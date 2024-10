Dónde y cuándo será el desfile de Los Ángeles Dodgers para festejar su campeonato en la Serie Mundial ante los Yankees

La caravana de celebración comenzará en Gloria Molina Grand Park en dirección al centro de Los Ángeles. (Wendell Cruz-Imagn Images)

En la capital de California la alegría no descansa porque los Dodgers celebrarán su reciente victoria en la Serie Mundial con un desfile en el centro de Los Ángeles. El festejo se dará dos días después de vencer 7x6 a los Yankees de Nueva York con un marcador global de 4-1. El recorrido es sumamente esperado por los aficionados debido a que no pudieron realizarlo en el último campeonato obtenido en 2020.

La celebración, que incluye un evento especial en el Dodger Stadium, fue anunciada luego de que el equipo lograra ganarle cuatro juegos a los Yankees de siete posibles en disputa. Se trata del primer desfile por un título de Serie Mundial desde 1988, ya que la celebración prevista para el título de 2020 fue cancelada debido a la pandemia de COVID-19.

El evento en el estadio del equipo será accesible a través de la compra de boletos y una porción de las ganancias de este evento será destinada a la Los Angeles Dodger Foundation, cuyo objetivo es mejorar sectores como la educación y la justicia social en la comunidad.

¿Cuándo y dónde será el desfile de los Dodgers?

El evento está programado para comenzar a las 11:00 a.m. hora local el viernes. El recorrido del desfile, que será encabezado por la alcaldesa Karen Bass, se iniciará en Gloria Molina Grand Park, avanzando por Spring Street frente al City Hall. Terminará en 5th y Flower Street. Los jugadores viajarán en autobuses de dos pisos, según informó la MLB. La recomendación para los seguidores es utilizar el transporte público, debido a los cierres de calles y la falta de estacionamiento disponible en la zona.

El desfile para festejar el título en la Serie Mundial recorrerá las principales calles de Los Ángeles. (Crédito: @Dodgers vía X)

Después del desfile, un evento especial se llevará a cabo en el Dodger Stadium a partir de las 12:15 p.m (hora local). Los portones de estacionamiento abrirán a las 8:30 de la mañana, y los accesos al estadio desde las 9:00, ofreciendo comida y artículos conmemorativos para la compra. Medios como USA Today mencionan que la entrada a este evento tuvo un recibimiento desbordante, ya que los boletos, disponibles desde la tarde del jueves, se agotaron en menos de una hora.

La transmisión televisiva y radial del evento también está garantizada para aquellos que prefieran seguir la celebración desde casa. La cobertura en directo comenzará a las 9:30 a.m. en canales locales como CBS 2, NBC 4, KTLA 5, ABC 7, KCAL 9 y Fox 11, y será acompañada de una transmisión de radio en AM 570. Para quienes no puedan asistir, la cobertura en directo estará disponible desde las 10 de la mañana (hora local).

Quienes hayan adquirido boletos para el evento dentro del estadio deben verificar la lista de objetos prohibidos para no llevar carteles ni bolsas no permitidas. El objetivo de que las puertas se abran antes de que culmine el desfile es para que los aficionados esperen la llegada del equipo y los reciban con euforia.

Una celebración pendiente desde 2020

Kiké Hernández, jugador clave para los Dodgers, recordó la falta de un desfile para el título del 2020, señalando que lo único que deseaba era un desfile para celebrar el logro. “Un desfile es todo lo que quiero”, expresó en una entrevista post-juego, según recogió USA Today. Esta celebración representa la oportunidad que Hernández y sus compañeros esperaban desde hace cuatro años, tras la suspensión obligada de eventos públicos por la pandemia.

Los Dodgers dedicaron su triunfo al recientemente fallecido Fernando Valenzuela, leyenda del equipo. (YouTube / Dodger Blue)

ABC News reporta que el ánimo en la ciudad es palpable, ya que miles de aficionados esperan con ansias disfrutar de este evento histórico para la organización y la ciudad. La celebración coincide también con el cumpleaños de Fernando Valenzuela, una de las leyendas del club que lamentablemente falleció recientemente.

Las celebraciones por el título de los Dodgers, que no se realizaban desde su título de 1988, han generado una gran expectación entre aficionados y habitantes en general, por lo que se espera una asistencia de miles de personas en las calles que recorrerá el equipo campeón.