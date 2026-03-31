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El juicio de Russell Brand por cargos de violación y agresión sexual se retrasa hasta octubre

El proceso, que agrupa siete cargos presentados en el último año, estaba previsto para iniciar en junio en un tribunal de Londres

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Russell Brand
Russell Brand irá a juicio en octubre por acusaciones que abarcan más de una década. (REUTERS/Chris J Ratcliffe)

El juicio contra Russell Brand por cargos de violación y agresión sexual ha sido aplazado hasta octubre, según informó Sky News. Inicialmente, el proceso estaba programado para comenzar el 16 de junio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.

Sin embargo, el juicio, que agrupará un total de siete cargos presentados en el último año, iniciará el 12 de octubre y se prevé que tenga una duración aproximada de hasta dos meses.

Russell Brand ha declarado su inocencia frente a todos los cargos y ha negado cualquier conducta indebida. Durante el proceso penal, se le ha concedido libertad bajo fianza.

Russell Brand se ha declarado inocente de todas las acusaciones en su contra. (REUTERS/Isabel Infantes)
Russell Brand se ha declarado inocente de todas las acusaciones en su contra. (REUTERS/Isabel Infantes)

Tras la presentación inicial de los cargos en abril de 2025, el actor se pronunció a través de redes sociales.

“Cuando era joven y soltero, antes de tener a mi esposa y mi familia, fui un tonto, fui un tonto antes de vivir en la luz del Señor; fui adicto a las drogas, adicto al sexo y un imbécil. Pero lo que nunca fui es un violador”, escribió.

Y añadió: “Nunca he participado en actividades no consensuadas. Rezo para que puedan verlo al mirarme a los ojos”.

Russell Brand admitió que cometió varios errores en su vida. )REUTERS/Corey Rudy)
Russell Brand admitió que cometió varios errores en su vida. )REUTERS/Corey Rudy)

Las imputaciones se producen después de una investigación conjunta realizada en 2023 por The Sunday Times y Channel 4, en la que varias mujeres presentaron acusaciones contra Brand.

Las acusaciones contra el actor se formalizaron en distintas etapas. En abril de 2025, el artista fue imputado por delitos de violación, agresión indecente y agresión sexual relacionados con cuatro mujeres distintas, en hechos que presuntamente ocurrieron entre 1999 y 2005.

Posteriormente, en diciembre de 2025, se añadieron dos cargos adicionales —uno por violación y otro por agresión sexual— vinculados a otras dos mujeres, en incidentes que habrían tenido lugar en 2009.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó que la Fiscalía de la Corona aprobó dos nuevas acusaciones contra el actor: un cargo por violación y otro por agresión sexual, derivados de presuntos incidentes denunciados por dos nuevas mujeres.

En diciembre de 2025, Russell Brand sumó dos cargos más a su historial por violación y agresión sexual. (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)
En diciembre de 2025, Russell Brand sumó dos cargos más a su historial por violación y agresión sexual. (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

De acuerdo con información confirmada por TMZ, los nuevos cargos se suman a un proceso judicial que ya se encontraba en curso.

Las autoridades no han hecho públicos detalles específicos sobre las fechas ni los lugares de los nuevos incidentes, aunque confirmaron que forman parte de una investigación más amplia llevada a cabo por detectives especializados de la Policía Metropolitana.

El Detective Jefe Inspector Tariq Farooqi, quien encabeza la investigación, señaló que las mujeres que han presentado denuncias continúan recibiendo apoyo por parte de oficiales especialmente capacitados.

Las autoridades afirmaron que las mujeres que denunciaron a Russell Brand siguen recibiendo apoyo. (REUTERS/Carlos Jasso)
Las autoridades afirmaron que las mujeres que denunciaron a Russell Brand siguen recibiendo apoyo. (REUTERS/Carlos Jasso)

“Las mujeres que han hecho reportes, incluidas aquellas relacionadas con los dos nuevos cargos, siguen recibiendo apoyo de agentes entrenados”, indicó en un comunicado difundido a TMZ.

El funcionario también subrayó que la investigación permanece abierta y en desarrollo. “La investigación de la Policía Metropolitana sigue en curso, y los detectives instan a cualquier persona afectada por este caso, o que cuente con información relevante, a que se acerque y hable con la policía”, añadió.

Las autoridades han reiterado que mantienen activos los canales para recibir nuevos testimonios o pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.

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