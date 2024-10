Una familia demandó a una funeraria en Nueva York por enviar por error el cadáver de una mujer a Guatemala

Carmen Maldonado, una mujer de 96 años de Queens, Nueva York, falleció el 20 de mayo, dos días después de celebrar su cumpleaños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una familia de Queens, Nueva York, demandó a una funeraria local después de que el ataúd de su madre, una mujer de 96 años, fuera enviado por error a Guatemala en lugar de a Ecuador, donde debía ser sepultada junto a su difunto esposo.

Carmen Maldonado falleció el 20 de mayo, dos días después de celebrar su cumpleaños número 96. Su deseo era ser sepultada en su tierra natal, Ecuador. Mientras su familia se preparaba para la ceremonia, una devastadora noticia les llegó de una manera inesperada: un video en TikTok que mostraba a una familia en Guatemala sorprendida al descubrir un cuerpo en el ataúd de su hijo de 38 años. Era el cuerpo de Carmen.

La funeraria responsable del error, RG Ortiz Funeral Home, había sido contratada por la familia Maldonado para gestionar el transporte del cuerpo de Carmen a Ecuador. Según la demanda presentada en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, la funeraria había asumido la responsabilidad de preparar el cuerpo para su envío.

Sin embargo, el ataúd de Carmen fue erróneamente enviado a Guatemala, a más de 2.250 kilómetros de su destino previsto, donde permaneció durante dos semanas mientras su cuerpo se descomponía.

La familia Maldonado había contratado a RG Ortiz Funeral Home para gestionar el traslado del cuerpo de Carmen a Ecuador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manuel Minchala, el hijo menor de Carmen, expresó al New York Post su incredulidad ante la situación: “no puedo imaginar lo que sintió mi madre allí. Nadie debería pasar por algo así”. La familia solo se enteró del error tras recibir un video de un familiar que mostraba el cuerpo de Carmen en un ataúd que no le pertenecía. “Fue un momento devastador, simplemente no podía creer que esto pudiera pasar”, relató Rosa Sicha, hija de Carmen, entre lágrimas.

El abogado de la familia, Phil Rizzuto, denunció la situación como una falta de profesionalismo por parte de la funeraria, afirmando que no solo no se preparó adecuadamente el cuerpo de Carmen para su transporte, sino que también se intentó ocultar el error. “Si la familia no hubiera visto ese video en TikTok, la funeraria nunca les habría informado de la confusión”, señaló Rizzuto. “Trataron de cubrirlo, y no hay excusa para eso”.

Manuel Minchala voló rápidamente a Guatemala para recuperar a su madre. En su llegada, se enfrentó a un proceso burocrático desgastante, lidiando con el departamento de salud y la policía para poder repatriar el cuerpo. “Tenía que suplicar a la gente allí, y era un proceso complicado”, explicó.

Lo que encontró en Guatemala fue desgarrador: el cuerpo de su madre estaba en un estado tan avanzado de descomposición que tuvo que ser envuelto en plástico. “Las manos de mi madre, la piel se estaba cayendo”, dijo Manuel, con voz temblorosa a NBC News.

La familia se enteró del error al recibir un video de un familiar que mostraba el cuerpo de Carmen en un ataúd equivocado. (Getty Images)

La confusión generó un gran impacto emocional en la familia, quienes se sintieron traicionados por la funeraria que deberían haber cuidado de los restos de su madre. “Es increíble pensar que una empresa que se encarga de estos momentos tan delicados podría cometer un error tan grande. No hay palabras para describir el horror que sentimos”, agregó Carlos Minchala, otro de los hijos de Carmen. “No sé cómo alguien puede ser tan negligente”.

Finalmente, el 10 de junio, el cuerpo de Carmen fue repatriado a Ecuador, donde fue finalmente enterrado junto a su esposo, de acuerdo con NBC News. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La familia Maldonado busca ahora compensación por el sufrimiento emocional y el dolor causado por la negligencia de la funeraria. “La tristeza y la angustia que sentimos son indescriptibles. Nadie debería pasar por esto”, concluyó Rosa Sicha.

RG Ortiz Funeral Home ya había enfrentado críticas por prácticas poco éticas y había sido objeto de demandas anteriores. Esta nueva acusación podría ser el punto de inflexión que necesiten las autoridades para revisar cómo se gestionan estas empresas y garantizar que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir.