En las escuelas de Estados Unidos se han estado cometiendo delitos sexuales ante la inacción de los administradores escolares

Una investigación reveló la inacción de administradores escolares frente al abuso sexual por parte del personal educativo en varias instituciones. (Arne Dedert/dpa)

Un escandaloso flujo de documentos sacó a la luz tácticas de acosadores sexuales entre el personal educativo y la inacción sistemática de administradores escolares en Estados Unidos, quienes, en lugar de proteger a los estudiantes, parecen haber permitido que depredadores sexuales continúen con sus acciones. Los registros, publicados por Business Insider, revelan actos abusivos en instituciones desde San Francisco, California, hasta Enosburg Falls, Vermont.

Dos casos ejemplifican la gravedad de la situación. En Salt Lake City, Utah, el profesor Sterrett Oney Neale fue arrestado por abusar sexualmente de una estudiante de 17 años. Pese a las advertencias previas sobre conductas sospechosas, no hubo una investigación formal hasta su detención. Neale fue puesto en licencia remunerada y posteriormente permitieron su renuncia voluntaria. El segundo caso, en Durham County, Carolina del Norte, implicó al profesor Troy Logan Pickens, acusado de abusar de una estudiante. El director interino no investigó la denuncia inicialmente y luego obvió informar a las autoridades legales pertinentes, posibilitando la renuncia y continuidad laboral del agresor en otra institución educativa.

En el caso de Neale, los señalamientos iniciales de una estudiante definiéndolo como un soporte emocional y asesor académico precedieron a meses de abusos. A pesar de que fue visto solo con la menor, y recibir advertencias, la situación desembocó en agresiones sexuales repetidas. En relación a Pickens, el retraso en actuar del director interino James Key, así como su revisión positiva posterior, facilitaron que el agresor obtuviera otro empleo docente, donde abusó nuevamente, reveló la denuncia de Business Insider.

Archivos disciplinarios evidenciaron una estrategia fragmentada de rendición de cuentas que permite a educadores abusivos evadir la justicia. (REUTERS/Brendan McDermid)

Recolección de datos

La exhaustiva investigación de Business Insider, demandó la recolección de registros disciplinarios y acuerdos de indemnización de los 10 distritos escolares más grandes de los 50 estados del país, así como revocaciones de licencias de cada departamento estatal de educación. Los archivos disciplinarios de más de 800 docentes de 85 distritos escolares en 34 estados fueron obtenidos, a pesar de la férrea oposición de varios distritos a liberar dichos archivos.

De estos registros, 388 archivos contienen detalles suficientes para determinar su relación con conductas sexuales inapropiadas con estudiantes. Además, se adquirieron más de 3,700 acuerdos de indemnización de profesores. A estos documentos se sumaron contratos de sindicatos de maestros, registros judiciales y policiales, bases de datos de cobertura de noticias sobre arrestos de educadores y una revisión de políticas de empleados de los principales distritos escolares de cada estado.

Toda esta prueba documental, permitió identificar una estrategia fragmentada de rendición de cuentas, donde la supervisión queda ampliamente en manos de los administradores de cada uno de los 13,000 distritos escolares del país, regidos por un sistema de leyes estatales dispares. Un tercio de los distritos inspeccionados poseen políticas insuficientes contra el abuso sexual, sin prohibir comportamientos de “grooming” ampliamente reconocidos.

Además, las investigaciones realizadas suelen ser superficiales y, frecuentemente, los castigos aplicados son leves, permitiendo en muchos casos que los educadores abusadores se retiren o renuncien. Solo en el 15% de los casos estudiados resultó en la terminación del abusador.

Investigaciones superficiales y sanciones leves predominan en el abordaje de la mala conducta sexual entre educadores en Estados Unidos. (Thalia Juarez/The New York Times)

La falta de diligencia legislativa también contribuye a la persistencia del problema, ya que solo 17 estados y Washington D.C. obligan a los distritos a revelar información a empleadores potenciales sobre acusaciones, investigaciones, dimisiones o despidos relacionados con mala conducta sexual de los profesores. A esto se suma una cultura de silencio, reforzada por cláusulas de no divulgación en acuerdos de indemnización y un lenguaje de confidencialidad estricto en los contratos de sindicatos, lo que protege los archivos personales de los maestros.

La única base de datos nacional que rastrea a docentes que perdieron su licencia tras incurrir en mala conducta sexual es voluntaria y no pública, con la participación de las agencias estatales de acreditación, pero con la adhesión de solo un 2% de los distritos. Billie-Jo Grant, una destacada investigadora sobre el abuso sexual en las escuelas, lamentó en entrevista con el medio que “hemos valorado colectivamente más la reputación de los maestros que la seguridad de los estudiantes”.

No existe un sistema de rastreo

El sistema de seguimiento unificado para identificar a educadores que han incurrido en mala conducta sexual en Estados Unidos es inexistente a nivel federal, dejando a las escuelas sin herramientas para evitar la contratación de potenciales depredadores documentados. La Asociación Nacional de Directores Estatales de Formación y Certificación del Profesorado (NASDTEC), con sede en Washington, D.C., ofrece un registro privado de acciones adversas contra las credenciales de profesores, accesible únicamente para agencias estatales de acreditación y el 2% de los distritos escolares que optan por participar.

