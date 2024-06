Cada año mueren decenas de niños en autos debido a las altas temperaturas

Decenas de niños mueren cada año debido a las altas temperaturas dentro de vehículos. (Getty Images)

Cada año, decenas de niños mueren debido a las altas temperaturas en el interior de vehículos. Este fenómeno ha llevado a defensores y expertos a reclamar mejoras en la tecnología de seguridad de los automóviles para evitar estas tragedias, según reporta CBS News en un análisis detallado del problema.

Uno de estos casos es el de Tyler Cestia, quien dejó a su hijo Thomas, de dos años y medio, en su camioneta durante un caluroso día de junio de 2021 cuando se dirigía a su trabajo en New Iberia, Luisiana. Cestia, quien se estaba recuperando de COVID-19 y enfrentaba una auditoría estresante, explicó que una serie de circunstancias lo llevaron a olvidar al niño. Seis horas después, tras darse cuenta de que no había dejado a Thomas con la niñera, corrió hacia su vehículo y halló al menor sin vida. La policía confirmó que la muerte fue accidental.

Además, el caso de Thomas no es único. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), gran parte del país experimentará temperaturas superiores al promedio este verano, lo que incrementa el riesgo. En el mes pasado, un niño de tres años en Carolina del Sur fue la primera víctima mortal del año, seguido por un bebé de tres meses en Virginia Occidental.

Asimismo, las estadísticas proporcionadas por el grupo de defensa Kids and Car Safety muestran que, en promedio, 38 niños mueren cada año debido a insolaciones dentro de vehículos. En los últimos 30 años, más de 1,000 niños han perdido la vida en incidentes similares. Un análisis de CBS News revela que el 83% de todas las muertes por automóviles calientes en los últimos seis años ocurrieron entre mayo y septiembre.

En los últimos 30 años, más de 1,000 niños han fallecido por insolación en autos. (Getty Images)

La ubicación del asiento de seguridad también juega un rol crucial. Janette Fennell, cofundadora y presidenta de Kids and Car Safety, informó que desde que los asientos de seguridad para bebés se trasladaron al asiento trasero por razones de seguridad, el número de muertes por insolación ha aumentado. Aunque la tecnología existente, como las alertas sonoras y visuales que recuerdan al conductor revisar el asiento trasero al final del viaje, no ha sido suficiente para prevenir todas las muertes.

Por otro lado, Michael Levenson, de The New York Times, relata que los fabricantes de automóviles han introducido algunas innovaciones para abordar este problema. En 2019, por ejemplo, se comprometieron a integrar sistemas de seguridad avanzados que alerten a los conductores sobre la presencia de niños en el vehículo. La ley de infraestructura de 2021 requiere que los nuevos modelos de automóviles a partir de 2025 incluyan una alerta recordatoria en los asientos traseros.

No obstante, algunos defensores, como Pamela y Tyler Cestia, argumentan que esta tecnología no es suficiente. El vehículo de los Cestia contaba con una alerta que no fue efectivamente útil en prevenir la muerte de su hijo. “Teníamos una falsa sensación de seguridad con el recordatorio del asiento trasero”, afirmó Pamela Cestia.

Además, las alternativas tecnológicas avanzadas, como los sistemas de radar que detectan movimientos mínimos como la respiración de un bebé, se presentan como soluciones más eficaces. Algunos modelos de Hyundai ya ofrecen sistemas avanzados de alerta a los ocupantes traseros que combinan alertas sonoras con tecnología de radar. Estos sistemas pueden incluso enviar alertas al teléfono del conductor cuando detectan movimiento dentro del vehículo.

Estadísticas de Kids and Car Safety indican que 38 niños mueren cada año en autos calientes. (Infobae/Archivo)

A pesar de estas innovaciones, la adopción generalizada de la tecnología de radar aún enfrenta obstáculos. Hilary Cain, del grupo comercial Alliance for Automotive Innovation, comentó que los fabricantes aún están implementando estas tecnologías, y que la variedad de opciones tecnológicas disponibles permite a los compradores seleccionar según sus necesidades. Sin embargo, los documentos gubernamentales indican que la actualización a la tecnología de radar costaría a los compradores tan solo 20 dólares adicionales.

Además, David M. Diamond, un neurocientífico de la Universidad del Sur de Florida, explicó que muchas de estas muertes ocurren porque los padres entran en “modo piloto automático” durante su trayecto al trabajo, lo que les hace olvidar la presencia del niño en el asiento trasero. Diamond argumenta que se necesita tecnología avanzada para compensar las deficiencias humanas en la memoria y el estrés.

Aunque la implementación de radares en vehículos se ha facilitado gracias a la reciente aprobación de una frecuencia específica por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la tecnología aún no está ampliamente disponible. Los defensores de la seguridad infantil siguen insistiendo en la adopción obligatoria de estos sistemas avanzados para evitar más tragedias.