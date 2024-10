Un grupo de bomberos salvó a una perra que pasó tres días atrapada tras las inundaciones por el huracán Helene en EEUU

Bomberos y policía se unieron para salvar a Athena, atrapada en un insólito refugio arbóreo. (Departamento de Bomberos de Tennessee/Facebook)

Un emotivo reencuentro tuvo lugar en Tennessee, donde una perra llamada Athena fue rescatada después de quedar atrapado en un árbol a 6 metros de altura debido a las inundaciones provocadas por el Huracán Helene. Según informó People, el Equipo Técnico de Rescate del Departamento de Bomberos de Kingsport, junto con el Departamento de Policía de Murfreesboro, encontraron a la can en el Condado de Washington, cerca del río Nolichucky.

En un video captado por la emisora local WCYB, se documentó cómo Athena fue devuelta a sus dueños después de estar desaparecida desde el 27 de septiembre, cuando se separó de su familia durante las inundaciones. Allie y TJ Faulkner dijeron a la cadena de televisión que la separación ocurrió mientras buscaban un lugar seguro para sus hijos durante el temporal.

La policía fue alertada sobre el paradero de Athena gracias al canino especializado en rescates, Kari, quien junto a su manejadora, la oficial Angela Alexander, estaban localizando víctimas. “Lo curioso de Kari es que no suele llevarse bien con otros perros, pero esta vez fue diferente’”, declaró la oficial.

El Departamento de Bomberos compartió en Facebook que el perro fue alimentado tras ser “felizmente retirado del árbol”. Posteriormente, las autoridades lo entregaron al control de animales con la esperanza de un pronto reencuentro con su familia.

WCYB reportó que el escenario del rescate generó emociones contradictorias en los Faulkner, quienes perdieron su casa en la tormenta. Allie comentó al medio que “estaba llorando y riendo, me sentía tan feliz’”, luego del reencuentro con su mascota.

Además, New York Post detalló que el torrente en el río Nolichucky causó numerosas muertes y rescates en la región. Más de 10 personas han perdido la vida en el noreste de Tennessee por el devastador impacto de Helene, señaló el medio neoyorquino, destacando el coraje de los bomberos al actuar con rapidez.

El rescate de Athena destacó el coraje de los bomberos en las devastadoras circunstancias del huracán. (Departamento de Bomberos de Tennessee/Facebook)

El equipo de rescate mostró alivio y algo de humor tras un salvamento exitoso. Una observación entre los bomberos fue: “...a veces venimos, en realidad, por gatos”, señaló un integrante del equipo, aludiendo a situaciones similares. El rescate de la perra ha sido una luz de esperanza en escenarios devastadores, reflejando la importancia y el impacto de las fuerzas de emergencia en tiempos de crisis.

Tras el rescate, el capitán del Departamento de Bomberos de Kingsport, Zach Helvey, mencionó que la unidad de búsqueda canina fue vital para encontrar a la mascota en el árbol. “Le di un poco más de comida y me aseguré de que no me mordiera”, expresó Helvey a WCYB, describiendo a Athena como “la perra más dulce”.

El rescate de Athena tiene paralelismos con otra misión reciente, cuando la Guardia Costera de Estados Unidos salvó a un hombre y su perro de una embarcación averiada cerca de Florida. Infobae informó que dicho incidente ocurrió el 26 de septiembre, ambos fueron rescatados en buen estado de salud.

Finalmente, la comunidad sigue procesando los devastadores efectos del huracán, con Athena sirviendo como un símbolo de esperanza y tenacidad.