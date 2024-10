Arrestaron a un famoso influencer por el asesinato de un terapeuta en EEUU

El arresto de Terryon Thomas, conocido como "Mr. Prada", ha impactado a la comunidad digital (Oficina del Sheriff de la parroquia de Tangipahoa)

El mundo de las redes sociales ha quedado en shock tras la detención de Terryon Thomas, mejor conocido como “Mr. Prada”, una popular figura de TikTok con millones de seguidores. La noticia de su arresto no solo sorprendió a sus fanáticos, sino que también abrió una ventana inquietante a lo que parece ser un caso de homicidio en primer grado. La víctima es el Dr. William Nicholas Abraham, un terapeuta de 69 años cuyo cuerpo fue encontrado envuelto en una lona al costado de una carretera en Louisiana.

La brutal muerte de Abraham ha conmocionado a la comunidad de Baton Rouge, donde ejercía como terapeuta y consejero. El 29 de septiembre de 2024, su cuerpo fue descubierto a un lado de la Highway 51, entre las localidades de Fluker y Tangipahoa.

Los investigadores revelaron que el terapeuta falleció a causa de un traumatismo contundente, dejando una serie de preguntas sin respuesta sobre los motivos detrás de su violento final.

Terryon Thomas fue visto por última vez con el Dr. William Abraham antes de su muerte (Mr.Prada/TikTok)

Thomas, de 20 años, fue arrestado en Dallas, Texas, poco después de que la policía lo identificara como la última persona en haber sido vista con Abraham. El caso rápidamente acaparó la atención de los medios, no solo por la violencia del crimen, sino también por la popularidad de Thomas, quien tenía millones de seguidores en las redes sociales y era conocido por su polémico estilo de contenido.

De estrella de TikTok a sospechoso de asesinato

Terryon, es conocido en las redes sociales como “Mr. Prada” y ganó notoriedad en TikTok a finales de 2022. Su contenido, dirigido principalmente a la Generación Z, incluía comentarios sobre temas de actualidad, tendencias virales y cultura LGBTQ+.

Sin embargo, su éxito estuvo marcado por la controversia, ya que varios creadores lo acusaron de copiar videos de otros usuarios, reproduciéndolos de manera exacta sin darles crédito. Thomas no tardó en responder a estas acusaciones con una actitud desafiante que atrajo aún más atención a su persona.

El cuerpo del terapeuta fue encontrado envuelto en lona al lado de Highway 51 (Condado de Dallas)

A pesar de la controversia, la carrera de Mr. Prada seguía en ascenso, y contaba con millones de seguidores en dos cuentas separadas. Sin embargo, detrás de la fachada de fama y entretenimiento, el comportamiento de Thomas comenzó a preocupar a sus seguidores. En algunos de sus últimos videos, mostraba signos de soledad y angustia, incluso afirmando que “ya no soy Prada”. Estos indicios, aunque inquietantes, no prepararon a sus fans para el oscuro giro que tomarían los acontecimientos.

El 28 de septiembre, Dr. Abraham fue captado en cámaras de seguridad ingresando al complejo de apartamentos de Thomas en Baton Rouge. Esa fue la última vez que se lo vio con vida. Horas más tarde, testigos del edificio reportaron haber visto a Thomas arrastrando un objeto envuelto en una lona por las escaleras, un objeto que más tarde se confirmó como el cuerpo de Abraham.

El hallazgo del cuerpo y la persecución

El cadáver del terapeuta fue encontrado envuelto en una lona azul y un edredón gris, ambos sellados con cinta adhesiva. Su cuerpo fue hallado al día siguiente de su desaparición en una carretera rural, una imagen que solo aumentó la gravedad del caso. Los primeros análisis forenses confirmaron que Abraham había muerto por golpes en la cabeza y el torso, lo que llevó a la policía a considerar el caso como un homicidio violento.

Mientras tanto, la investigación reveló más detalles escalofriantes. El coche de Abraham, un Lincoln MKZ negro, había desaparecido junto con el terapeuta. Horas más tarde, cámaras de seguridad lo captaron en un centro comercial en Denham Springs, donde un hombre, identificado como Terryon Thomas, fue visto saliendo del vehículo y entrando a una tienda. Este hallazgo fue clave para vincular a Thomas con el crimen.

Thomas fue arrestado en Dallas tras intentar escapar de las autoridades (Oficina del Sheriff de la parroquia de Tangipahoa)

La policía intentó detener a Thomas en un estacionamiento días después, pero este logró escapar al volante del coche robado. Su fuga culminó cuando una rueda del vehículo se desprendió, lo que lo obligó a abandonarlo y escapar a pie. A pesar de esto, Thomas logró llegar a Dallas, donde fue arrestado el 1 de octubre, después de intentar huir una vez más al chocar contra un coche patrulla.

Las pruebas contra Terryon Thomas no se limitan a los testimonios o las imágenes de seguridad. Durante un registro de su apartamento en Baton Rouge, la policía encontró sangre de la víctima y varias armas punzocortantes, lo que apunta a que el crimen probablemente ocurrió en ese lugar. Las autoridades han declarado que el ADN de Abraham fue hallado en la escena, y que los objetos encontrados sugieren una violenta confrontación.

Actualmente, Thomas enfrenta cargos de asesinato en primer grado y ha sido extraditado de Texas a Louisiana, donde permanece detenido sin derecho a fianza. Durante una audiencia preliminar, el juez ordenó que se le asignara un defensor público, y su juicio se espera para los próximos meses.

Thomas enfrenta cargos de asesinato en primer grado sin derecho a fianza (Reuters)

A pesar de la gravedad del caso y la cantidad de evidencia recabada, el motivo detrás del asesinato de William Abraham sigue siendo un misterio. Hasta el momento, la policía no ha podido establecer si Thomas y Abraham se conocían previamente ni si el joven era paciente del terapeuta. Además, las especulaciones en redes sociales no han hecho más que aumentar la confusión, con teorías que van desde una posible relación profesional hasta enfrentamientos personales. La policía, sin embargo, ha sido clara en que, por ahora, no existe evidencia que conecte a Thomas con otros incidentes previos de Abraham.

Conforme el juicio de Terryon Thomas se acerca, tanto la comunidad de Baton Rouge como los millones de seguidores de Mr. Prada en TikTok esperan respuestas a las muchas preguntas que quedan sin resolver. ¿Qué llevó a un joven influencer a convertirse en el principal sospechoso de un brutal asesinato?