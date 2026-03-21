El Mariachi Reyna de Los Ángeles entra al Salón de la Fama de California

El Mariachi Reyna de Los Ángeles es el primer conjunto femenino de mariachi reconocido en California (EFE)

El Mariachi Reyna de Los Ángeles recibió uno de los reconocimientos más destacados de su historia: su inclusión en el Salón de la Fama de California, institución de reconocimiento estatal. Este galardón confirma el papel de la agrupación como el primer conjunto de mariachi integrado exclusivamente por mujeres en Estados Unidos y coloca a sus integrantes entre las figuras que lograron dejar huella en la cultura del estado.

La agrupación fue celebrada por su excelencia artística y por haber derribado barreras en un género tradicionalmente masculino. A través de su música, han representado la creatividad y la resiliencia que el California Museum, institución cultural estatal, busca destacar en sus homenajeados.

Historia y formación del Mariachi Reyna de Los Ángeles

La historia del Mariachi Reyna de Los Ángeles comenzó en 1994, cuando el músico José Hernández, fundador de Mariachi Sol de México y padre de una de las integrantes, fundó el grupo tras observar la cantidad de alumnas en su escuela de Los Ángeles. Ese origen marcó el inicio de un camino con numerosos obstáculos, pero pleno de avances.

El grupo ha llevado la música mexicana a escenarios internacionales y ha compartido escenario con figuras icónicas (Telemundo )

Una de las integrantes, descendiente de siete generaciones de músicos, expresó: “Yo soy la séptima generación en mi familia tocando la música de mariachi y soy la primer mujer continuando este legado”.

Desafíos y reconocimiento de las integrantes

Las integrantes del Mariachi Reyna de Los Ángeles debieron atravesar desafíos importantes en su carrera. Como declaró una de ellas: “Han sido muchos sacrificios y ha sido un camino muy largo, pero aquí estamos”.

El grupo también demostró la diversidad dentro de la música tradicional mexicana. Otra integrante remarcó el valor de su representación: “Es un gran honor representar la música mexicana, la mujer mexicana en la música de mariachi”.

Las integrantes del Mariachi Reyna inspiran a nuevas generaciones de mujeres en la música tradicional (Telemundo )

El reconocimiento que recibieron en California tiene también una dimensión de referente para niñas y jóvenes interesadas en el mariachi y los instrumentos tradicionales.

Trayectoria internacional y logros

El grupo ha llevado su música a escenarios en México y el extranjero. Se han presentado ante presidentes y figuras de Hollywood.

Sobre su impacto, una de las integrantes afirmó: “Estamos rompiendo las barreras, seguimos haciéndolo y nos da mucho orgullo que nos celebren de ese modo”.

La agrupación llegó a grabar tres álbumes y ha compartido escenario con figuras de la música mexicana como Vicki Carr, Guadalupe Pineda y Lucha Villa. Su reconocimiento en el Salón de la Fama de California llega tras más de tres décadas de actividad y renovación en las integrantes.

El Mariachi Reyna de Los Ángeles en la décima novena generación del Salón de la Fama

El Mariachi Reyna de Los Ángeles integra la décima novena generación del Salón de la Fama de California junto a figuras como Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Carl Lewis, John L. Burton, Riane Eisler, Janet Evans, Nobuyuki Matsuhisa y Terry McMillan.

La distinción en el Salón de la Fama destaca la trayectoria artística y social de la agrupación (Telemundo )

El gobernador Gavin Newsom, responsable de la selección junto a su esposa, destacó que los homenajeados representan valores de California.

El Salón de la Fama de California, creado en 2006, suma cerca de 200 personalidades distinguidas. En palabras de una integrante, “las mujeres somos imparables”.

Un mensaje de orgullo y esperanza para nuevas generaciones

Las integrantes del Mariachi Reyna de Los Ángeles hicieron de su historia una fuente de inspiración para quienes las escuchan. Para ellas, la música no solo es talento y disciplina, sino también una forma de alentar a las niñas que sueñan con tocar y cantar.

“Estoy muy contenta haciendo lo que amo, haciendo todo esto con estas mujeres que admiro mucho”, dijo una de las miembro.

En cada presentación, el grupo reafirma su misión de mostrar que el arte y la tradición también pueden tener voz femenina. El mensaje es claro: “Que vivan las mujeres”.

Su legado queda así abierto para que nuevas generaciones continúen transformando la escena musical en California y más allá.