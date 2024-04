Una ex espía rusa reveló sus métodos secretos para ser una “maestra manipuladora”

La vida tras el espionaje: El escape de Aliia Roza de Moscú a Los Ángeles (@aliiaroza/Instagram)

En un revelador nuevo podcast titulado “To Die For”, Aliia Roza, ex espía entrenada por el Servicio Federal de Seguridad Ruso (FSB), ofrece una mirada sin precedentes dentro del oscuro mundo del espionaje seductor. El programa, una producción de Tenderfoot TV e iHeartPodcasts, es narrado por Neil Strauss, conocido autor de “The Game” y “The Dirt”.

Roza, que ha estado en silencio durante más de dos décadas, decide compartir su experiencia de cómo se convirtió en una “maestra manipuladora” para utilizar la seducción como herramienta de espionaje, destacando el entrenamiento inhumano y las técnicas psicológicas avanzadas que recibió desde una edad temprana.

La historia de Aliia Roza se adentra en las sombrías tácticas empleadas por el FSB, donde se le enseñó no solo el arte de la seducción, sino también cómo explotar la confianza y la vulnerabilidad de sus objetivos. “No se trata solo de sexo; en realidad, está muy lejos del sexo. Se trata del arte de la comunicación”, explicó Roza, revelando cómo fue instruida en psicología avanzada para manipular a sus objetivos.

Roza nació en una familia kazajo-tártaro de un oficial militar de alto rango en la Unión Soviética. Su abuelo luchó contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y su padre es un oficial de alto rango durante más de 45 años. Cuando era niña, dijo Roza, participó en un programa gubernamental especial para hijos de oficiales de alto rango. Describió cómo alguna vez tuvo grandes sueños: dedicarse al diseño de moda. Pero fue su padre, dijo, quien le advirtió: “No hay otra opción”.

Esta educación no convencional comenzó a una edad temprana, siendo seleccionada debido a su linaje familiar en la élite militar soviética. Su entrenamiento cubría desde artes marciales hasta técnicas de persuasión, preparándola para una carrera que nunca escogió.

Roza narra cómo su vida cambió drásticamente al darse cuenta de la manipulación y el lavado de cerebro al que fue sometida, creyéndose una heroína que luchaba contra el tráfico de drogas y de personas. “Me hicieron creer que era una heroína que luchaba contra el tráfico de personas y de drogas, salvando a todos estos niños”, confiesa, aunque con el tiempo, esta percepción comenzó a desmoronarse, llevándola a cuestionar todo lo que había conocido.

“Nosotros, como agentes, teníamos un salario muy bajo. Teníamos como USD 100 al mes trabajando seis días a la semana. Pero me sentí patriótica. Me sentí como una heroína salvando la vida de alguien. Y me sentí muy poderosa. Sentí que nadie podía hacerlo. Estaba sacrificando mi cuerpo haciendo todas estas misiones. Entonces, simplemente separé mis emociones de mi cuerpo”.

De acuerdo con el New York Post, en 2004, Roza se enamoró de un hombre sobre el que debía recopilar información, pero sus asociados descubrieron su verdadera identidad como espía, lo que la motivó a huir de Moscú con su hijo en busca de una vida mejor. Con la ayuda de su amante, logró escapar de Moscú y establecerse en Los Ángeles, donde ha vivido bajo un nuevo nombre desde entonces.

“Vi a todas estas otras agentes femeninas que alcanzaron cierta edad, como 56 años”, dijo ella. “Eran tan miserables, tan solitarios. No se les permitía tener vidas privadas. No podían tener familias. No podía permitir que eso me pasara a mí”.

“El mayor logro de mi vida es convertirme en madre”, explicó Roza. “Quería experimentar eso. Quería crear una familia. Quería tener hijos. Y no se me permitía hacerlo. Y entonces me di cuenta: ‘Espera un minuto. Vivo solo una vida. No quiero Pasar mi vida sacrificándome por algo en lo que ya no creo. Ese fue el momento en el que busqué posibilidades de escapar”.

La transición de Roza de una espía a una defensora de las mujeres es notable. Hoy comparte sus experiencias y consejos sobre seducción no solo con agentes en formación, sino también con mujeres que buscan aumentar su autoestima. A través de su plataforma en Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, busca inspirar a otras mujeres a compartir sus historias y apoyarse mutuamente.

Además, se ha convertido en una crítica vocal de la guerra entre Rusia y Ucrania, condenando las acciones de Vladimir Putin y llamando a la conciencia internacional. “Es horrible. Necesitamos hablar sobre esto porque aún no ha terminado. ¿Quién hablará contra este mal?”, pregunta Roza, evidenciando su compromiso con la verdad y la justicia.

Neil Strauss, al investigar la historia de Roza, encontró dificultades iniciales para creer su narrativa. Sin embargo, tras profundizar en el tema y hablar con varias fuentes, la veracidad de sus afirmaciones se volvió innegable. “Los agentes son tan explotados como los objetivos. Creo que aquí no hay ganadores cuando se utiliza el sexo y el amor como armas de guerra”, señala Strauss, resaltando la trágica realidad detrás del espionaje seductor.

La esperanza de que más ex espías se atrevan a contar sus historias surge del coraje de Roza, desmitificando la glamorización del espionaje y revelando sus consecuencias devastadoras.

Strauss tiene la esperanza de que el podcast anime a otras ex espías a presentarse. “¿Qué me llamó la atención? La mayoría de la gente tiene miedo de hablar”, explicó. “Y si el programa de inteligencia ruso está tan extendido, ¿por qué hay tan pocas personas dispuestas a presentarse? Y creo que mucha gente no entiende lo que supone para una mujer crecer en la comunidad de inteligencia militar rusa, la falta de derechos, la falta de agencia, el abuso y el horror que sucede allí.

El lanzamiento de este podcast ha generado interés en la comunidad de ex espías, y se espera que anime a más personas a compartir sus experiencias en un campo que generalmente se mantiene en secreto. Strauss, el autor detrás del proyecto, espera que estas historias arrojen luz sobre la realidad de las operaciones de inteligencia y sus consecuencias tanto para los agentes como para sus objetivos.