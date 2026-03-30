Estados Unidos

El uso de aplicaciones bancarias desplaza a las redes sociales entre adultos estadounidenses

La mayoría de las personas adultas en Estados Unidos prioriza el acceso a sus herramientas financieras digitales sobre el de plataformas sociales, en medio de una etapa marcada por mayor presión económica y cambios en los hábitos de consumo

Guardar
Manos sostienen un smartphone con una aplicación de banca en primer plano; se ven una taza de café, un portátil y personas trabajando en una cafetería borrosa al fondo
El 84% de los adultos en EE.UU. prioriza las apps bancarias sobre las redes sociales, según una encuesta de Wells Fargo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preferencia por las aplicaciones bancarias supera ampliamente a las redes sociales entre los adultos estadounidenses, en un contexto de creciente presión financiera e incertidumbre económica. De acuerdo con una encuesta de la institución financiera estadounidense Wells Fargo, compartida en exclusiva con Axios, el 84% de los consultados prefiere abandonar las redes sociales durante un año antes que prescindir de sus apps bancarias.

El resultado anticipa un cambio profundo en los hábitos de gestión financiera y en el modo en que la tecnología influye en la vida cotidiana.

El informe se elaboró a partir de casi 4.000 adultos estadounidenses encuestados entre noviembre y diciembre de 2025. Entre los hallazgos más destacados, el 95% de los participantes manifestó haber modificado su forma de manejar las finanzas en los últimos doce meses y el 56% admitió modificaciones sustanciales en ese período, de acuerdo con la encuesta citada por Axios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Crece la tendencia a modificar hábitos financieros: ahorro, búsqueda de descuentos y postergación de pagos marcan el nuevo escenario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de aplicaciones financieras y la irrupción de la inteligencia artificial transforman la relación con el dinero

La magnitud de este fenómeno se refleja en decisiones diarias: el 73% está en permanente búsqueda de descuentos y el 67% retrasa compras o pagos.

Emily Irwin, directora de planificación patrimonial privada de Wells Fargo, explicó a Axios que estos resultados constituyen una advertencia clara sobre la centralidad creciente del control económico en la vida de las personas. Irwin afirmó: “Es un llamado a la realidad. Permite a las personas ubicarse en su situación actual y proyectar adónde quieren llegar”.

Las aplicaciones bancarias —que incluyen cuentas tradicionales, plataformas de inversión como Robinhood y servicios de tarjetas de crédito— se perciben actualmente como una especie de manta de seguridad ante el aumento en el costo de vida y la volatilidad económica. Los datos indican un cambio respecto a años anteriores: el 47% afirma que está incrementando sus ahorros e inversiones, un aumento respecto al 37% registrado en 2024 y al 38% en 2025, según informó la institución financiera estadounidense Wells Fargo a Axios.

En respuesta directa a los desafíos actuales, los adultos estadounidenses están cambiando sus hábitos financieros y priorizando la gestión de su dinero por medio de aplicaciones tecnológicas.

inversión, casa, dinero-VisualesIA
La inteligencia artificial gana terreno como herramienta de asesoría financiera, especialmente entre los jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ya orienta las decisiones financieras de millones

Por primera vez, el estudio de Wells Fargo analizó el papel de la inteligencia artificial (IA) en la toma de decisiones monetarias. Uno de cada cinco adultos estadounidenses ya utiliza IA para recibir consejos financieros, y la proporción asciende a casi cuatro de cada diez en la generación Z, de acuerdo con los datos difundidos por Axios.

De quienes emplean estas herramientas, dos tercios aseguraron haber seguido las recomendaciones de IA, mientras que la mayoría señaló beneficios concretos derivados de esa experiencia.

Irwin agregó que la adopción veloz de estas soluciones tecnológicas está en línea con la expansión generalizada de la IA en otros campos, aunque advirtió que muchas personas usan estas plataformas sin sólidos conocimientos financieros y con la expectativa de obtener una solución rápida.

La tendencia indica que cada vez más estadounidenses experimentan con nuevos métodos, plataformas y estrategias, proyectando una dinámica futura diferente en la relación entre usuarios, bancos tradicionales, aplicaciones digitales y servicios de asesoría financiera, según concluye el análisis publicado por Axios a partir de la encuesta exclusiva de Wells Fargo.