Solo 17 de los 50 estados norteamericanos exigen la divulgación de antecedentes de mala conducta sexual a empleadores potenciales. (REUTERS/Phil Noble)

La falta de un sistema de rastreo permite que profesores sancionados sigan ejerciendo en el sector educativo, comprometiendo la seguridad de los estudiantes. Las acciones disciplinarias registradas en la base de datos de NASDTEC son a menudo indiferenciadas y, en algunos casos, las infracciones por mala conducta sexual no son especificadas. Solo 11 de los 33 estados que compartieron sus registros con NASDTEC desde 2017 revelaron si los incidentes estaban relacionados con conducta sexual indebida.

Mientras algunos estados promueven la transparencia con portales en línea para verificar si un profesor está acreditado, pocos revelan las razones específicas de la revocación de credenciales. Esto abre la puerta a que profesores desacreditados encuentren empleo en estados con escasez de docentes.

Sanciones menores

Los documentos disciplinarios indicaron también, que la mala conducta comprobada de profesores suele conllevar consecuencias menores. En el Lake Washington School District del estado de Washington, un patrón de comportamiento inapropiado de Scott Nelson, profesor de educación física, originó al menos seis investigaciones separadas a lo largo de casi 30 años. Estudiantes lo acusaron de realizar comentarios sexistas, tocar y sujetarlos de manera incómoda, a pesar de advertencias específicas contra ello. Aunque Nelson fue amonestado y colocado en licencia administrativa, se le permitió continuar con la docencia. Recientemente, renunció y ahora se desempeña como entrenador en otra escuela.

Más de 3.700 acuerdos de indemnización escolar obtuvieron cláusulas de no divulgación que impiden hablar sobre denuncias de conducta sexual en Estados Unidos. (Shutterstock)

En Clayton County, Georgia, múltiples estudiantes femeninas acusaron a Donald Wilson, instructor de JROTC, de acoso sexual y tocamientos indebidos en 2017. A pesar de las acusaciones, que incluían testimonios de uso de fuerza y relaciones sexuales con una exalumna, Wilson recibió únicamente una advertencia escrita por conducta no profesional y siguió enseñando, sin haber respondido a solicitudes de comentarios.

Por otra parte, en Columbus, Ohio, se documentó que Larry A. Jackson, maestro en South High School, mostró comportamiento de acicalamiento, tocando y besando inapropiadamente a un estudiante. En lugar de despedir a Jackson, los oficiales del distrito lo trasladaron a la oficina de inscripciones, y él renunció 11 meses después sin enfrentar acción disciplinaria.

De los 388 archivos investigativos revisados relacionados con alegaciones de mala conducta sexual, más de una cuarta parte culminó con solo una reprimenda o ninguna acción disciplinaria. Aunque 60 fueron despedidos, el doble se les permitió jubilarse o renunciar, una salida descrita como “renuncia voluntaria en lugar de despido”.

Una cultura del silencio

Las cláusulas de confidencialidad en acuerdos de indemnización escolar siguen siendo comunes en los Estados Unidos, incluso en estados donde tales prácticas están prohibidas en casos de mala conducta sexual por parte de empleados escolares. El análisis de Business Insider encontró que, de más de 3,700 acuerdos obtenidos desde 2017, la gran mayoría no especifica el comportamiento que motivó la salida de los docentes.

Un tercio de los distritos escolares inspeccionados no tiene políticas para combatir el grooming y las prácticas de acoso sexual en Estados Unidos. (Shutterstock)

No obstante, en 196 casos se emparejaron los acuerdos con registros disciplinarios, descubriendo el uso de acuerdos de no divulgación (NDAs) en 13 estados. Estos NDAs impiden a los funcionarios escolares hablar sobre denuncias de conducta sexual indebida por parte de los profesores, sin importar si las acusaciones fueron comprobadas o no.

En algunos estados como Florida, Michigan, Nueva Jersey y Washington, las leyes prohíben explícitamente el uso de NDAs por distritos escolares para ocultar conducta sexual indebida por parte de los empleados. Sin embargo, casi un tercio de los contratos sindicales de maestros, analizados por la National Council on Teacher Quality, protegen la privacidad de los archivos del personal, limitando la transparencia y permitiendo que profesores con antecedentes predadores puedan continuar enseñando.

Esta cultura de silencio se ve reforzada por la resistencia de los sindicatos de maestros a las propuestas de prohibir los NDAs en acuerdos de indemnización escolar, a pesar de los esfuerzos de organizaciones como SESAME y las leyes “Pass the Trash”, que exigen la divulgación de hallazgos anteriores de mala conducta.

Las prácticas de no divulgación tienen implicancias financieras significativas, con aproximadamente 886 millones de dólares en pagos de acuerdos desde 2017 a estudiantes que presentaron demandas alegando mala conducta sexual por parte de docentes.