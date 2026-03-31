Entretenimiento

‘Harry Potter’: HBO prepara la continuación de la serie incluso antes del estreno

Los escritores ya trabajan en la segunda temporada de la historia antes del estreno de los primeros episodios

Guardar
Dominic McLaughlin como Harry Potter en el primer adelanto oficial de la próxima serie de HBO Max
La segunda temporada de Harry Potter ya se encuentra en marcha. (HBO Max )

HBO anunció que la segunda temporada de su próxima serie de televisión basada en Harry Potter ya está en desarrollo, apenas meses antes del estreno de la primera temporada. La declaración fue realizada por el CEO de la cadena, Casey Bloys, durante una entrevista con The Times of London.

“Nuestro objetivo es no tener un gran intervalo, especialmente porque los niños están creciendo. No será anual; el programa es demasiado grande y demasiado masivo. Pero… ya están escribiendo la segunda temporada”, dijo.

Esta declaración indica que la cadena busca mantener un ritmo de producción constante para evitar retrasos prolongados entre temporadas, algo especialmente relevante dado que los protagonistas son menores de edad.

La serie "Harry Potter" lanza su primer tráiler e imágenes oficiales
La segunda temporada de la serie de "Harry Potter" se está desarrollando para evitar cambios bruscos en la apariencia de los actores. (HBO Max)

En la misma entrevista con The Times, Bloys comentó que la cadena está satisfecha con la fecha de estreno de la serie en Navidad de 2026. “Nos gusta la idea de tener el control de Navidad. ¡Llevamos trabajando en esto dos años y medio!“, dijo.

El miércoles 25 de marzo, HBO lanzó el primer tráiler oficial de la serie, un día después de revelar la primera fotografía de Dominic McLaughlin interpretando a Harry Potter con su túnica de Quidditch de Gryffindor.

El adelanto incluye escenas icónicas del primer libro de J.K. Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal, como Harry recibiendo su carta de Hogwarts y su primer encuentro con Ron Weasley en el Expreso de Hogwarts.

Una nueva era de Hogwarts comienza. La serie original de HBO, Harry Potter y la Piedra Filosofal, estrena esta Navidad. #HarryPotterHBO

También se muestran breves apariciones de personajes como Albus Dumbledore, Severus Snape, Draco Malfoy, Ollivander y el Sombrero Seleccionador.

Dominic McLaughlin fue confirmado en el papel de Harry en mayo, junto con Arabella Stanton y Alastair Stout, quienes interpretarán a Hermione Granger y Ron Weasley, respectivamente.

La producción de la serie comenzó en julio, con la intención de adaptar los siete libros de Rowling en temporadas separadas, cada una compuesta por ocho episodios. La primera temporada llevará el título Harry Potter y la piedra filosofal.

El elenco incluye además a reconocidos actores como John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Katherine Parkinson y Bel Powley.

Una sinopsis oficial describe la historia: “No hay nada especial en Harry Potter, al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. En su undécimo cumpleaños, una carta de admisión a la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería abre un mundo oculto para Harry: uno de diversión, amistad y magia. Pero con esta nueva aventura llega un gran riesgo, ya que Harry debe enfrentarse a un enemigo peligroso de su pasado”.

La serie "Harry Potter" lanza su primer tráiler e imágenes oficiales
"Harry Potter" mostrará con mayor detalle la vida de Harry en Hogwarts. (HBO Max)

El tráiler y las imágenes difundidas muestran que la serie promete ofrecer una perspectiva más amplia del universo de Harry Potter en comparación con las adaptaciones cinematográficas previas.

Sobre esto, Lox Pratt, quien interpretará a Draco Malfoy, declaró a 1883 Magazine: “Es realmente brillante y le dará a los fanáticos una nueva visión de mi personaje”.

La serie de televisión de Harry Potter representa la primera vez que la obra de Rowling se adapta en su totalidad para un formato televisivo de larga duración, lo que permitirá un desarrollo más detallado de cada libro.

Temas Relacionados

Harry PotterHBOentretenimiento

Últimas Noticias

El divorcio de Shannen Doherty finalmente queda resuelto tras su muerte

Kurt Iswarienko acordó pagar la mitad de la propiedad compartida en Texas y devolver pertenencias de la actriz a sus herederos

El divorcio de Shannen Doherty finalmente queda resuelto tras su muerte

El baile inesperado de una concursante en Miss Grand Thailand se vuelve viral

Darathorn Yoothong, quien representó a la provincia de Kalasin, sorprendió al público con pasos de hip-hop durante las preliminares

El baile inesperado de una concursante en Miss Grand Thailand se vuelve viral

Dua Lipa es la curadora del Festival de Literatura de Londres 2026: cómo será la programación en el Southbank Centre

La estrella internacional diseñará actividades con autores consagrados y emergentes durante once días, enfocándose en acercar la lectura a jóvenes y celebrar el 75° aniversario del centro cultural

Dua Lipa es la curadora del Festival de Literatura de Londres 2026: cómo será la programación en el Southbank Centre

El fenómeno de “Golden”: cómo una canción de película rompió récords y emocionó al mundo

La colaboración entre EJAE y productores de Corea del Sur y Estados Unidos convirtió al tema en el primer K-pop en ganar los premios más importantes de la industria musical

El fenómeno de “Golden”: cómo una canción de película rompió récords y emocionó al mundo

“Por supuesto, lo que sea”, la respuesta de Catherine O’Hara que cambió la vida de Emily Hampshire

Desde su primer encuentro en 1999 hasta el éxito internacional, la actriz de “Mike & Nick & Nick & Alice” relató el papel fundamental de su colega y amiga en un momento crucial

“Por supuesto, lo que sea”, la respuesta de Catherine O’Hara que cambió la vida de Emily Hampshire
DEPORTES
“Leo me llamó malo y yo le dije que era muy bajo”: un ex jugador dio detalles de su cruce más fuerte con Messi

“Leo me llamó malo y yo le dije que era muy bajo”: un ex jugador dio detalles de su cruce más fuerte con Messi

La dura confesión de Neymar sobre las críticas que recibe en Brasil: “Sufro y siento dolor”

Videos, planos y fotos de la impactante obra del Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP e impulsar el sueño de la F1

Buenos Aires será la sede del Campeonato Sudamericano de sumo

Estrategia, superación y agradecimiento: así fue la noche en que Joe Pyfer venció a Adesanya y dejó una lección de vida en UFC

TELESHOW
Premios ACE: ‘Rocky’ fue la gran ganadora en la noche de celebración del teatro argentino

Premios ACE: ‘Rocky’ fue la gran ganadora en la noche de celebración del teatro argentino

Floppy Tesouro reveló el nuevo diagnóstico que recibió: “Lloré al salir del consultorio de la angustia”

La ovación a Ana María Picchio al ganar en los Premios ACE: “Es la primera vez que lo recibo”

La tremenda frase de Andrea del Boca a Solange en Gran Hermano que desató un escándalo: “Llorás todo el tiempo por tu hija”

José María Listorti en los Premios ACE: “El teatro no muere porque el público no lo permite”

INFOBAE AMÉRICA

Irán y lo que viene

Irán y lo que viene

Canal de Panamá da más tiempo a empresas para participar en proyectos de gasoducto y puertos

El nuevo ministro de Defensa de Venezuela ordenó a la Guardia Nacional reforzar la vigilancia durante la Semana Santa

El avance de los humanos y los encuentros con osos: qué hacer y qué evitar ante una situación fortuita

Haití actualizó el balance de la masacre de Jean-Denis : 70 muertos