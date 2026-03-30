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Marco Rubio aseguró que Estados Unidos recibió mensajes privados positivos de funcionarios iraníes: “Hay fracturas internas”

El secretario de Estado expuso los avances en las negociaciones entre Washington y Teherán que abren la posibilidad de un diálogo diplomático para poner fin a la ofensiva en Medio Oriente

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Marco Rubio aseguró que Washington ha recibido mensajes privados positivos de funcionarios iraníes (REUTERS/ARCHIVO)
Marco Rubio aseguró que Washington ha recibido mensajes privados positivos de funcionarios iraníes (REUTERS/ARCHIVO)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló este lunes que Washington ha recibido en privado mensajes positivos de funcionarios iraníes, lo que sugiere posibilidades de diálogo entre ambos gobiernos. Rubio expresó su esperanza de poder trabajar con sectores del gobierno de Irán, al tiempo que reconoció la existencia de “fracturas” internas en la república islámica.

Durante una entrevista con el programa Good Morning America de ABC News, Rubio afirmó: “Tenemos la esperanza de que así sea”. El funcionario destacó que “claramente hay personas allí que se están comunicando con nosotros de una manera en que no lo habían hecho en el pasado quienes ocupaban cargos de poder en Irán. Esto se refleja en algunas de las cosas que están dispuestos a hacer”.

Rubio mantuvo una postura crítica hacia el gobierno iraní, subrayando que la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel tiene como objetivo impedir que la república islámica desarrolle armas nucleares. Afirmó que el presidente Donald Trump sostiene haber logrado ese objetivo tras un ataque realizado el año anterior. “Esta gente es lunática. Están dementes. Son fanáticos religiosos a quienes nunca se les puede permitir poseer un arma nuclear, ya que tienen una visión apocalíptica del futuro”, declaró Rubio.

Marco Rubio confirma fracturas internas en el gobierno de Irán y destaca la apertura de nuevos canales de comunicación. (REUTERS/ARCHIVO)
Marco Rubio confirma fracturas internas en el gobierno de Irán y destaca la apertura de nuevos canales de comunicación. (REUTERS/ARCHIVO)

Las declaraciones del secretario de Estado se produjeron un día después de que Trump afirmara que Irán ya había experimentado un “cambio de régimen”, a un mes de haberse iniciado la ofensiva militar. El presidente indicó que actualmente su país dialoga con un “grupo de personas totalmente distinto” en Irán, describiéndolos como “muy razonables”.

Rubio matizó que “evidentemente, no lo van a difundir a través de comunicados de prensa; lo que les dicen a ustedes —o lo que divulgan ante el mundo— no refleja necesariamente lo que nos están diciendo a nosotros en nuestras conversaciones”.

El gobierno estadounidense mantiene comunicación privada con figuras influyentes en Irán
El gobierno estadounidense mantiene comunicación privada con figuras influyentes en Irán

A pesar de que la administración Trump ha defendido públicamente la vía diplomática, se informó que Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la región. El lunes, Trump amenazó con “hacer estallar” la isla iraní de Kharg, un enclave fundamental para la exportación de petróleo, si las conversaciones no prosperaban.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump enumeró los objetivos que ordenaría atacar: las plantas generadoras de electricidad, los pozos de petróleo, la isla de Kharg —principal terminal de exportación de crudo iraní— y, posiblemente, las plantas desalinizadoras del país.

“Esto será en retribución por nuestros muchos soldados y otros que Irán ha masacrado y matado durante el ‘reinado del terror’ de 47 años del viejo régimen”, escribió.

El posteo de Trump en Truth Social
El posteo de Trump en Truth Social

Lo que hace especialmente significativa la amenaza es la advertencia implícita que lleva consigo: Trump aclaró que todas esas instalaciones han sido “deliberadamente” preservadas hasta ahora. No es la primera vez que el mandatario apunta a Kharg. En marzo, tras anunciar bombardeos sobre la isla, Trump optó por no atacar su infraestructura petrolera y explicó públicamente que se había contenido porque reconstruirla “llevaría años”.

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