El divorcio de Shannen Doherty finalmente queda resuelto tras su muerte

El exesposo de Shannen Doherty llega a un acuerdo de divorcio tras la muerte de la actriz. (Instagram/@theshando/REUTERS)

El divorcio de Shannen Doherty y Kurt Iswarienko quedó finalmente resuelto, según documentos judiciales recientes. La actriz, conocida por su papel en Beverly Hills, 90210, falleció el 13 de julio de 2024 a los 53 años tras una batalla de casi una década contra el cáncer.

La artista había presentado la demanda de divorcio contra Iswarienko en 2023, después de 11 años de matrimonio, y firmó el acuerdo de separación un día antes de su muerte.

Desde entonces, su patrimonio ha estado gestionando disputas legales alegando que su exmarido no había cumplido con los términos del acuerdo.

De acuerdo con los documentos presentados en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, el hombre de 51 años, acordó pagar al patrimonio de Doherty “la mitad del capital” de la propiedad compartida ubicada en Dripping Springs, Texas.

Kurt Iswarienko acordó dar la mitad del valor de la propiedad que compartía con Shannen Doherty. (Instagram/@theshando)

Además, se comprometió a devolver la mesa de café y el sofá de Shannen Doherty, y a entregar un inventario de sus trabajos fotográficos en los que aparezca la actriz. El acuerdo también incluye un pago de 25 mil dólares por la participación de Doherty en un avión Mooney M-20.

Por su parte, el patrimonio de Shannen acordó devolver a Kurt Iswarienko sus guitarras, equipo musical y un tocadiscos Garard.

Previas alegaciones del equipo legal de Doherty y de Christopher Cortazzo, fideicomisario del Shannen Doherty Family Trust, indicaban que Iswarienko no había cumplido con varias obligaciones monetarias establecidas en el acuerdo de divorcio.

Por otro lado, según Us Weekly, el abogado de Kurt argumentó que el acuerdo de divorcio había sido presentado en el tribunal incorrecto y cuestionó la jurisdicción del caso.

Kurt Iswarienko argumentó que el acuerdo de divorcio no se presentó correctamente. Foto: capturas twitter

El abogado sostuvo que el acuerdo no debía haberse registrado tras la muerte de Doherty y que el tribunal no tiene autoridad para hacer cumplir los términos.

Entre las obligaciones originales, Kurt Iswarienko debía vender la casa de Texas valorada en 1.5 millones de dólares y dividir los ingresos netos con los herederos de Shannen Doherty.

Sin embargo, se alegó que se negó a poner la propiedad en venta, en la que aparentemente reside actualmente. También se le acusó de no devolver artículos personales de la famosa y de no proporcionar el inventario de fotografías de la actriz, tal como lo estipulaba el acuerdo.

Shannen Doherty había presentado la demanda de divorcio mientras enfrentaba un diagnóstico de cáncer de mama en etapa cuatro. Su publicista, Leslie Sloane, señaló a Page Six: “El divorcio es lo último que Shannen quería. Desafortunadamente, sintió que no tenía otra opción”.

Shannen Doherty no deseaba divorciarse de Kurt Iswarienko. (Instagram)

La actriz fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en 2015 y entró en remisión en 2017. Doherty falleció rodeada de sus seres queridos y de su perro Bowie, según informó Sloane.

Su publicista declaró a People: “Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio, perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años enfrentando la enfermedad. La dedicada hija, hermana, tía y amiga estuvo acompañada de sus seres queridos y de su perro Bowie. La familia solicita privacidad en este momento para poder llorar en paz”.