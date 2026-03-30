Las equivocaciones frecuentes elevan la posibilidad de sanciones económicas y demoras en la devolución fiscal

Declarar impuestos con errores ante el IRS en Estados Unidos puede provocar auditorías, sanciones económicas y demoras en la devolución fiscal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Declarar impuestos con errores puede tener consecuencias directas para los contribuyentes en Estados Unidos. Equivocaciones frecuentes en la declaración de impuestos aumentan la probabilidad de recibir una auditoría por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS), según informó The Mirror en un análisis reciente. Los especialistas advierten que tanto omisiones involuntarias como descuidos en los cálculos pueden derivar en revisiones formales que demoren la devolución de impuestos o impliquen sanciones económicas.

De acuerdo con información publicada por The Mirror, uno de los errores más habituales consiste en dejar afuera ingresos provenientes de trabajos independientes, plataformas digitales o inversiones. El IRS cruza los datos de los formularios fiscales que recibe directamente de empleadores, bancos y plataformas, lo que facilita identificar discrepancias en los montos informados. Escenarios similares se presentan cuando los contribuyentes exageran deducciones o créditos fiscales, como gastos médicos, donaciones o deducciones por oficina en casa. Estas partidas, cuando resultan desproporcionadas respecto a los ingresos, suelen activar alertas automáticas para una revisión más exhaustiva.

De acuerdo con el portal especializado en finanzas personales Saving Advice, los errores matemáticos en la declaración de impuestos, así como el uso de cifras redondeadas en lugar de montos exactos, pueden aumentar el riesgo de auditoría. El IRS recomienda utilizar siempre los valores precisos y revisar los cálculos antes de enviar la información. Otro aspecto que motiva revisiones es la selección incorrecta del estado civil o de los dependientes. Reclamar hijos, padres u otros familiares sin cumplir los requisitos legales puede generar la solicitud de documentación adicional e, incluso, sanciones.

Según la consultora fiscal Prudent Accountants, la mezcla entre gastos personales y comerciales representa una de las principales causas de revisión entre trabajadores independientes y pequeños empresarios. La autoridad fiscal exige registros separados y comprobantes que respalden cada deducción reclamada. A esta lista se suma la obligación de reportar ingresos provenientes de criptomonedas o de cuentas bancarias en el extranjero. El IRS ha intensificado los controles sobre activos digitales y exige declarar movimientos, sin importar el monto.

Errores frecuentes en la declaración

Presentar la declaración antes de contar con toda la documentación puede derivar en inconsistencias y requerimientos de corrección - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IRS publica anualmente un listado con los errores más comunes y recomendaciones para evitarlos. Entre los consejos destacados figuran revisar todos los formularios antes de declarar, conservar comprobantes y registros al menos durante tres años y reportar todos los ingresos, aunque no se haya recibido un formulario oficial. El uso de software especializado o la consulta con un profesional se recomienda, especialmente en situaciones fiscales complejas o con múltiples fuentes de ingresos.

De acuerdo con la firma de asesoría tributaria Elite Consulting PC, presentar la declaración antes de contar con toda la documentación puede derivar en inconsistencias y requerimientos de corrección. Además, verificar con precisión los datos bancarios es fundamental para evitar demoras en la devolución de impuestos.

El analista fiscal Hacker Johnson remarcó que el IRS utiliza modelos estadísticos y algoritmos de análisis de riesgo para seleccionar las declaraciones que serán auditadas. Se estima que menos del 1% de las declaraciones individuales son auditadas cada año, aunque la probabilidad aumenta significativamente cuando se detectan irregularidades.

La presencia de discrepancias o la falta de documentación pueden motivar la solicitud de información adicional, sanciones económicas y, en casos graves, una investigación más profunda por parte del IRS.

Cómo reducir el riesgo de auditoría

La mezcla de gastos personales y comerciales exige registros separados y comprobantes claros, especialmente para trabajadores independientes y pequeños empresarios - Imagen Ilustrativa Infobae

Para minimizar el riesgo de revisión, los expertos recomiendan revisar cuidadosamente toda la información antes de enviarla al IRS. Utilizar siempre los valores exactos, evitar redondeos y reportar todos los ingresos, incluidos los obtenidos a través de nuevos modelos de negocio como criptomonedas o plataformas digitales, son pasos fundamentales. El uso de herramientas electrónicas especializadas puede reducir la incidencia de errores y agilizar el proceso de presentación.

Separar los gastos personales de los comerciales, conservar facturas y soportes durante al menos tres años y declarar ingresos del extranjero son requisitos que contribuyen a demostrar transparencia ante una inspección.

Elegir correctamente el estado civil y los dependientes según la normativa vigente limita la posibilidad de objeciones por parte del IRS. Recurrir a un profesional en casos complejos o ante dudas sobre deducciones específicas es una recomendación avalada por todos los especialistas consultados.

El IRS actualiza periódicamente sus modelos de selección de auditorías y, aunque menos del 1% de las declaraciones individuales son auditadas cada año, mantener una declaración precisa y documentada es la principal defensa contra revisiones innecesarias.