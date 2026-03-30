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Rusia condenó a 12 años de prisión a una ciudadana acusada de traición por donar dinero a las Fuerzas Armadas de Ucrania

Un tribunal ruso también emitió veredictos contra ciudadanos acusados de colaborar con tropas ucranianas y de sostener vínculos en el extranjero

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Rusia condenó a 12 años de prisión a una ciudadana acusada de traición por donar dinero a las Fuerzas Armadas de Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)
Rusia condenó a 12 años de prisión a una ciudadana acusada de traición por donar dinero a las Fuerzas Armadas de Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)

Una ciudadana rusa fue condenada este lunes a 12 años de prisión por alta traición, tras ser acusada de donar dinero a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Tribunal Regional de Krasnodar, en el sur de Rusia, señaló en un comunicado citado por la agencia TASS que la mujer transfirió fondos usando información obtenida a través de una comunidad en internet.

Según la investigación, la acusada se suscribió a un canal dirigido por un ciudadano ucraniano en una red social, cuyo nombre no fue revelado por las autoridades. En ese canal se solicitaba ayuda financiera para las tropas ucranianas y la transferencia de fondos para sus unidades. El tribunal declaró a la mujer culpable y dictó la pena de prisión.

Este lunes, también, otro tribunal ruso sentenció a dos jóvenes de 20 años a 15 y 16 años de cárcel por incendiar infraestructura ferroviaria. El tribunal afirmó que los jóvenes actuaron bajo instrucciones de la inteligencia ucraniana, una acusación recurrente desde el inicio del conflicto en 2022.

Dos jóvenes rusos de 20 años recibieron penas de 15 y 16 años de cárcel por incendiar infraestructura ferroviaria bajo supuestas órdenes de la inteligencia ucraniana. (REUTERS/ARCHIVO)
Dos jóvenes rusos de 20 años recibieron penas de 15 y 16 años de cárcel por incendiar infraestructura ferroviaria bajo supuestas órdenes de la inteligencia ucraniana. (REUTERS/ARCHIVO)

La semana pasada, las fuerzas de seguridad rusas informaron haber realizado un experimento para identificar potenciales saboteadores mediante señuelos en redes sociales. Estos perfiles ofrecían pagos a cambio de acciones de sabotaje, con el objetivo de captar individuos dispuestos a colaborar. Expertos han interpretado esta acción como una confesión por parte de la policía rusa de inducción al delito.

Estas sentencias y operativos se enmarcan en una serie de medidas adoptadas por Rusia desde el inicio de la guerra, reforzando la vigilancia sobre posibles actos de traición y sabotaje interno. En los últimos meses, las autoridades han incrementado el número de procesos judiciales vinculados a colaboraciones con Ucrania.

Tensiones entre Rusia y Reino Unido

El Gobierno del Reino Unido acusó este lunes a Rusia de llevar a cabo una campaña “agresiva y coordinada” de acoso contra su personal diplomático en Moscú. Esta denuncia surge después de que el Ministerio de Exteriores ruso convocara a la encargada de negocios británica, Danae Dholakia, para comunicar la expulsión de un diplomático bajo sospecha de espionaje y sabotaje.

Rusia endurece sus medidas contra la traición y el sabotaje interno, con un aumento notable de procesos judiciales relacionados en los últimos meses.
Rusia endurece sus medidas contra la traición y el sabotaje interno, con un aumento notable de procesos judiciales relacionados en los últimos meses.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso afirmó en un comunicado que el funcionario británico, segundo secretario de la embajada, intentó obtener información sensible en reuniones no oficiales con expertos rusos en economía. Además, la diplomacia rusa señaló que el diplomático presentó datos falsos al solicitar su visado y que existen indicios de vínculo con los servicios de inteligencia británicos.

Según la información oficial, la expulsión se basa en la supuesta violación de las leyes rusas y el artículo 9 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. Moscú advirtió que no permitirá actividades de agentes secretos extranjeros en su territorio y que responderá de inmediato ante cualquier escalada por parte de Londres.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores británico calificó las acusaciones rusas de “completo disparate” y aseguró que el Reino Unido no tolera la intimidación de su personal diplomático ni de sus familias. Añadió que Rusia ha difundido acusaciones maliciosas e infundadas sobre la labor de los diplomáticos británicos en el país.

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