El Aeropuerto de Miami registró cifras históricas y espera más viajeros en la primera semana de enero

Aumento sostenido en el tráfico de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Miami refleja recuperación post-pandemia y fortalecimiento de la economía local. (MIA)

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), un destacado centro de tráfico aéreo en Estados Unidos, se prepara para recibir un número récord de pasajeros en la primera semana del año, continuando la tendencia de alta afluencia observada durante la temporada festiva.

El aeropuerto, que ha experimentado un volumen significativo de tráfico en los últimos días del año, espera mantener este impulso en los primeros días de enero, incluyendo el Día de Reyes el próximo sábado.

De acuerdo con los informes de Telemundo 51, el 23 de diciembre MIA estableció un nuevo récord diario al atender a 194,866 pasajeros, marcando el día más ocupado en su historia. Este hito es parte de una serie de días con tráfico excepcionalmente alto desde mediados de diciembre, con seis días registrando más de 167,000 pasajeros cada uno, lo que indica un período festivo particularmente activo para el aeropuerto.

Desde el inicio de su temporada de viajes de invierno el 21 de diciembre, MIA ha mantenido un promedio diario de 170,000 pasajeros, un 11% más que la temporada récord del año anterior, superando las proyecciones iniciales de 162,000 pasajeros por día. Estos datos, proporcionados por Telemundo 51, subrayan la creciente demanda de viajes aéreos en la región y la capacidad del aeropuerto para manejar un volumen significativo de tráfico.

De acuerdo con The Miami Herald, hasta el 26 de diciembre, el aeropuerto había atendido a 51.3 millones de pasajeros en el año. Se esperaba que MIA alcanzara un nuevo récord anual de 52 millones de viajeros para el 31 de diciembre, lo que representaría un aumento del 2.5% en comparación con el año anterior. Estas cifras reflejan la recuperación del sector aéreo post-pandemia y el papel vital de MIA en la economía local y la industria turística.

El MIA alcanza cifras históricas en diciembre atendiendo a casi 195,000 usuarios en un solo día. (Shutterstock)

La alcaldesa del Condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, destacó la importancia del aeropuerto, señalando que uno de cada cuatro empleos en la región está directa o indirectamente respaldado por MIA. Además, el aeropuerto ha sido reconocido por su alto nivel de servicio al cliente, siendo nombrado uno de los mejores aeropuertos de América del Norte en el Estudio de Satisfacción Aeroportuaria 2023 de J.D. Power.

A pesar de las cifras récord, los estacionamientos del MIA han permanecido abiertos con espacios disponibles. El aeropuerto también ha implementado medidas para facilitar el tránsito de pasajeros, incluyendo un servicio de tranvía de cortesía y un autobús de enlace, mientras se lleva a cabo el Plan de Modernización en Acción (M.I.A.) del aeropuerto. De los 616 ascensores, escaleras mecánicas y pasillos móviles del aeropuerto, solo 52 están fuera de servicio por reparación o reemplazo.

Según The Miami Herald, El Concourse D Skytrain está fuera de servicio, pero se ofrece un servicio de tranvía de cortesía de 7:30 a.m. a 9 p.m. en una de las 10 estaciones de recogida ubicadas en la Sala D. También hay disponible un autobús de enlace en la zona de operaciones de 9 a.m. a 2 p.m. y de 4 p.m. a 10 p.m., con paradas en las puertas D10 y D55. Los pasajeros que requieran asistencia en silla de ruedas deben comunicarse con su aerolínea con anticipación antes de su vuelo.

Esta tendencia al alza en el tráfico de pasajeros en MIA es un reflejo de la recuperación general del sector de viajes aéreos, que ha visto un aumento en la demanda de viajes tanto nacionales como internacionales. La posición estratégica de Miami como puerta de entrada a América Latina y su popularidad como destino turístico han contribuido significativamente a estos números.

Innovaciones en servicios y facilidades en el Aeropuerto Internacional de Miami mejoran la experiencia de viaje en medio de un aumento de pasajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del récord de pasajeros, el incremento del flujo de pasajeros en el Aeropuerto de Miami afecta positivamente la economía local de múltiples formas:

Actividad comercial : la expansión en el número de visitantes fomenta el consumo en negocios de la ciudad , incrementando las ventas en establecimientos comerciales, lo cual repercute en una mejora de la economía local.

Empleo : la mayor afluencia de pasajeros puede resultar en la creación de más empleos , tanto directos como indirectos, relacionados con el aeropuerto y la industria turística , incluyendo servicios de hospitalidad , entretenimiento y transporte .

Inversiones : ante el aumento de la demanda, puede haber inversiones en infraestructura de transporte y turismo , como hoteles y atracciones , para acomodar y atraer aún más visitantes.

Presupuesto local : a medida que crecen las actividades económicas , también lo hacen los ingresos fiscales provenientes de impuestos sobre ventas, tasas aeroportuarias y otros gravámenes relacionados con el turismo y el comercio.

Precios de bienes raíces : una mayor demanda turística y comercial puede elevar los precios de bienes raíces , tanto en espacios comerciales como residenciales, beneficiando a los propietarios pero potencialmente afectando a los inquilinos y compradores por los mayores costos.

Mejora en servicios: La competencia por atraer turistas puede llevar a mejoras en la calidad de los servicios locales.

El impacto económico de un aumento en el tráfico de pasajeros es generalmente positivo, aunque es crucial administrar el crecimiento de manera sostenible para evitar problemas como la sobrecarga de infraestructuras locales y el aumento en el costo de vida para los residentes.