Estados Unidos

Un profesor de Nueva Jersey creó un chatbot de IA para mejorar el aprendizaje en sus clases

La adaptación rápida de modelos de inteligencia artificial al análisis de textos permitió que estudiantes de la North Star Academy desarrollen habilidades, priorizando tanto la excelencia académica como la formación de pensamiento crítico en el aula

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Un profesor barbudo se inclina sobre el escritorio de un estudiante en un aula, observando su trabajo. Otros estudiantes y un proyector son visibles
La implementación de chatbots de inteligencia artificial en clases mejora el rendimiento académico de los estudiantes de Scott Kern en Nueva Jersey (Courtesy of North Star Academy)

Un docente de Nueva Jersey impulsa el rendimiento académico de sus alumnos incorporando chatbots de inteligencia artificial (IA) para la enseñanza de historia. El profesor Scott Kern está transformando la dinámica educativa de sus clases con herramientas personalizadas de IA, una iniciativa que está potenciado el pensamiento crítico en sus estudiantes.

Al integrar estas herramientas, Kern busca no solo mejorar la escritura y el análisis histórico, sino también preparar a los jóvenes para convivir con una tecnología que, según afirma, “llegó para quedarse”, como declaró para NBC News.

Este impacto de la tecnología desarrollada por Kern se refleja en los resultados del último año académico: el 94% de los estudiantes de su clase aprobó, el índice más alto alcanzado en casi dos décadas de carrera docente.

El propio docente atribuyó parte de esta mejora a la inteligencia artificial, tras el análisis de datos realizado por Uncommon Schools, red educativa a la que pertenece su institución. Según esta entidad, esas soluciones digitales contribuyeron a un incremento del 22% en las tasas de aprobación en el curso más reciente.

El profesor Scott Kern se inclina sobre un escritorio, interactuando con dos estudiantes sentadas que miran un portátil y documentos en un aula escolar
El 94% de los alumnos de la North Star Academy’s Washington Park High School aprobó historia tras incorporar herramientas de IA personalizadas (NBC News)

En la North Star Academy’s Washington Park High School de Newark, Kern lidera tanto el departamento de historia como el área de innovación en inteligencia artificial. Desde 2007 forma parte de este colegio de la red Uncommon Schools. Su proyecto con chatbots surgió tras formarse en desarrollo de IA generativa y preguntarse de qué manera podría emplearla a favor de sus alumnos.

Los bots que diseñó analizan los ensayos que los estudiantes presentan, identifican los apartados problemáticos y, en función de los errores detectados, proponen pasos concretos para la revisión y mejora del texto.

Estas herramientas ofrecen retroalimentación inmediata. Los alumnos modifican sus textos y, una vez superan cada desafío, el bot los acompaña al siguiente fragmento de su ensayo, aportándoles preguntas y sugerencias de mejora adaptadas. “Te indica dónde fallaste y te da pasos y preguntas para mejorar tu escritura”, explicó Kern en NBC News.

La estudiante Naziya Palmer, que logró la máxima calificación (cinco) en el examen de Advanced Placement (AP) de historia de Estados Unidos, destacó: “El chatbot de IA me ayudó porque me señalaba puntos específicos para mejorar partes concretas de mi ensayo”.

Un hombre con barba y una estudiante afroamericana con trenzas observan una laptop en un aula. Hay otras laptops y carteles educativos en el fondo
El proyecto desarrollado por Scott Kern permitió un incremento del 22% en las tasas de aprobación según el análisis de Uncommon Schools (NBC News)

Chatbots que mejoran la formación en historia y el pensamiento crítico

La integración de chatbots en el aula de Scott Kern responde a un enfoque pedagógico dual: perfeccionar habilidades y cultivar la reflexión crítica sobre el papel de la inteligencia artificial en la vida cotidiana.

Además de los resultados cuantitativos en los exámenes, el docente observa un impacto cualitativo en la capacidad de sus alumnos para analizar problemas y cuestionar la información.

El propio profesor reflexionó que la gran enseñanza que busca transmitirles es la posibilidad de pensar sobre las tecnologías con una perspectiva humanista. En ese sentido, desde enero comparte clases dedicadas a la alfabetización en IA para estudiantes de último año, una experiencia que espera ampliar el próximo curso, según detalló en Chalkbeat.

Kern se identifica no solo como docente, sino también como entrenador que guía a sus alumnos en el proceso de mejora continua. Esta combinación de retroalimentación tecnológica y acompañamiento humano genera, en palabras de sus estudiantes, la sensación de contar “con un segundo profesor en clase”, un recurso que agiliza la consolidación de conocimientos.

Primer plano de una tableta mostrando en pantalla preguntas de historia sobre temas como la esclavitud y la Revolución Industrial. Un banner de noticias aparece abajo
Los chatbots de IA analizan ensayos, identifican errores y ofrecen pasos concretos para mejorar la escritura de los estudiantes (NBC News)

Trayectoria del educador en innovación y aprendizaje humano

Scott Kern, hoy referente en innovación educativa en Nueva Jersey, recordó que su vocación se forjó en la secundaria, cuando cambió la orquesta por un curso de historia y descubrió la inspiración de su profesor Mr. Bentivegna.

Aquella experiencia inicial definió su elección profesional. Tras estudios universitarios y de posgrado enfocados al área, Kern decidió ejercer la docencia porque, aseguró que “los profesores cambiaron su vida”.

Su metodología en el aula combina el análisis crítico de acontecimientos históricos con la discusión contemporánea. Un ejemplo recurrente es el estudio del discurso del 4 de Julio de Frederick Douglass de 1852, que utiliza para conectar experiencias pasadas y presentes.

El objetivo es que los estudiantes comprendan el contexto y las motivaciones detrás de cada suceso, y que puedan vincular la historia con los dilemas actuales, como se detalla en Chalkbeat.

Un hombre blanco con barba y chaqueta burdeos habla en un aula, con una pizarra con dibujos al fondo y un cuadro enmarcado borroso
Scott Kern combina estrategias tecnológicas y humanismo pedagógico para conectar acontecimientos históricos con retos contemporáneos (NBC News)

Más allá del avance de la inteligencia artificial, el vínculo entre maestro y alumno sigue siendo, en sus palabras, “lo más importante en la educación”. Debido a ello, sostuvo: “La IA nunca debe reemplazar la discusión entre pares ni la clase en su conjunto, y jamás permitiría que eso ocurriera”.

Las experiencias de Kern y sus alumnos en Newark muestran una tendencia creciente en la enseñanza secundaria estadounidense, donde la inteligencia artificial se integra progresivamente como recurso para fortalecer competencias escriturales y análisis crítico, sin desplazar la centralidad de la figura docente ni los lazos humanos.

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