Joe Biden anunciará un plan para establecer un puerto temporal en la costa de Gaza y facilitar la llegada de ayuda humanitaria

El presidente Joe Biden pronunciará su discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso de EEUU (AP Foto/Jacquelyn Martin, Pool)

Joe Biden anunciará en su discurso sobre el Estado de la Unión de este jueves por la noche un plan para que el Ejército de Estados Unidos ayude a establecer un puerto temporal en la costa de la Franja de Gaza destinado a aumentar el flujo de ayuda humanitaria al asediado territorio en el marco de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas.

La información fue brindada por diferentes medios locales como las agencias AP, AFP y Reuters y medios locales como Politico, entre otros. Todos citan a altos funcionarios de la administración Biden.

En su discurso ante el Congreso, el presidente anunciará que ordenó al Ejército “emprender una misión de emergencia para establecer un puerto en Gaza, trabajando con países afines y socios humanitarios”, dijo uno de los funcionarios.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para adelantar el anuncio, dijeron que la operación no requerirá que las tropas estadounidenses estén sobre el terreno para construir el muelle que pretende permitir más envíos de alimentos, medicinas y otros artículos esenciales.

Sin embargo, no dieron detalles sobre cómo se construiría el puerto. Uno de ellos señaló que el Ejército estadounidense tiene “capacidades únicas” y puede hacer cosas desde “alta mar”. Aclararon que probablemente pasarían semanas antes de que estuviera operativo.

EEUU busca mecanismos para incrementar la ayuda humanitaria a Gaza (Foto AP /Mohammed Dahman)

También trabajaría con la ONU y las organizaciones de ayuda humanitaria que “entienden la distribución de la ayuda dentro de Gaza”, dijo uno de los funcionarios, añadiendo que los suministros iniciales provendrían de Chipre.

La medida supone un paso más en la extraordinaria dinámica que ha surgido a medida que Estados Unidos ha tenido que rodear a Israel, su principal aliado en Oriente Medio, y encontrar formas de hacer llegar ayuda a Gaza, incluso mediante lanzamientos aéreos.

La semana pasada, Biden planteó por primera vez la idea de establecer un corredor marítimo, afirmando que Estados Unidos estaba trabajando con sus aliados sobre cómo podría proporcionar ayuda desde el Mediterráneo a los habitantes de Gaza.

Cinco meses de enfrentamientos entre Israel y Hamas dejaron en ruinas gran parte del enclave palestino y provocaron una catástrofe humanitaria cada vez mayor. Muchos palestinos, especialmente en el norte devastado, luchan por conseguir alimentos para sobrevivir.

En este contexto, los grupos de ayuda han declarado que resulta casi imposible distribuir suministros en la mayor parte de Gaza debido a la dificultad de coordinarse con el Ejército israelí, las continuas hostilidades y la ruptura del orden público.

El anuncio de los planes para construir el puerto provisional se produce luego de que Hamas declarara que su delegación había abandonado El Cairo y que las conversaciones sobre el alto el fuego y la liberación de rehenes se reanudarían la próxima semana, lo que hace muy improbable que los mediadores lleguen a un acuerdo antes del mes sagrado musulmán del Ramadán.

Los terroristas de Hamas siguen sin brindar información sobre los rehenes israelíes (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Los mediadores habían considerado el Ramadán como un plazo informal, ya que en este mes de ayuno de sol a sol la violencia entre israelíes y palestinos suele estar relacionada con el acceso a uno de los principales lugares sagrados de Jerusalén. La guerra ya tiene en vilo a toda la región, con grupos apoyados por el régimen de Irán que intercambian disparos con Israel y Estados Unidos.

Funcionarios egipcios habían afirmado anteriormente que las negociaciones habían llegado a un punto muerto debido a la exigencia de Hamas de un proceso escalonado que culmine con el fin de la guerra. Sin embargo, no descartaron la posibilidad de llegar a un acuerdo antes del Ramadán, que está previsto que comience el domingo.

El portavoz de Hamas, Yihad Taha, declaró que Israel “se niega a comprometerse y a dar garantías sobre el alto el fuego, el regreso de los desplazados y la retirada de las zonas de su incursión”. No obstante, afirmó que las conversaciones seguían en curso y se reanudarían la próxima semana. Israel, no obstante, no hizo comentarios de inmediato.

Estados Unidos, Egipto y Qatar llevan semanas intentando llegar a un acuerdo sobre un alto el fuego de seis semanas y la liberación de 40 rehenes retenidos en Gaza a cambio de palestinos encarcelados en Israel.

Los funcionarios egipcios afirmaron que Hamás ha aceptado los principales términos de dicho acuerdo como primera etapa, pero quiere compromisos de que conducirá a un eventual alto el fuego más permanente. Afirman que Israel quiere limitar las negociaciones a un acuerdo más limitado.

(Con información de AP)