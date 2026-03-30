La ciudad de Austin aprueba plan para abordar el aumento de la población sin hogar

Voluntarios preparan espacios comunes en uno de los refugios municipales de Austin, donde la demanda de camas supera la oferta en varias zonas de la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Austin aprobó un nuevo plan estratégico para enfrentar el problema de la población sin hogar, con el objetivo de transformar la situación en los próximos dos años e introducir cambios concretos en materia de refugio, colaboración comunitaria y servicios de asistencia.

Esta nueva hoja de ruta se diseñó en coordinación con más de dos docenas de aliados locales y contempla la creación de nuevas camas disponibles en refugios, la apertura de dos centros de navegación destinados a coordinar servicios y el fortalecimiento de la cooperación con actores sociales.

El propósito es reducir la presencia de personas en edificios abandonados, parques y áreas verdes, al incrementar las opciones de alojamiento y acceso a recursos, según David Gray, responsable de la estrategia municipal sobre personas sin hogar, en declaraciones a la radio pública local KUT News.

En distintos puntos de Austin, decenas de personas continúan durmiendo en la calle pese a la disponibilidad de refugios, adaptándose al entorno urbano con improvisados campamentos y pertenencias mínimas (VICE News)

Entre los objetivos del plan figuran el aumento de camas disponibles en los refugios, la mejora en la oferta de servicios de rehousing rápido —que combina subsidios para alquiler y acompañamiento personalizado— y la ampliación de la vivienda con apoyo permanente. Gray explicó a KUT News que algunos de estos objetivos ya están en marcha.

La ciudad adquirió en octubre un inmueble en el sur de Austin para instalar un nuevo centro de navegación, y prevé la apertura, en los próximos meses, de varias unidades de vivienda con apoyo permanente; estas ampliaciones corresponden a los objetivos previamente mencionados de aumentar la oferta de vivienda asistida.

La experiencia de quienes atravesaron la falta de vivienda directa resulta determinante en la evaluación de la nueva estrategia. Tony Carter, residente de campamentos y beneficiario de programas de rehousing desde 2019, explicó a KUT News que los servicios planteados por la ciudad pueden facilitar el acceso a estabilidad habitacional. “Si están decididos a seguir sacándonos de los campamentos, necesitamos vivienda. Nos expulsan cuando no tenemos a dónde ir. Necesitamos recursos, vivienda permanente con apoyo y un lugar real para acudir en busca de ayuda”.

El aumento de camas disponibles en los refugios busca aliviar la presión en los puntos críticos de Austin, donde la ocupación suele alcanzar el máximo cada noche (KVUE)

Esta preocupación también aparece en los relatos sobre las condiciones en los refugios. Carter detalló la importancia de instalaciones seguras y personal capacitado, ya que muchas personas no permanecen en los refugios por la falta de higiene, pérdida de pertenencias y experiencias negativas con el personal. Además, residentes señalaron la carencia de una alimentación adecuada.

La ciudad busca responder a estas inquietudes mediante la definición de estándares en la atención, con formación específica para el personal y el establecimiento de expectativas claras en los servicios ofrecidos, de acuerdo con Gray.

Este esfuerzo apunta no solo a ofrecer más espacios, sino a mejorar de forma sustancial las condiciones y la seguridad de quienes acceden a ellos.

Entre los factores que disuaden a muchos de acudir a los refugios figuran la falta de privacidad, el temor a perder pertenencias y las experiencias negativas previas en instalaciones temporales (VICE News)

Un programa de ayuda económica busca prevenir crisis habitacionales

En el marco de esta estrategia, la colaboración con organizaciones de la sociedad civil tendrá un papel relevante. Una de ellas, la organización local Ending Community Homelessness Coalition (ECHO), anunció recientemente la creación de un programa diseñado para distribuir ayuda financiera a más de 1.000 familias de Austin, con el fin de impedir que lleguen a situaciones extremas de vulnerabilidad.

Ashleigh Hamilton, responsable del programa, explicó a KUT News que la asistencia podrá aplicarse para afrontar gastos críticos como reparaciones de automóviles, atención médica o cuidado infantil. Este enfoque busca garantizar que las personas mantengan sus ingresos y, en consecuencia, su vivienda.

“Queremos intervenir en esos momentos en los que la solución no necesariamente consiste en ayudar con el alquiler”, relató Hamilton a KUT News. Sostuvo que el apoyo en transporte o cuidado de los hijos puede ser determinante para evitar la pérdida de un empleo y, posteriormente, de la vivienda: “No poder ir al trabajo significa no poder pagar el alquiler, y eso puede llevar a un proceso de desalojo”.

Según Hamilton, la red de organizaciones de respuesta a la falta de vivienda ya implementa acciones concretas, y el nuevo plan municipal puede modificar la manera en que se coordina esa respuesta. Explicó que el reconocimiento de que el sistema actual no está funcionando a su máxima capacidad obliga a explorar enfoques distintos y más efectivos.

El nuevo programa de ayuda económica de ECHO prioriza la asistencia directa a familias en riesgo, evitando que lleguen a la indigencia por gastos imprevistos o emergencias (VICE News)

Más de seis mil personas siguen sin techo en Austin

El desafío numérico es considerable: más de seis mil personas permanecen sin alojamiento en Austin, de acuerdo con lo consignado por Carter a KUT News. La cifra revela la magnitud del reto para las autoridades, especialmente ante la presencia de personas que, por desconfianza o miedo, no acuden a los refugios; estas razones incluyen temor a entornos desconocidos, pérdida de privacidad y experiencias previas negativas.

Carter subrayó la importancia de que la ciudad disponga de alternativas reales y un entorno de acogida para quienes deciden salir de la calle: “Para los que sí entran, que encuentren algo a lo que aferrarse. Denles algo de esperanza”.

El desarrollo y aplicación del plan avanzará en colaboración con organizaciones como ECHO y otras entidades comunitarias, mientras la ciudad enfrenta restricciones presupuestarias para dar respuesta a la urgencia social. El resultado dependerá de la capacidad de coordinar recursos y servicios y de asegurar que las respuestas, tanto públicas como privadas, lleguen efectivamente a la población más vulnerable.