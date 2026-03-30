El éxodo de multimillonarios tecnológicos de California hacia Florida reconfigura la riqueza en Estados Unidos

El movimiento de fortunas tecnológicas hacia Florida intensifica el debate sobre la competitividad fiscal entre estados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El traslado de multimillonarios tecnológicos de California a la costa dorada de Florida está modificando el panorama económico del país. Impulsados por una propuesta legislativa liderada por SEIU United Healthcare Workers West —que plantea un impuesto único del 5% sobre el patrimonio de quienes superen los USD 1.000 millones para financiar la cobertura de salud pública estatal— varias figuras clave del sector tecnológico y financiero aceleraron el traslado de sus domicilios y la adquisición de propiedades en Miami y Palm Beach, según reportó Los Angeles Times.

La iniciativa requiere casi 875.000 firmas para llegar a votación en noviembre y podría generar hasta USD 100.000 millones, mientras la ausencia de impuestos estatales y las políticas comerciales de Florida propician el movimiento de capitales hacia ese destino.

En diciembre, Larry Page, cofundador de Google, adquirió dos mansiones frente al mar en Coconut Grove, Miami, por USD 173,4 millones; mientras que su socio Sergey Brin compró un complejo en Allison Island por USD 50 millones, acentuando el fenómeno recientemente denominado “guerra de residencias” por operadores inmobiliarios como Chase Berger.

El cofundador de Google expande su presencia en Miami con inversiones inmobiliarias de alto perfil en zonas exclusivas (Reuters)

La tendencia se amplificó la última semana con la confirmación de que Mark Zuckerberg, presidente de Meta, compró una finca de 2 hectáreas en Indian Creek por USD 170 millones, imponiendo un récord inmobiliario para Miami-Dade, según Los Angeles Times.

Durante el último año, este desplazamiento no se limita a individuos: Wells Fargo reubicó su división de gestión patrimonial de San Francisco a West Palm Beach, y la empresa de inteligencia artificial Palantir trasladó su sede a Miami, tras seis años de haberla movido de Palo Alto a Denver.

Corredores y asesores reportan operaciones cerradas por hasta 40 % sobre el valor de mercado y frecuentes pagos en efectivo.

Brett Harris, representante de la firma de bienes raíces de alta gama Bespoke Real Estate, sostuvo: “Actualmente manejo tres propiedades bajo contrato al norte de USD 600 millones” y señaló que la demanda por privacidad y servicios como pistas de pádel, salas de cine o garajes múltiples superó ampliamente las previsiones.

El fundador de Meta protagoniza una compra récord en Indian Creek y refuerza la tendencia de adquisiciones millonarias en la región (REUTERS/Mike Blake)

La ola de mudanzas tecnológicas y empresariales a Florida

Entre los multimillonarios californianos, el movimiento para fijar domicilio fiscal en Florida se acelera conforme se acerca el cierre anual de impuestos. Algunos sin vivienda disponible optan por comprar propiedades valoradas entre USD 50 millones y USD 75 millones solo como paso inicial de mudanza.

Esta presión multiplicó por tres el precio de los inmuebles considerados “trofeo”, y la demanda impulsó desarrollos en zonas como Manalapan, una isla de poco más de 400 habitantes.

Allí destaca la presencia de Larry Ellison, fundador de Oracle, quien en 2022 adquirió el complejo Gemini por USD 173 millones, la mayor transacción residencial en la historia de Florida. Dos años más tarde, Ellison sumó el hotel Eau Palm Beach Resort & Spa por USD 277,39 millones y en noviembre compró Lion Country Safari por USD 30 millones, generando lo que la prensa local —Palm Beach Daily News— denomina efecto Ellison.

El magnate de Oracle impulsa el desarrollo de Manalapan, consolidando la isla como enclave de grandes fortunas (REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)

La modernización regional no solo responde a inversiones en viviendas; involucra megaoperaciones empresariales y en educación.

Stephen M. Ross, desarrollador inmobiliario y dueño mayoritario de los Miami Dolphins, destinó USD 10.000 millones al desarrollo de West Palm Beach como nuevo epicentro de negocios, tecnología y talento para competir con Silicon Valley.

Su aporte incluye oficinas de nivel internacional, hoteles, nuevas escuelas privadas, infraestructura pública y una donación de USD 50 millones para un campus de posgrados de la Universidad Vanderbilt especializado en finanzas, ingeniería y tecnología, previsto para 2029.

El empresario lidera proyectos de transformación urbana y educación en West Palm Beach, con el objetivo de atraer talento y empresas (AP)

Impacto inmobiliario y cambios en el mercado de lujo

El repunte económico de Florida tras la pandemia atrajo empresas como BlackRock y RedBird Capital Partners, afianzando a la región como centro financiero permanente. El término “Wall Street South” circula ya entre ejecutivos y brokers.

Ken Griffin, fundador de Citadel, trasladó su fondo de cobertura desde Chicago a Miami en 2022 y, junto a Stephen M. Ross, participa en la campaña Ambition Accelerated, proyecto al que ambos donaron USD 5 millones para captar más empresas tecnológicas.

Este flujo migratorio impulsó la expansión de servicios: chefs privados, colegiaturas en instituciones privadas y, por presión del volumen de adquisiciones, estrategias jurídicas que buscan proteger la identidad de los nuevos propietarios. La utilización de fideicomisos inmobiliarios en Florida se disparó “de un puñado al año a docenas”, según informó el abogado especializado Chase Berger.

La razón principal de este fenómeno es evitar la exposición pública de grandes compradores y blindar la privacidad, ante la creciente competencia y el interés mediático que genera la llegada de fortunas al estado.

La demanda de propiedades exclusivas dispara precios y redefine el segmento premium en el sur de Florida (Freepik)

Consecuencias fiscales y políticas en California

El debate en California escala a nivel nacional. El gobernador Gavin Newsom advirtió que el impuesto podría ser “realmente dañino para el estado” y provocaría una aceleración en la salida de residentes millonarios.

Según una nota de la Oficina de Análisis Legislativo citada por Los Angeles Times, el nuevo tributo aportaría “decenas de miles de millones de dólares” pero, de acuerdo con una estimación del Hoover Institute, el estado podría perder hasta USD 25.000 millones anuales en ingresos alternativos.

Parte de la elite tecnológica lanzó campañas opositoras: Sergey Brin donó USD 20 millones a la fundación Building a Better California —que busca reformas para detener el impuesto— y Peter Thiel aportó USD 3 millones al comité de acción política de la California Business Roundtable, contrario a la medida. Liderazgos como el de Andy Fang, cofundador de DoorDash, comunicaron en redes su rechazo, tildando la iniciativa de “imprudente”.

No todos los líderes del sector abandonaron el estado: Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, explicó a Bloomberg que optó por mantener residencia en California, indicando: “Elegimos vivir en Silicon Valley, y sea cual sea el impuesto que decidan aplicar, así será”.

El gobernador de California alerta sobre las posibles consecuencias fiscales y económicas de la salida de grandes contribuyentes (REUTERS/Carlos Barria)

Próximos desarrollos y transformaciones estructurales

“Florida es la nueva California”, afirmó Maria Sachs, comisionada de Palm Beach y ex senadora estatal, mientras Stephen M. Ross encabeza la construcción de nuevas oficinas, instituciones educativas y viviendas en la zona.

Mientras los especialistas evalúan el alcance del éxodo respecto a la innovación y la retención de talento tecnológico, el flujo de inversión situó a Miami y Palm Beach entre los nuevos focos de actividad para grandes patrimonios empresariales, industriales y tecnológicos del país, de acuerdo con Los Angeles Times.