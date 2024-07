Una consejera escolar de Connecticut fue demanda por acoso sexual y darle dinero a un alumno de 13 años

La fianza de Luisa Melchionne fue fijada en USD 500,000 y su comparecencia en la corte está prevista para el 6 de septiembre. (Policía de Norwalk)

Una consejera de orientación de la escuela Nathan Hale Middle en Norwalk, Connecticut, ha sido arrestada tras ser acusada de agredir sexualmente a un estudiante. La policía ha estado investigando desde el 30 de abril, luego de recibir una denuncia que alegaba una relación inapropiada entre un empleado del sistema educativo público y un alumno, según informó NBC News.

Las autoridades determinaron que Luisa Melchionne, de 47 años y residente de New Canaan, estaba involucrada sexualmente con un joven. Como resultado de la investigación, se emitió una orden de arresto contra ella. “Melchionne fue arrestada el jueves y ha sido acusada de agresión sexual en segundo grado y dos cargos de poner en peligro el bienestar de un menor,” reveló el Departamento de Policía de Norwalk.

De acuerdo con la orden de arresto, la acusada intercambiaba mensajes sexuales con el estudiante, le enviaba imágenes eróticas y también le daba dinero. “El estudiante dijo a la policía que Melchionne le había tocado y realizado otros actos sexuales con la puerta cerrada y las persianas bajadas para asegurar la privacidad,” según el reporte.

Norwalk Public Schools comunicó que la mujer ya no trabaja en su sistema escolar. “La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra primera preocupación. Luisa Melchionne ya no está empleada por las escuelas públicas de Norwalk. Estamos cooperando con la investigación de la policía y no tiene más comentarios,” declararon en un comunicado difundido en redes sociales.

Durante la investigación, el estudiante declaró que el dinero recibido por parte de Melchionne era para pagar viajes en Uber y comprar comida. También le dio 100 dólares en Navidad en 2023.

La seguridad de los estudiantes sigue siendo la prioridad de Norwalk Public Schools en este caso. (Infobae)

La fianza de Melchionne fue fijada en USD 500,000. Ella tiene previsto comparecer en la corte el próximo 6 de septiembre. Su abogado, Mark Sherman, emitió una declaración el jueves por la tarde, señalando que aún queda un proceso para demostrar su inocencia.

“Luisa aún tiene derecho a la presunción de inocencia. Estas son solo acusaciones. Lo que sabemos es que estos cargos están siendo presentados contra una esposa devota y madre que ha dedicado más de 20 años a su profesión, y tomará tiempo investigar este caso”, declaró a los medios locales.

New York Post señaló que la noticia ha causado conmoción en la comunidad escolar de Norwalk y ha puesto en primer plano la importancia de proteger a los estudiantes y asegurar que las escuelas sean entornos seguros. Los residentes esperan que casos así no se vuelvan a repartir y se imparta justicia.