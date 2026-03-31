‘Harry Potter’: HBO prepara la continuación de la serie incluso antes del estreno

La segunda temporada de Harry Potter ya se encuentra en marcha. (HBO Max )

HBO anunció que la segunda temporada de su próxima serie de televisión basada en Harry Potter ya está en desarrollo, apenas meses antes del estreno de la primera temporada. La declaración fue realizada por el CEO de la cadena, Casey Bloys, durante una entrevista con The Times of London.

“Nuestro objetivo es no tener un gran intervalo, especialmente porque los niños están creciendo. No será anual; el programa es demasiado grande y demasiado masivo. Pero… ya están escribiendo la segunda temporada”, dijo.

Esta declaración indica que la cadena busca mantener un ritmo de producción constante para evitar retrasos prolongados entre temporadas, algo especialmente relevante dado que los protagonistas son menores de edad.

La segunda temporada de la serie de "Harry Potter" se está desarrollando para evitar cambios bruscos en la apariencia de los actores. (HBO Max)

En la misma entrevista con The Times, Bloys comentó que la cadena está satisfecha con la fecha de estreno de la serie en Navidad de 2026. “Nos gusta la idea de tener el control de Navidad. ¡Llevamos trabajando en esto dos años y medio!“, dijo.

El miércoles 25 de marzo, HBO lanzó el primer tráiler oficial de la serie, un día después de revelar la primera fotografía de Dominic McLaughlin interpretando a Harry Potter con su túnica de Quidditch de Gryffindor.

El adelanto incluye escenas icónicas del primer libro de J.K. Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal, como Harry recibiendo su carta de Hogwarts y su primer encuentro con Ron Weasley en el Expreso de Hogwarts.

Una nueva era de Hogwarts comienza. La serie original de HBO, Harry Potter y la Piedra Filosofal, estrena esta Navidad. #HarryPotterHBO

También se muestran breves apariciones de personajes como Albus Dumbledore, Severus Snape, Draco Malfoy, Ollivander y el Sombrero Seleccionador.

Dominic McLaughlin fue confirmado en el papel de Harry en mayo, junto con Arabella Stanton y Alastair Stout, quienes interpretarán a Hermione Granger y Ron Weasley, respectivamente.

La producción de la serie comenzó en julio, con la intención de adaptar los siete libros de Rowling en temporadas separadas, cada una compuesta por ocho episodios. La primera temporada llevará el título Harry Potter y la piedra filosofal.

El elenco incluye además a reconocidos actores como John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Katherine Parkinson y Bel Powley.

Una sinopsis oficial describe la historia: “No hay nada especial en Harry Potter, al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. En su undécimo cumpleaños, una carta de admisión a la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería abre un mundo oculto para Harry: uno de diversión, amistad y magia. Pero con esta nueva aventura llega un gran riesgo, ya que Harry debe enfrentarse a un enemigo peligroso de su pasado”.

"Harry Potter" mostrará con mayor detalle la vida de Harry en Hogwarts. (HBO Max)

El tráiler y las imágenes difundidas muestran que la serie promete ofrecer una perspectiva más amplia del universo de Harry Potter en comparación con las adaptaciones cinematográficas previas.

Sobre esto, Lox Pratt, quien interpretará a Draco Malfoy, declaró a 1883 Magazine: “Es realmente brillante y le dará a los fanáticos una nueva visión de mi personaje”.

La serie de televisión de Harry Potter representa la primera vez que la obra de Rowling se adapta en su totalidad para un formato televisivo de larga duración, lo que permitirá un desarrollo más detallado de cada libro.