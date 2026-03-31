La coalición cierra filas con Meloni tras el fracaso del referéndum y descarta elecciones anticipadas

FOTO DE ARCHIVO: La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, observa mientras espera la llegada del presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, en el Palacio Chigi, en Roma, Italia, el 26 de febrero de 2026 REUTERS/Remo Casilli/Foto de archivo

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recibió este lunes el apoyo de sus socios de coalición para seguir en el Gobierno y agotar la legislatura el próximo año, tras el varapalo del referéndum sobre la reforma de la judicatura y las dimisiones que desencadenó.

El líder de la conservadora Forza Italia y vicepresidente del Gobierno italiano, Antonio Tajani, aseguró que en estos momentos “nadie” en la coalición gubernamental “piensa en un adelanto electoral” pese al fracaso en el reciente referéndum constitucional.

“Un resultado negativo genera repercusiones pero ahora debemos trabajar sobre todo en cómo hacer crecer la economía, impedir que la crisis energética pueda interferir con las empresas o en reducir la presión fiscal”, indicó Tajani en un foro político.

El Gobierno de Meloni, en el poder desde octubre de 2022 y ya el tercero más duradero de la historia de la República italiana, ha atravesado una crisis después de que su reforma constitucional sobre la judicatura, clave en sus planes, fuera tumbada en un referéndum hace una semana.

El resultado ha irritado a la mandataria y la ha obligado a pedir la dimisión de personas que perjudicaron su campaña: el de dos altos cargos del Ministerio de Justicia, entre estos el subsecretario Andrea Delmastro, y de la ministra de Turismo, Daniela Santanchè.

Los partidarios del "No" celebran el resultado de un referéndum constitucional que cancelará una reforma judicial aprobada por el Parlamento, en Roma, el lunes 23 de marzo de 2026. El cartel dice "No, gracias" (Foto AP/Gregorio Borgia)

Algunos medios, como el diario La Repubblica, han avanzado que Meloni valoraba la posibilidad de adelantar elecciones antes del fin natural de la legislatura, que debería ser el verano de 2027.

Sin embargo, sus socios de coalición han descartado rotundamente esta posibilidad. A Tajani, por la tarde se ha sumado el otro vicepresidente, el líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, que ha expresado su “total confianza” a la primera ministra.

“Plena confianza en Giorgia Meloni y en todo el equipo de gobierno. La Liga es y será siempre leal y responsable”, anunció Salvini en un breve comunicado tras reunir a los líderes de su formación en su sede de Milán (norte).

Otro espaldarazo ha llegado del aliado de la coalición, el pequeño partido de ‘Nosotros Moderados’, cuyo líder, Maurizio Lupi, ha alentado al Ejecutivo a seguir para “responder a familias y empresas” ante la crisis energética por la guerra en Irán.

FOTO DE ARCHIVO: El viceprimer ministro italiano Matteo Salvini, durante la presentación de las medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina en el Palazzo Balbi, Venecia, Italia - 15 de julio de 2025 REUTERS/Alberto Lingria/Foto de archivo

El Gobierno de Meloni tendrá mañana, martes, ocasión de constatar la mayoría con la que cuenta en el Parlamento sometiendo a un decreto contra el encarecimiento de las facturas energéticas a una moción de confianza en la Cámara de los Diputados, una fórmula que suele utilizarse para acelerar la tramitación de normas.

Además, mañana el Parlamento empezará a tramitar previsiblemente un proyecto muy importante para la coalición de Meloni: una nueva ley electoral con la que ir a elecciones, cuyo texto empezará a estudiarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara.

La reforma judicial impulsada por el Gobierno de Meloni había sido presentada como un paso fundamental para modernizar un sistema criticado por su lentitud y burocracia, pero los detractores alertaron sobre el riesgo de que las medidas concentraran demasiado poder en el Ejecutivo y debilitaran los contrapesos institucionales. La derrota en el referéndum, ampliamente vista como una prueba de confianza en la gestión de Meloni, ha agudizado las dudas sobre la cohesión interna de la coalición gobernante y la capacidad de la primera ministra para mantener el control político en los meses restantes de su mandato.

(Con información de EFE)