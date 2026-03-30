El CEO de Air Canada renunciará tras intensas críticas por su mensaje luego del accidente en el aeropuerto de LaGuardia

El CEO de Air Canada, Michael Rousseau, anunció su salida en medio de críticas por el manejo lingüístico y el reciente accidente en el aeropuerto LaGuardia (Reuters)

El director ejecutivo de Air Canada, Michael Rousseau, dejará su cargo antes de cerrar el tercer trimestre de este año. La decisión surge tras una fuerte ola de críticas a raíz de su mensaje de condolencias, emitido casi exclusivamente en inglés luego del accidente fatal ocurrido el 22 de marzo en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia.

El pronunciamiento de Rousseau avivó un debate sobre la representatividad lingüística en la aerolínea estatal canadiense, cuya sede operativa se encuentra en Montreal, epicentro de la comunidad francófona del país, según informó The New York Times.

La salida de Rousseau coincide con el agravamiento de la crisis reputacional de Air Canada. El accidente —en el que murieron ambos pilotos del vuelo regional AC Express y al menos 41 personas resultaron hospitalizadas— no solo conmocionó al sector aéreo, sino que desató decenas de miles de quejas formales ante la Oficina del Comisionado de Lenguas Oficiales de Canadá.

Entre las críticas destacan reclamos por la precariedad del mensaje de condolencias grabado por Rousseau, donde solo incluyó “bonjour” (buen día) y “merci” (gracias) en francés durante los cuatro minutos que duró su declaración.

El director ejecutivo de Air Canada, Michael Rousseau, deja su cargo tras polémica por ofrecer condolencias casi solo en inglés (CP24)

La reacción institucional fue inmediata. En la provincia de Quebec, la Asamblea Nacional votó de manera unánime a favor de exigir la renuncia del directivo. El primer ministro canadiense, Mark Carney, expresó estar “muy decepcionado” ante la falta de sensibilidad lingüística.

Por su parte, Rousseau reconoció su escasa fluidez en francés a pesar de varios años de clases y ofreció disculpas públicas: “Lamento sinceramente que mis limitaciones con el francés hayan desviado la atención de las familias afectadas y del esfuerzo del personal de Air Canada”.

La pista de LaGuardia y un historial de incidentes graves

El accidente del 22 de marzo reveló carencias persistentes en la gestión aeroportuaria. La tragedia se produjo cuando un avión de Air Canada Express colisionó con un camión de bomberos que se encontraba en pista mientras daba atención a una emergencia separada.

Los archivos federales estadounidenses, citados por la cadena CBS News y referenciados, registran al menos 132 incursiones en pista en LaGuardia desde el año 2000. De esos incidentes, 17 involucraron vehículos de soporte y mantenimiento que ingresaron a zonas restringidas, una tendencia que pone bajo escrutinio las prácticas de seguridad ante el crecimiento del tráfico aéreo y terrestre.

La dimensión de lo ocurrido es ilustrada por los datos numéricos: ambos pilotos, entre ellos Antoine Forest, de 30 años, originario de Coteau-du-Lac en Quebec, y Mackenzie Gunther, de 24 años, residente en Ottawa, fallecieron tras el impacto.

De acuerdo con New York Post, la cabina del avión quedó destruida, obligando al cierre del aeropuerto durante la mayor parte del día siguiente. El controlador aéreo, según audios difundidos por el medio, intentó frenar la maniobra con gritos de: “¡Stop, stop, stop, stop!”, y posteriormente reconoció su error al decir: “Me equivoqué”.

El accidente de Air Canada Express en LaGuardia dejó dos pilotos fallecidos y al menos 41 personas hospitalizadas, impactando al sector aéreo (REUTERS/Adam Gray)

El evento generó una pregunta clave: por qué la reacción oficial de la máxima autoridad de Air Canada no contempló el idioma francés, considerando que la Ley de Lenguas Oficiales exige la prestación de servicios tanto en inglés como en francés.

La controversia llevó a que la propia junta directiva de la compañía declarara que “la capacidad de comunicarse en francés” será un eje central en la evaluación del nuevo presidente ejecutivo, según afirmó un portavoz en The New York Times.

Relación de Rousseau con la comunidad francófona bajo la lupa

No se trata de la primera vez que Rousseau se ve envuelto en cuestionamientos similares. Al poco tiempo de su nombramiento como CEO en 2021, pronunció un discurso casi íntegramente en inglés ante empresarios de Montreal, hecho que motivó críticas y su posterior promesa pública de asistir a clases de francés.

Rousseau había defendido entonces que había “vivido más de una década en Montreal sin hablar francés” y manifestó orgullo por ello, lo que reavivó debates sobre el compromiso de los altos directivos de Air Canada con el bilingüismo institucional.

Ante la presión política y social, la aerolínea estableció que empezará de inmediato la búsqueda de un nuevo CEO. En su comunicado oficial, la junta directiva remarcó que los criterios de selección incluirán la competencia en ambos idiomas oficiales, enfatizando la importancia estratégica del francés para la compañía y sus usuarios, según información difundida por The New York Times.

Rousseau ya había sido criticado en 2021 por priorizar el inglés en un discurso en Montreal y su escaso compromiso con el francés (Christinne Muschi/Bloomberg)

Rousseau, de 68 años, permanecerá en su función directiva y como miembro de la junta hasta su retiro efectivo al cerrar el tercer trimestre de 2026, según detalló The Canadian Press.

La compañía ha subrayado que este relevo es coherente con la planificación de sucesión ya prevista, aunque en su declaración no desvinculó explícitamente la decisión del episodio lingüístico y la tragedia del accidente en LaGuardia.

Hasta ahora, el legado de Rousseau queda marcado por dos controversias públicas relacionadas con el inglés como idioma preferente de comunicación y por el accidente aéreo más grave para Air Canada Express en lo que va del siglo.