024: “Estoy limpio desde hace años”. Y añadió que su vida gira en torno a su familia y a la recuperación personal.

La pareja contrajo matrimonio en
La pareja contrajo matrimonio en 2007 y vivió una relación marcada por altibajos

En recientes declaraciones, manifestó su intención de conversar con Mitch Winehouse, padre de la cantante, para aliviar tensiones y reconocer el cariño genuino que existió en la relación. “Entiendo su posición hacia mí, realmente la comprendo”, afirmó a People, y enfatizó que ambos comparten ahora la experiencia de ser padres, lo que le permite entender mejor el dolor de Mitch.

Tras más de una década de la muerte de Winehouse, Fielder-Civil optó por una vida reservada, centrada en superar el pasado y asumir las consecuencias de sus actos. Continúa expresando en público la voluntad de reconciliarse consigo mismo y con quienes formaron parte del entorno de la artista.

Al reflexionar sobre su historia con Amy Winehouse, Fielder-Civil reconoce que ha afrontado abiertamente su parte de responsabilidad y que pocos, en su entorno, han hecho autocrítica con la misma intensidad.

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