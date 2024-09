Un sismo estremeció la zona de Los Ángeles

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó que el sismo tuvo una magnitud preliminar de 4,7 (USGS)

Este jueves por la mañana un sismo ha estremecido la zona de Los Ángeles, ocasionando la caída de rocas en una vía de Malibú, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento despertó a los residentes y ha desatado una lluvia de comentarios en las redes. Por el momento, no se han reportado víctimas ni daños.

El sismo sacudió al muelle de Santa Mónica, que es de madera y data de 1909. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó que el temblor tuvo una magnitud preliminar de 4,7 y estaba centrado a 7 kilómetros al norte de Malibú, con profundidad de unos 11 kilómetros.

El sismo se sintió tan lejos como a 72 kilómetros de distancia, en el condado Orange, donde residentes reportaron que algunos objetos se movieron en sus casas.

La región ha sido sacudida por varios temblores en los últimos meses. Este jueves, algunos residentes que aún seguían en la cama, se despertaron poco antes de las 7:30 a.m. con una alerta de emergencia en sus teléfonos que les instaba a “agacharse, cubrirse, sujetarse” y protegerse, según informó The New York Times.

Una imagen del puente de Santa Mónica, California (EFE/EPA/Etienne Laurent)

“Estoy seguro de que hay un montón de personas que saltaron de la cama cuando eso pasó esta mañana”, dijo Steve Uhring, el alcalde de Malibú, y recogió el medio estadounidense. El alcalde además comentó que su computadora se movió y que le pareció ver a sus paredes inclinarse un poco.

Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass, informó a través de la red social X sobre el sismo y aseguró que el Departamento de Bomberos de la ciudad había “activado su inspección de rutina para evaluar los daños”.

Las autoridades locales, que estaban inspeccionando la zona, aseguraron que no habían daños de gravedad. El teniente Adam Zeko, jefe policial del condado Los Ángeles, informó que el sismo sacudió a la zona y duró unos 15 o 20 segundos.

”Todavía estamos inspeccionando la infraestructura crítica”, dijo Zeko, cuya estación cubre el área alrededor de Malibú y Westlake Village. “Hasta el momento no hemos hallado nada de consideración”.

"Ese #sismo dio miedo", compartió Paris Hilton en sus redes (@ParisHilton)

Una cámara de video captó el momento en que se remecía el muelle de Santa Mónica, a unos 19 kilómetros (12 millas) de Malibú. Los trabajadores están despejando las enormes rocas que cayeron sobre la vía Malibú Canyon Road, cerca del epicentro del temblor, reportó la emisora KTLA-TV.

Bruce Silverstein, concejal de Malibú, dijo que ha vivido en la comunidad por 13 meses y que este había sido el sismo más fuerte que sentido, pero que nada se rompió. ”Nuestra casa se sacudió por como dos o tres segundos. Temía que las ventanas se iban a reventar”, dijo Silverstein.

Rene Vásquez, gerente del restaurante The Country Kitchen en Malibú, dijo que el temblor duró unos minutos y que el personal de la cocina salió afuera como precaución, pero que no hubo daños. ”No fue tan grave”, relató Vásquez agradeciéndole a Dios que nada se había caído.

En las redes sociales, varias personas, incluidas celebridades como Paris Hilton y Khloe Kardashian, compartieron sus experiencias.

Paris Hilton escribió en X: “Ese #sismo dio miedo”.

Khloe Kardashian también se expresó en la red social X: “Dios ese fue uno grande”.

El sismo ocurre en momentos en que la región sufre tres grandes incendios forestales al este de Los Ángeles que quemaron decenas de casas y obligaron a la evacuación de miles de personas. Los incendios ocurren en medio de una sofocante ola de calor que apenas empieza a amainar.

(Con información de AP)