Temas Relacionados

Aplicaciones BancariasInteligencia ArtificialHábitos FinancierosRedes SocialesEconomíaAdultosConsumoDineroEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Trump dijo que EEUU puede tomar con facilidad la isla de Kharg, corazón petrolero de Irán: “No tienen ninguna defensa”

Mientras el barril de crudo supera una vez más los 100 dólares tanto en Europa como en Texas, el presidente estadounidense evalúa posibilidades para dar un golpe definitivo contra el régimen, aunque resaltó que hay negociaciones

Trump dijo que EEUU puede tomar con facilidad la isla de Kharg, corazón petrolero de Irán: “No tienen ninguna defensa”

Trump afirmó que Estados Unidos no impedirá la llegada del buque petrolero ruso a Cuba: “Lo necesitan, tienen que sobrevivir”

El mandatario estadounidense afirmó que el envío “no va a tener un impacto” y agregó: “La Habana está acabada. Tienen un mal régimen. Tienen un gobierno muy malo y corrupto, y si reciben o no un cargamento de petróleo, en realidad no va a importar”

Trump afirmó que Estados Unidos no impedirá la llegada del buque petrolero ruso a Cuba: “Lo necesitan, tienen que sobrevivir”

Los bots ya generan más tráfico en Internet que los usuarios humanos

El crecimiento acelerado de los agentes autónomos plantea desafíos inéditos para la confianza y el control del entorno digital según los últimos estudios de ciberseguridad

Los bots ya generan más tráfico en Internet que los usuarios humanos

Conmoción en Los Ángeles: muere agente del sheriff durante la carrera Baker to Vegas

La autoridad local reportó que el participante sufrió un evento médico mientras formaba parte de la prueba anual, lo que provocó su fallecimiento a pesar de la intervención médica y el seguimiento de los protocolos de emergencia

Conmoción en Los Ángeles: muere agente del sheriff durante la carrera Baker to Vegas

Trump opinó que hay un “cambio de régimen” en Irán tras un mes de guerra: “Estamos tratando con personas diferentes”

El mandatario republicano expresó su confianza en alcanzar un acuerdo “muy pronto” con Teherán, aunque advirtió que no descarta tomar el control de la estratégica isla de Kharg en caso de que no prospere el diálogo

Trump opinó que hay un “cambio de régimen” en Irán tras un mes de guerra: “Estamos tratando con personas diferentes”

TECNO

El chatbot que finge entenderte: cómo la IA viola los estándares éticos de la psicoterapia

El chatbot que finge entenderte: cómo la IA viola los estándares éticos de la psicoterapia

Desactiva estas dos funciones del celular si estás en el aeropuerto para evitar riesgos en Semana Santa

Harry Potter y El Chapulín Colorado, entre las 20 skins más odiadas de Fortnite

Los códigos de Free Fire que puedes canjear hoy lunes 30 de marzo de 2026

Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este 30 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Sam Worthington y el impacto de Avatar en su familia: “A mis hijos no les importa el éxito de la saga”

Sam Worthington y el impacto de Avatar en su familia: “A mis hijos no les importa el éxito de la saga”

Sophie Turner sufrió una lesión y pausó el rodaje de ‘Tomb Raider’: “Ahora el programa está en peligro”

Netflix inicia el rodaje de Kennedy y revela imágenes oficiales

Keanu Reeves y Cameron Diaz unen fuerzas en Outcome, la comedia negra de Apple TV+ que promete dar mucho que hablar

Los protagonistas de “Top Gun”: así cambiaron sus vidas cuatro décadas después

MUNDO

Cierre del Estrecho de Ormuz: ¿los países del Golfo podrían desarrollar rutas alternativas?

Cierre del Estrecho de Ormuz: ¿los países del Golfo podrían desarrollar rutas alternativas?

Una refinería de petróleo en el norte de Israel fue alcanzada por restos de un misil interceptado

Trump advirtió a Irán que destruirá sus centrales eléctricas, pozos de petróleo, la isla de Kharg y las plantas desalinizadoras si no hay acuerdo rápido

Israel desarticuló una célula de terroristas de Hezbollah que se hacían pasar por paramédicos en el sur del Líbano

Las 10 ciudades europeas ideales para un fin de semana largo, según especialistas