Menos graduados de MBA de Harvard consiguen trabajo: el mercado frena su demanda

La Harvard Business School evidencia una notable baja en la oferta laboral para sus egresados, con apenas un 86% recibiendo propuestas de empleo. (REUTERS/Katherine Taylor)

La competitividad y el prestigio siempre han sido los pilares que han sustentado la reputación de los programas de MBA de las universidades más renombradas del mundo. Harvard Business School, por ejemplo, se ha destacado durante años por ser un trampolín que casi garantizaba a sus graduados una posición destacada en el mercado laboral. Sin embargo, un giro inesperado sugiere que la situación está cambiando.

Te puede interesar: California otorgará licencias laborales por duelo reproductivo a partir de 2024

De acuerdo con información reciente proporcionada por Financial Times y Business Insider, la colocación laboral de los recién graduados del MBA de Harvard ha disminuido considerablemente, situándose en los niveles más bajos de los últimos cinco años.

Este año, solo el 86% de los graduados de Harvard que buscaron empleo recibieron ofertas, una caída significativa si se compara con el 95% del año 2022 y el pico reciente del 96% en 2021. Este fenómeno no es exclusivo de esta institución. La Escuela de Graduados de Negocios de Stanford informó que cerca del 89% de su clase más reciente tenía ofertas de empleo tres meses después de la graduación, lo que también representa una disminución en comparación con el año anterior.

Te puede interesar: La NASA prepara una misión para estudiar un asteroide conocido como ‘Dios del Caos’ que pasará muy cerca a la Tierra

Las razones detrás de esta tendencia son múltiples. Un mercado de contratación más lento es evidente en sectores que tradicionalmente reclutaban una gran cantidad de MBA, como consultorías, firmas de auditoría y compañías tecnológicas. La incertidumbre económica ha llevado a que muchas empresas adopten una posición de “esperar y ver”, postergando las fechas de inicio para aspirantes a puestos y, en algunos casos, implementando despidos.

Consultoras como EY han retrasado las fechas de inicio para graduados a quienes se les habían ofrecido puestos hace un año, lo que reduce la demanda de contrataciones adicionales. Los salarios de entrada en empresas de consultoría como McKinsey y BCG se han mantenido al nivel del año pasado, perdiendo valor frente a la inflación.

Te puede interesar: El Falcon Heavy de SpaceX está listo para el lanzamiento de una misión secreta de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

Kristen Fitzpatrick, directora ejecutiva de MBA Career and Professional Development de Harvard, explicó que el lento mercado laboral de este año ha creado una dinámica única. “Los estudiantes con fechas de inicio diferidas buscaron empleo temporal o roles alternativos a tiempo completo, y más estudiantes de lo usual optaron por prácticas postgraduadas”, señaló a Business Insider.

El Consejo de Admisión de Gestión de Graduados, que administra el examen GMAT para el ingreso a escuelas de negocios, mostró una caída del 5% en el interés por los MBA y por todos los títulos de escuelas de negocios en todo el mundo en 2023.

Firmas de consultoría como EY posponen incorporaciones, evidenciando un mercado cauto frente a la incertidumbre económica actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barbara Coward, fundadora de MBA 360 Admissions, una firma que asesora a aspirantes a MBA, comentó que, si bien el mercado para el consulting y la tecnología parece haber menguado, hay áreas de crecimiento como la atención médica y cualquier empleo que requiera análisis de datos. “Las empresas enfrentan desafíos similares a los hogares con las secuelas persistentes de la inflación galopante,” agregó.

Por otro lado, el colapso del Silicon Valley Bank a principios de 2023 es visto como un presagio de contracción de capital que ingresa al mercado de capital de riesgo y la presión sobre las startups, según indicó Pedro González, presidente de TalentMBA.

Andrea Sparrey, de Sparrey Consulting, señaló que los estudiantes potenciales están planteando preguntas más directas que antes sobre los retornos esperados de la titulación.

Esta situación, no obstante, no ha desalentado a todos los recién graduados de Harvard. Un porcentaje menor de la clase de 2023, que decidió no emprender la búsqueda de empleo, estaban empezando sus propios negocios, ya empleados o continuando su educación.

Y la noticia positiva es que los roles por los que los trabajadores prospectivos están esperando pueden valer la pena. Los salarios iniciales para los graduados recientes de MBA han visto un notable aumento en los últimos años.

El salario medio inicial para los graduados de Harvard Business School este año es de USD 175.000, lo que representa un aumento marcado desde los USD 150.000 en 2021. Y en la GSB de Stanford, el salario medio en 2023 es de poco más de USD 182.000, comparado con poco más de USD 158.000 en 2021.

El panorama laboral para los graduados de MBA está demostrando ser duro y lleno de incertidumbres, con algunos graduados enfrentando tiempos de espera más largos para su incorporación laboral, lo cual también les ha ofrecido la oportunidad de viajar o considerar roles que antes no habían contemplado. A pesar del desafío actual, el valor de la titulación y la adaptabilidad profesional siguen siendo fuertes apuestas para el futuro de los recién graduados.

El salario medio para graduados de la Harvard Business School asciende a USD 175.000, superando cifras de años anteriores. (EFE/Cj Gunther)

Qué es el programa MBA

MBA son las siglas en inglés de “Master of Business Administration”, que se traduce al español como “Maestría en Administración de Empresas”. Es un programa de posgrado destinado a profesionales que buscan desarrollar habilidades avanzadas en gestión y administración de negocios, con un enfoque hacia la dirección y el liderazgo en diversas áreas de una empresa u organización, como finanzas, marketing, recursos humanos, operaciones y estrategia.

Este tipo de programa es conocido por recibir a estudiantes de diversas disciplinas y brindar una formación integral en gestión empresarial que les permite asumir roles de liderazgo y mejorar sus perspectivas de carrera.