La mitad de la Generación Z de Estados Unidos depende de sus padres para gastos, según un informe

Casi la mitad de los miembros de la Generación Z recibe asistencia financiera de sus padres, según un informe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi la mitad de los miembros de la Generación Z recibe asistencia financiera de sus padres, según un informe de Bank of America, una de las instituciones financieras más grandes de Estados Unidos.

Un 46% de los jóvenes entre 18 y 27 años de esta generación dependen económicamente de su familia para enfrentar el elevado costo de la vida, indican las cifras del banco. Esto es atribuido principalmente a la inflación y a desafíos específicos relacionados con los costos de vivienda y la asequibilidad de los estudios superiores, de acuerdo con la entidad financiera.

Más de la mitad, un 52%, manifestó que no gana lo suficiente para vivir la vida que desean y señalaron los gastos cotidianos como uno de los mayores obstáculos para su éxito financiero. “El alto costo de vida ciertamente está impactando a la Generación Z”, afirmó Holly O’Neill, presidenta de banca minorista en dicho banco, según el informe de la institución.

El estudio de la compañía incluyó a más de 1,000 adultos de la Generación Z entre abril y mayo. Adicionalmente, otros informes muestran que, comparados con los millennials, los Gen Zers están gastando significativamente más en necesidades básicas que los jóvenes de hace una década, según la organización.

Más de la mitad de los jóvenes de la Generación Z manifestó que no gana lo suficiente para vivir la vida que desean. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dificultades financieras no se limitan a la Generación Z; incluyen las deudas que muchos de estos jóvenes han adquirido. Aproximadamente el 15% de los Gen Zers han alcanzado el límite de sus tarjetas de crédito y están en riesgo de atrasarse en los pagos, según un informe del New York Fed de mayo. “Las tasas de morosidad están mostrando que hay un aumento del estrés entre algunos segmentos de la población”, afirmaron los investigadores del New York Fed.

En los años transcurridos desde la pandemia de Covid-19, la propiedad de vivienda ha sido una de las herramientas más importantes para la creación de riqueza, y aquellos que han sido excluidos del mercado inmobiliario han tenido dificultades desproporcionadas para lograr el nivel de seguridad financiera de otros, según Brett House, profesor de economía de la Columbia Business School según NBC. “Eso es un desafío masivo para la acumulación de riqueza entre la Generación Z”, aseveró House.

La vivienda, después de los alimentos y comestibles, es el gasto más importante para los jóvenes hoy en día. La compañía también encontró que la mayoría de los Gen Zers no pagan por su propia vivienda. “El alto costo de la vivienda es definitivamente una barrera para ellos”, dijo O’Neill, de acuerdo con el informe de la corporación. Dos tercios de los encuestados por la compañía destinaron más del 30% de su salario a la vivienda, y casi una cuarta parte gastó más del 50%.

Un 46% de los jóvenes entre 18 y 27 años dependen económicamente de su familia para enfrentar el elevado costo de la vida. (Imagen ilustrativa Infobae)

O’Neill recomendó a sus propios hijos de la Generación Z seguir la regla 50-30-20, la cual sugiere destinar el 50% del salario a necesidades como alimentos, vivienda y transporte, el 30% a gastos discrecionales y el 20% restante a ahorros.

No solo la Generación Z está enfrentando estas dificultades. La mayoría de los estadounidenses cree que no ganan lo suficiente para vivir la vida que desean en la actualidad, según una encuesta separada de Bankrate. Solo el 25% de todos los adultos en la encuesta dijeron que se sienten completamente seguros financieramente, una disminución del 28% en 2023. Los encuestados señalaron que necesitarían ganar en promedio USD 186,000 para vivir cómodamente, según la firma. Para sentirse ricos, necesitarían ganar un poco más de medio millón al año, aproximadamente USD 520,000 en promedio, agregó la encuesta.

De manera similar, el incremento reciente de la inflación y los desafíos específicos relacionados con los costos de vivienda y la asequibilidad de la universidad fueron obstáculos significativos para lograr la seguridad financiera, según la institución de análisis financiero. “Muchos estadounidenses están atrapados en un punto intermedio entre el impacto continuo de los precios elevados, la falta de aumentos de ingresos y la sensación de que sus esperanzas y sueños están fuera de sintonía con sus capacidades financieras”, declaró Mark Hamrick, analista económico senior de la entidad para el informe.