Boeing tiene graves fallas en la gestión de seguridad, según un diagnóstico del panel de expertos de la FAA

El informe de 50 páginas sobre Boeing, encargado por el Congreso, reveló fallos en la gestión de seguridad de la compañía. (REUTERS/Peter Cziborra)

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) divulgó recientemente los detalles de un informe de 50 páginas elaborado por un Panel de Revisión de Expertos en Autorización de Diseño Organizacional, encargado por el Congreso de evaluar la eficacia del sistema de gestión de seguridad de Boeing tras los incidentes relacionados con el programa 737 MAX.

Según Forbes, este exhaustivo documento se basó en la revisión de 4.000 páginas de documentos del gigante de la industria aeronáutica, la realización de siete encuestas, entrevistas a más de 250 empleados y visitas a seis ubicaciones de la compañía. El panel identificó que el sistema de gestión de seguridad de Boeing es percibido por los empleados como confuso y que la corporación no ha logrado fomentar una cultura de seguridad robusta que garantice su efectividad.

La investigación reveló que Boeing no siempre ha logrado hacer que la presentación de informes de seguridad no sea punitiva, además de no considerar adecuadamente las opiniones de los pilotos sobre los programas. En total, el panel detectó 27 hallazgos preocupantes en las prácticas de gestión de seguridad de la compañía.

Este análisis detallado se apoyó en el estudio de más de 4.000 páginas de documentación de Boeing, encuestas, entrevistas a más de 250 trabajadores y visitas a seis instalaciones de la compañía. (REUTERS/Jason Redmond)

A pesar de que Boeing ha implementado procedimientos de SMS en papel, cumpliendo con los estándares de la FAA y la Organización de Aviación Civil Internacional, el panel concluyó que la empresa no ha asegurado que todos los empleados comprendan su papel en el mantenimiento de la seguridad.

“Los procedimientos y la capacitación son complejos y están en constante cambio, generando confusión entre los empleados, especialmente entre diferentes sitios de trabajo y grupos de empleados”, explicaron desde el panel. También se señaló “una falta de conciencia de las métricas relacionadas con la seguridad en todos los niveles de la organización”, citó CBS News.

Además, se identificó una pérdida de conocimiento debido a una base de ingeniería “dispersa” y “disminuyente”, así como una “dependencia de la experiencia, los conocimientos y la orientación dispersos en materia de ingeniería que no parece estar coordinada ni supervisada de forma coherente para garantizar la suficiencia en cuanto a número, experiencia, conocimientos o canales de comunicación”.

La integración de factores humanos en el diseño de aeronaves, un área previamente considerada como el estándar de oro en Boeing, se vio también deteriorada debido a una serie de decisiones administrativas, según publicó el diario británico The Hill. El panel enfatizó la importancia de dar cabida suficiente a la voz del piloto en decisiones relacionadas con la seguridad del vuelo, la formación y los factores humanos.

Más de 250 empleados de Boeing fueron entrevistados para esta profunda evaluación organizada por la FAA. (REUTERS/Lindsey Wasson)

En cuanto a la sostenibilidad del programa de SMS, el panel reportó que “Los empleados de Boeing de todas las disciplinas y funciones expresaron su preocupación por el poder duradero del programa SMS”, poniendo en duda la capacidad de la FAA para supervisar efectivamente la expansión de las regulaciones del SMS en Boeing. Dave Calhoun, presidente y CEO de Boeing, aseguró a los empleados en un comunicado que la empresa tiene “un compromiso de escucharnos y hablar”, aunque los hallazgos del panel de expertos sugieren que la compañía enfrenta desafíos para cumplir con este compromiso.

Estos hallazgos serán determinantes para las decisiones futuras de la FAA respecto a cuánta autoridad de supervisión de seguridad debe continuar delegando en a empresa de construcción aeroespacial, así como para evaluar la preparación de Boeing para aumentar la producción de su programa 737 MAX.

El panel de expertos detrás del estudio, ordenado por el Congreso en el 2020 tras los mencionados accidentes, emitió en total 53 recomendaciones a Boeing e instó a la empresa a desarrollar un plan para solventar las deficiencias detectadas en un plazo de seis meses. Este plan deberá ser compartido con la FAA.