Los nombres de bebés unisex están en aumento en 2024: las 10 principales predicciones

Los nombres neutrales al género alcanzan el 17% de los nacimientos en 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nombres de bebé neutrales al género están ganando popularidad. Según datos de names.org, la tendencia ha ido en aumento desde los años 90, representando un 17% de los nombres en 2023. Esta tendencia no muestra signos de desaceleración para 2024.

El sitio names.org ha publicado predicciones para los nombres unisex más populares en 2024. Los diez nombres principales son: Dylan, Avery, Logan, Carter, Riley, Parker, Rowan, Cameron, Angel y Kai.

Estos nombres no son específicos de una región en particular. Aunque en los años 90 eran más comunes en el sureste de los Estados Unidos, los datos recientes indican un aumento dramático en su uso en todo el país. En particular, se han vuelto significativamente más populares en el Medio Oeste y el Noroeste del Pacífico.

El análisis de names.org se basa en datos de la Administración del Seguro Social (SSA por sus siglas en inglés), los cuales únicamente muestran el nombre dado y no el que la persona usa cotidianamente. Según el sitio, es probable que los nombres neutrales al género sean aún más frecuentes de lo que los datos del SSA sugieren. Por ejemplo, Charlie puede ser un apodo para Charles y Charlotte; Alex puede ser utilizado tanto para Alexander como para Alexandra.

Nombres como Dylan y Avery encabezan la lista de nombres unisex más populares para 2024. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según names.org, si solo un 10% de las personas con los nombres Charles y Charlotte usan el apodo Charlie, la popularidad de Charlie en la vida diaria sería el doble de lo que indican los datos del SSA. Otros ejemplos de apodos unisex incluyen Chris, utilizado para Christopher, Christian, Christine o Christina.

Las predicciones actuales de nombres unisex son similares a los nombres más populares de la última década. En los últimos diez años, Logan fue el nombre unisex más popular, seguido de Avery y Carter. Sin embargo, los nombres neutrales más populares de todos los tiempos incluyen a Willie, Kelly y Jordan.

Además de los nombres neutros al género, hay otras tendencias destacadas para nombres de bebé en 2024. Atletas, actores y personajes de películas están influyendo en las decisiones de los padres sobre cómo nombrar a sus hijos. Por ejemplo, el nombre Caitlin, que alcanzó su pico de popularidad en 1988, está viendo un resurgimiento. Esto se atribuye a la estrella de baloncesto Caitlin Clark, según datos de BabyCenter publicados este mes.

Otra tendencia es el aumento en la popularidad del nombre Zendaya, que ha ido aumentando constantemente desde el estreno de “Dune: Part Two” en marzo de este año. El nombre Zendaya ocupaba el puesto 588 y había visto un incremento similar en 2021 tras el estreno de “Dune: Part One”, continuando su ascenso a lo largo de 2022.

La popularidad de nombres neutrales al género ha crecido significativamente fuera del sureste de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La serie de Netflix “Bridgerton” también ha tenido un impacto en los nombres de bebé. Según BabyCenter, los personajes de la serie han contribuido al aumento de popularidad de nombres como Anthony (subió cinco puestos), Eloise (subió 20 puestos), Francesca (subió 84 puestos) y Gregory (subió 40 puestos).

Por último, nombres como “Chozen” y “Emryn” están emergiendo rápidamente como algunos de los nombres más populares del año, reveló BabyCenter. Estos nombres muestran la diversidad y creatividad de los padres al elegir cómo llamar a sus hijos.

Los nombres neutrales al género reflejan una tendencia hacia la inclusividad y flexibilidad en la identidad de género. La popularidad de estos nombres, junto con otros influenciados por figuras públicas y la cultura pop, demuestra cómo la sociedad está evolucionando en sus perspectivas y preferencias.