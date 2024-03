Trump y Biden arrasaron en las primarias de Luisiana, asegurando su camino a las nominaciones presidenciales. (AP)

El presidente de EEUU, Joe Biden, y el ex mandatario Donald Trump (2017-2021) se proclamaron ganadores en las primarias demócratas y republicanas, respectivamente, que se celebraron este sábado en el estado sureño de Luisiana, según las proyecciones de la cadena ABC y el diario The New York Times.

Trump, de 77 años, se hizo con los 47 delegados de Luisiana, lo que sirve sobre todo para resaltar el amplio apoyo que recibe entre los votantes republicanos, dado que ya se había garantizado ampliamente los delegados que necesitaba (1.215) para ganar su nominación en la carrera republicana.

Trump sumaba hasta ahora 1.631 delegados, con lo que tenía ya asegurada su nominación de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre.

Con el 49 % de los votos escrutados, Trump alcanzaba el 90 %, seguido de la ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley (7 %), y, en tercer lugar, el gobernador de Florida, Ron DeSantis (1 %), los dos últimos ya retirados de la contienda republicana, según los resultados de la división de noticias ABC News.

Por su parte, Biden, de 81 años, que cuenta ya con 2.464 delegados y supera con gran holgura los 1.968 que necesitaba para hacerse con la nominación demócrata, ganó también los 42 delegados que estaban en juego en Luisiana, en el Golfo de México, cuyos centros de votación cerraron a las 20:00 horas CDT (02:00 GMT).

Con el 55 % de los votos escrutados, el demócrata alcanzaba el 87 %, seguido de la autora estadounidense de libros de autoayuda Marianne Williamson (5 %).

Trump, de 77 años, se hizo con los 47 delegados de Luisiana. (REUTERS)

En cuanto al caucus demócrata en Misuri, que tiene 64 delegados en juego, los resultados no se darán a conocer hasta el próximo lunes. Trump se proclamó ganador de este caucus el pasado 2 de marzo.

El pasado martes, ambos candidatos se impusieron en las primarias de Ohio, Illinois y Kansas.

Los resultados de las votaciones fueron anunciados poco después del cierre de las urnas, asignando a Trump todos los delegados republicanos en disputa en Ohio (79) y Kansas (39).

Trump también ganó las primarias republicanas de Florida. No hubo competencia para que Biden ganara en este estado del sur de EEUU, ya que los demócratas cancelaron sus primarias y optaron por otorgarle sus 224 delegados.

Biden y Trump llevan semanas centrados en las elecciones generales, orientando últimamente sus campañas hacia los estados que podrían ser reñidos en noviembre, en lugar de limitarse a los que celebran primarias.

En Las Vegas, Nevada, Biden intentó contrarrestar las afirmaciones de Trump, que insiste en que los estadounidenses vivían bajo su mandato.

Joe Biden ganó los 42 delegados que estaban en juego en Luisiana. (EFE)

“En todo el país, la gente me dice que en 2020 no la estaban pasando bien. Perdieron su actividad económica, su confianza en el sistema. Pero las leyes que implementamos, el trabajo que hicimos los puso de nuevo en pie”, aseguró el presidente en un discurso centrado en su programa de vivienda.

Para ser proclamados candidatos oficiales, Biden y Trump deberán esperar a las convenciones partidarias: la republicana tendrá lugar del 15 al 18 de julio en Milwaukee, Wisconsin, y la demócrata se celebrará del 19 al 22 de agosto en Chicago, Illinois.

(Con información de EFE, AFP y The Associated Press)