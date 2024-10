Musk encabezó X.com, precursor de PayPal, y la vendió por USD 1.400 millones a eBay (REUTERS)

Elon Musk, el hombre más rico del mundo según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, con un patrimonio neto de USD 256 mil millones, es una figura que polariza opiniones y despierta curiosidad. Dirigiendo empresas que abarcan desde Tesla hasta SpaceX, Neuralink y The Boring Company, Musk se consolidó como uno de los empresarios más influyentes del siglo XXI. No obstante, más allá de las controversias y su estilo directo, Musk dio importantes lecciones financieras que inspiran a emprendedores y magnates por igual. A través de movimientos audaces y una visión implacable, logró transformar industrias y amasar fortunas.

A lo largo de su carrera, Musk demostró que su éxito no es fruto del azar, sino de una combinación de decisiones estratégicas, riesgos calculados y una visión que trasciende el corto plazo. Su enfoque para gestionar y multiplicar su fortuna refleja su habilidad para identificar oportunidades únicas y su compromiso con proyectos que van más allá de lo económico, buscando impactar el futuro de la humanidad. Desde la revolución de los pagos en línea con PayPal hasta su ambición de colonizar Marte con SpaceX, cada uno de sus movimientos financieros revela lecciones valiosas sobre inversión, innovación y perseverancia.

En una jugada estratégica, Musk reinvirtió su riqueza en proyectos innovadores y ganó muchísimos más millones de dólares (REUTERS)

Las 4 lecciones de Elon Musk acerca del dinero

1. Inversión audaz en PayPal

Uno de los movimientos financieros más destacados de Musk fue la creación de X.com, una empresa que más tarde evolucionaría en lo que hoy conocemos como PayPal. La venta de PayPal a eBay en 2002 por USD 1.400 millones le dejó a Musk una ganancia de USD 100 millones. Lo sorprendente es que, en lugar de retirarse del “juego empresarial”, decidió reinvertir la mayoría de sus ganancias en nuevas empresas. Esta jugada fue clave para diversificar sus intereses en sectores como la energía solar, la automoción eléctrica y la exploración espacial, protegiendo su fortuna de las crisis que podrían afectar a un solo sector.

2. Reinversión en sus visiones

A diferencia de muchos millonarios que optan por lujos y estilos de vida extravagantes, Musk demostró que su prioridad es reinvertir en sus ambiciones. Tal como lo señala Anna Koval, cofundadora de Tarotoo, Musk destina gran parte de sus beneficios a proyectos que buscan cambiar el futuro, como la colonización de Marte o el avance en el transporte eléctrico y la energía limpia. Esta reinversión muestra su pasión y visión a largo plazo, rasgos que cualquier emprendedor exitoso debe cultivar. Aunque asume riesgos considerables, Musk cree que son esenciales para la innovación y el progreso.

3. Pensamiento fuera de lo común

Musk no se conforma con soluciones tradicionales. Según Brian Chevalier-Jordan, de National Business Capital, uno de los métodos clave de Musk es hacer preguntas básicas para encontrar nuevas formas de ahorrar o mejorar la experiencia del usuario. Este enfoque le permitió desafiar industrias establecidas con ideas disruptivas, como la creación de túneles subterráneos para aliviar el tráfico en las ciudades, lo que derivó en la fundación de The Boring Company y el proyecto Hyperloop. La lección aquí es clara: no hay que tener miedo de explorar áreas donde se tenga poca o ninguna experiencia.

El branding excéntrico de Musk maximiza la atención e impacto cultural (AP)

4. El poder del branding

Elon Musk convirtió su imagen excéntrica en una poderosa herramienta de marketing. Desde nombres como The Boring Company hasta los modelos de Tesla que deletrean “S3XY”, Musk sabe cómo capturar la atención del público. Chevalier-Jordan lo describe como un “rey del bombo publicitario”, capaz de crear lealtad y atención con sus ocurrencias, como el “Modo Emisiones” de Tesla, que produce sonidos de flatulencias. Pero no se trata solo de humor; detrás de su excentricidad hay una estrategia de branding que transformó a Musk en un ícono cultural.