El Departamento de Justicia y 16 estados apoyan la demanda contra la prohibición de libros LGBTQ+ en las escuelas de Georgia

Censura de libros LGBTQ+ en Georgia recibe importante apoyo federal (Gustavo Gavotti)

En Georgia, una demanda federal que desafió la prohibición de libros LGBTQ+ en las escuelas ha recibido un fuerte respaldo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, 16 estados y el Distrito de Columbia han mostrado su apoyo a los demandantes, quienes argumentan que las medidas de censura son inconstitucionales y perjudican a alumnos y profesores. De acuerdo con The Guardian, estas partes han presentado respuestas a la moción del distrito escolar del condado de Cobb para desestimar el caso.

Michael Tafelski, subdirector jurídico interino del Southern Poverty Law Center, que representa a los demandantes, destacó: “Los dos escritos de amicus o ‘amigos de la corte’ hablan del impacto que se considera que tiene este caso, no solo en el condado de Cobb, sino en todo el país”. Tafelski añadió: “Es raro que el Departamento de Justicia emita un informe de este tipo”.

El caso tiene su origen en el despido de Katherine Rinderle, una maestra de primaria que leyó el libro My Shadow Is Purple a su clase de quinto grado. La demanda alega que su despido y las políticas del condado violaron el Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación basada en el sexo en instituciones educativas financiadas con fondos federales, la cláusula de protección igualitaria de la 14ª enmienda, y los derechos de libertad de expresión de la primera enmienda. Según The Guardian, Rinderle, una maestra con más de una década de experiencia, eligió el libro por su mensaje contra el acoso escolar.

Katherine Rinderle, que aparece aquí en una audiencia de la junta de educación del condado de Cobb en 2023, fue despedida después de leer My Shadow Is Purple a estudiantes de quinto grado (Arvin Temkar/AP)

El Departamento de Justicia argumenta que “Estados Unidos tiene un interés significativo en asegurar que los maestros... puedan hablar sobre lo que razonablemente y de buena fe creen que es un ambiente educativo hostil basado en el sexo, sin temor a represalias”. Los dieciséis estados, entre ellos California, Michigan y Nueva York, coinciden en que la prohibición de temas LGBTQ en las aulas del condado de Cobb carece de un propósito pedagógico legítimo, lo que la hace constitucionalmente sospechosa.

Según la respuesta de los demandantes, Rinderle adquirió My Shadow Is Purple en una feria del libro de Scholastic, que recomienda el libro para niños de cinco a ocho años. La clase votó los libros para una sesión de lectura en voz alta, y nueve de los quince estudiantes eligieron ese título. Dos días después de la lectura, un padre y luego otro enviaron quejas por correo electrónico al director de la escuela, uno de ellos calificando de “divisivo todo lo que tiene que ver con el género ‘LGBTQ’ y ‘queer’”, afirmó The Guardian.

Una de las políticas que el distrito aplicó prohíbe la enseñanza de conceptos “divisivos”, modificada después de la aprobación del proyecto de ley de Georgia Protect Students First en 2022. Tanto la ley como la política hacen referencia a conceptos relacionados con la raza como ejemplos de contenido prohibido, pero no mencionan el género. En respuesta a la moción de desestimación, los demandantes argumentan que “los demandados consideran que las personas, identidades y temas no conformes con el género y lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ) son per se ‘controversiales’ y ‘divisivos’, ignoran las necesidades de los estudiantes no conformes con el género y LGBTQ, y silencian cualquier discusión sobre ellos”.

El Departamento de Justicia respalda la demanda contra la censura de libros LGBTQ+ en Cobb (REUTERS/Marton Monus)

Los estados y el Distrito de Columbia han destacado en el escrito presentado ante la corte que sus propias políticas permiten o incluso exijan a los educadores abordar cuestiones LGBTQ y aseguren la participación de los padres en la educación sin apuntar a un grupo vulnerable de estudiantes. De acuerdo con un informe de Child Trends de 2022, citado en el documento amicus: “Para los estudiantes que son… LGBTQ+, las investigaciones demuestran que las políticas afirmativas… están asociadas con tasas reducidas de acoso y suicidio, entre otros resultados”.

El escrito de los demandantes también afirma que la falta de instrucción inclusiva LGBTQ afecta negativamente los resultados de aprendizaje de estos estudiantes y da como resultado un mayor sesgo anti- LGBTQ. Tafelski mencionó, “No se trata solo de la opinión de algunos abogados, esto está documentado por expertos”.

El Departamento de Justicia, enfocándose en el Título IX, señaló cómo la interpretación y aplicación del Distrito de sus políticas de “Conceptos Divisorios” intensificaron el ambiente hostil basado en el sexo que experimentaron estos estudiantes, prohibiendo cualquier referencia a la no conformidad de género o temas LGBTQ en clase“. Esta prohibición resulta en un trato desigual, alegan los demandantes, ya que el distrito escolar “transmite a una clase de estudiantes que son ‘normales’ y superiores; y que la otra clase está formada por marginados e inferiores”.