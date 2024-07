Tras el ataque de Rusia a un hospital infantil, la OTAN enviará cuatro sistemas Patriot para fortalecer la defensa de Ucrania

La OTAN enviará cuatro sistemas Patriot para fortalecer la defensa de Ucrania (REUTERS)

Estados Unidos y los aliados de la OTAN anunciaron este martes el envío de piezas clave para la defensa de Ucrania, en medio de las agresiones rusas casi diarias contra zonas civiles y residenciales. La noticia se conoció en el primer día de la cumbre que la Alianza celebra en Washington.

“Hoy anuncio una donación histórica de equipamiento antiaéreo para Ucrania”, dijo el presidente Joe Biden al dar inicio al evento, en referencia al sistema Patriot que su administración proporcionará a Kiev en los meses por venir y que se sumará a los que otros países se comprometieron a mandar.

“Estados Unidos, Alemania, Holanda, Rumania e Italia proporcionarán a Ucrania el equipo para otros cinco sistemas estratégicos antiaéreos”, agregó Biden.

Específicamente, el comunicado emitido por el grupo indica que Washington, Berlin y Bucarest darán a las tropas de Zelensky cuatro baterías Patriot mientras que Ámsterdam, los componentes para fabricar una batería adicional y Roma un sistema antiaéreo SAMP-T.

Ucrania lleva meses pidiendo a los aliados el envío de sistemas Patriot (REUTERS)

Asimismo, los aliados se comprometieron a proporcionar cientos de municiones para estos sistemas y decenas de baterías antiaéreas tácticas adicionales para seguir fortaleciendo las capacidades de Kiev, así como misiles tierra-aire, especialmente eficaces a la hora de interceptar los proyectiles balísticos rusos.

Biden dio la noticia en el Auditorio Mellon, el mismo sitio donde se firmó el Tratado del Atlántico Norte en 1949, por medio del cual se creó la OTAN, y aprovechó la ocasión para ratificar la importancia de mantener el apoyo de la Alianza a Ucrania ya que “este es un momento crucial para Europa, para la comunidad transatlántica y, debo agregar, para el mundo”.

Vladimir Putin quiere “borrar a Ucrania del mapa, y sabemos que no se detendrá allí. Pero no nos equivoquemos... Ucrania puede y detendrá a Putin. La guerra terminará y Ucrania seguirá siendo un país libre e independiente. Rusia no ganará”, prometió.

Biden prometió que Ucrania vencerá en esta guerra (REUTERS)

Por su parte, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, sostuvo que “el mayor costo y el mayor riesgos sería que Rusia ganara en Ucrania” y que “el resultado de esta guerra determinará la seguridad global en las próximas décadas”. “El momento de defender la libertad y la democracia es ahora, el lugar es Ucrania”, insistió.

Otros países como Canadá, Noruega y el Reino Unido también se comprometieron en el último tiempo a enviar algunos sistemas adicionales de defensa como los NASAMS, HAWKs, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS y Gepards, así como municiones para ellos.

El apoyo de la comunidad internacional -especialmente la decisión de Estados Unidos de enviar Patriots a Ucrania, que durante meses evitó- llegó un día después de que el Kremlin bombardeara un hospital oncológico infantil y dejara 38 muertos -cuatro de ellos niños- y 117 heridos.

Rusia bombardeó un hospital oncológico infantil y dejó al menos 38 muertos (REUTERS)

El ataque se produjo con un misil estratégico de crucero modelo Kh-101 que, según confirmaron posteriormente videos difundidos en redes sociales, no logró ser interceptado por las defensas locales.

Las imágenes despertaron la condena de la comunidad internacional, que consideró “inconcebible que haya niños muertos y heridos en esta guerra”. “Rusia sigue fijando como objetivo despiadadamente a los civiles ucranianos”, repudió Josep Borrell mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describió como “particularmente chocantes” las acciones de Moscú.

(Con información de AFP y AP)