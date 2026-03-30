El uso de aplicaciones bancarias desplaza a las redes sociales entre adultos estadounidenses

El 84% de los adultos en EE.UU. prioriza las apps bancarias sobre las redes sociales, según una encuesta de Wells Fargo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preferencia por las aplicaciones bancarias supera ampliamente a las redes sociales entre los adultos estadounidenses, en un contexto de creciente presión financiera e incertidumbre económica. De acuerdo con una encuesta de la institución financiera estadounidense Wells Fargo, compartida en exclusiva con Axios, el 84% de los consultados prefiere abandonar las redes sociales durante un año antes que prescindir de sus apps bancarias.

El resultado anticipa un cambio profundo en los hábitos de gestión financiera y en el modo en que la tecnología influye en la vida cotidiana.

El informe se elaboró a partir de casi 4.000 adultos estadounidenses encuestados entre noviembre y diciembre de 2025. Entre los hallazgos más destacados, el 95% de los participantes manifestó haber modificado su forma de manejar las finanzas en los últimos doce meses y el 56% admitió modificaciones sustanciales en ese período, de acuerdo con la encuesta citada por Axios.

Crece la tendencia a modificar hábitos financieros: ahorro, búsqueda de descuentos y postergación de pagos marcan el nuevo escenario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de aplicaciones financieras y la irrupción de la inteligencia artificial transforman la relación con el dinero

La magnitud de este fenómeno se refleja en decisiones diarias: el 73% está en permanente búsqueda de descuentos y el 67% retrasa compras o pagos.

Emily Irwin, directora de planificación patrimonial privada de Wells Fargo, explicó a Axios que estos resultados constituyen una advertencia clara sobre la centralidad creciente del control económico en la vida de las personas. Irwin afirmó: “Es un llamado a la realidad. Permite a las personas ubicarse en su situación actual y proyectar adónde quieren llegar”.

Las aplicaciones bancarias —que incluyen cuentas tradicionales, plataformas de inversión como Robinhood y servicios de tarjetas de crédito— se perciben actualmente como una especie de manta de seguridad ante el aumento en el costo de vida y la volatilidad económica. Los datos indican un cambio respecto a años anteriores: el 47% afirma que está incrementando sus ahorros e inversiones, un aumento respecto al 37% registrado en 2024 y al 38% en 2025, según informó la institución financiera estadounidense Wells Fargo a Axios.

En respuesta directa a los desafíos actuales, los adultos estadounidenses están cambiando sus hábitos financieros y priorizando la gestión de su dinero por medio de aplicaciones tecnológicas.

La inteligencia artificial gana terreno como herramienta de asesoría financiera, especialmente entre los jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ya orienta las decisiones financieras de millones

Por primera vez, el estudio de Wells Fargo analizó el papel de la inteligencia artificial (IA) en la toma de decisiones monetarias. Uno de cada cinco adultos estadounidenses ya utiliza IA para recibir consejos financieros, y la proporción asciende a casi cuatro de cada diez en la generación Z, de acuerdo con los datos difundidos por Axios.

De quienes emplean estas herramientas, dos tercios aseguraron haber seguido las recomendaciones de IA, mientras que la mayoría señaló beneficios concretos derivados de esa experiencia.

Irwin agregó que la adopción veloz de estas soluciones tecnológicas está en línea con la expansión generalizada de la IA en otros campos, aunque advirtió que muchas personas usan estas plataformas sin sólidos conocimientos financieros y con la expectativa de obtener una solución rápida.

La tendencia indica que cada vez más estadounidenses experimentan con nuevos métodos, plataformas y estrategias, proyectando una dinámica futura diferente en la relación entre usuarios, bancos tradicionales, aplicaciones digitales y servicios de asesoría financiera, según concluye el análisis publicado por Axios a partir de la encuesta exclusiva de Wells Fargo.