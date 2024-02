Un lugar en Miami se posicionó como uno de los más “instagrameables” de Estados Unidos

Wynwood Walls se posiciona como el segundo museo más atractivo en Instagram de Estados Unidos, destacando el auge del arte callejero. (Wynwood Walls)

En un mundo dominado por la visualidad y las redes sociales, los lugares con un atractivo estético se han convertido en puntos de interés no solo para turistas sino también para aquellos en busca del escenario perfecto para sus publicaciones en Instagram. Según un reciente estudio de la empresa de revestimientos fotográficos Storyboards, entre esos lugares destacan museos de todo Estados Unidos que, por su diseño y las obras que albergan, generan un interés particular en la comunidad de Instagram. De acuerdo con dicho análisis, Wynwood Walls, ubicado en Miami, ha sido catalogado como el segundo museo “más Instagrameable” del país.

Wynwood Walls se distingue por ser un espacio al aire libre donde el arte callejero toma protagonismo. Este lugar está compuesto por 3,251 metros cuadrados (35,000 pies cuadrados) de murales pintados por reconocidos artistas internacionales como Jeff Soto, Aiko y Futura 2000. El estudio resalta que Wynwood Walls ha logrado acumular cerca de 984,063 publicaciones en Instagram, haciendo uso principalmente del hashtag #wynwoodwalls. Esta cifra ubica al sitio en una posición privilegiada, solo superada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el cual ostenta el primer lugar con más de 2,9 millones de hashtags en la mencionada red social.

La metodología empleada para determinar qué museos eran los más adecuados para Instagram implicó el análisis de la cantidad de publicaciones que utilizaban los hashtags de más de 50 instituciones culturales populares en Estados Unidos. Posteriormente, se combinaron los dos hashtags más populares de cada centro de arte para luego clasificarlos en orden descendente según su popularidad en Instagram.

Estudio revela a Wynwood Walls como el segundo museo 'más Instagrameable' en Estados Unidos, superado solo por el MoMA en Nueva York. (Instagram/@wynwoodmiami)

El hecho de que más de tres millones de personas visiten Wynwood Walls cada año subraya la relevancia de este museo no solo en el ámbito cultural sino también en el turístico. La accesibilidad del lugar, con precios de entrada que oscilan entre USD 5 y USD 12 y la entrada gratuita para niños, contribuye a su popularidad entre los visitantes de todas las edades.

Este panorama refleja un cambio en la percepción y la valoración del arte callejero. Lo que antes era considerado una expresión marginal, hoy ocupa espacios centrales en la cultura urbana contemporánea y se convierte en un foco de atracción turística y de interés en plataformas digitales. Además, Wynwood Walls comparte su estatus con otros museos fotogénicos en Estados Unidos, completando el top cinco: el Museo Guggenheim en Nueva York, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y The Broad, ambos en Los Ángeles.

Este análisis no solo demuestra los gustos y preferencias de los usuarios de Instagram sino que también ofrece una perspectiva sobre cómo el arte contemporáneo y el arte callejero, en particular, se están integrando en las prácticas cotidianas de las personas. A través de sus publicaciones en redes sociales, los visitantes de estos museos no solo comparten su aprecio por el arte sino que también contribuyen a la difusión y democratización del mismo.

El atractivo de Wynwood Walls en Instagram subraya la integración del arte callejero en la cultura urbana contemporánea. (Instagram/@wynwoodmiami)

Los 10 museos más instagrameables de Estados Unidos:

The Museum of Modern Art, New York, NY

Wynwood Walls, Miami, FL

Solomon R. Guggenheim Museum, New York, NY

Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, CA

The Broad, Los Angeles, CA

Metropolitan Museum of Art, New York, NY

The Art Institute of Chicago, IL

Field Museum, Chicago, IL

Museum of Fine Arts, Boston, MA

Chihuly Garden and Glass, Seattle, WA

Los 10 museos más “instagrameables” de Estados Unidos, son un testimonio de cómo la cultura visual contemporánea y las plataformas digitales están redefiniendo las formas en que interactuamos con el arte y los espacios culturales. En este sentido, Wynwood Walls y los otros museos destacados representan ejemplos emblemáticos de esta dinámica.