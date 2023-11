“Now and Then”: el regreso triunfal de los Beatles al primer lugar en Reino Unido

El nuevo sencillo alcanzó la cima 60 años después de su primer éxito, superando el récord anterior de Elvis Presley. (AP/Bob Dear)

El último sencillo de Los Beatles, “Now and Then”, marcó un regreso sin precedentes en las listas de éxitos británicos al posicionarse en el primer lugar y romper récords. La banda reapareció en la cima 60 años y medio después de su primera canción número uno en Reino Unido, “From Me To You”, en mayo de 1963, superando la marca de 47 años y medio establecida por Elvis Presley, según el sistema de clasificación de música y videos de este país, Official Charts.

Lanzada el 2 de noviembre de 2023, “Now and Then” debutó en la lista oficial de sencillos del Reino Unido en el puesto 42 al día siguiente de su lanzamiento. Apenas una semana después, el viernes 10 de noviembre, la conmovedora melodía alcanzó el primer lugar, según confirmó el diario The Guardian.

La canción cuenta con la participación de todos los miembros del grupo de rock británico, incluyendo la voz del fallecido John Lennon décadas después de que él la escribiera, así como un solo de guitarra del también difunto George Harrison, una hazaña que se pensó imposible después de la muerte de Lennon en 1980.

El avanzado sistema GPT-3 jugó un papel clave al analizar patrones musicales para crear una canción con el distintivo estilo de la banda. (Disney+)

La canción que fue escrita y grabada por Lennon en su casa en la ciudad de Nueva York a finales de los años 70, fue entregada en un demo a los miembros restantes de Los Beatles en 1994 por su esposa, Yoko Ono. Para completar la pista, se necesitaron casi 30 años y la ayuda de la inteligencia artificial.

Paul McCartney, bajista de la banda, aseguró que este logro “es alucinante. Me ha emocionado mucho. También es un momento muy emotivo para mí. ¡Me encanta!” en declaraciones publicadas por CNN. De esta manera, a los 81 y 83 años respectivamente, McCartney y el baterista Ringo Starr se convierten en la banda más longeva en conseguir un sencillo número uno en el Reino Unido.

Según la cadena de televisión, “Now and Then” es el sencillo más vendido del año hasta ahora en Inglaterra, con 48.600 ventas físicas y de descarga en su primera semana así como 78.200 unidades combinadas en las listas del Reino Unido entre ventas y streaming.

La demanda de fans disparó las ventas a 19,400 copias en una semana, marcando un hito en la industria musical desde 2014. (Archivo)

Por su parte, The Guardian publicó que este nuevo single se posicionó también como el vinilo más vendido en el siglo XXI, debido en gran parte a la serie de ediciones físicas que incluyen CD, cassette, vinilo de 12 pulgadas y cuatro diferentes versiones de vinilo de 7 pulgadas de diferentes colores. La alta demanda por parte de los fanáticos resultó en la venta de 19,400 copias en vinilo, lo que representa las mayores ventas físicas en una sola semana desde 2014.

Los Beatles tienen el mayor número de sencillos número uno en el Reino Unido, con 18. Solo Elvis Presley en Estados Unidos es el único que supera esta cifra con 21, según las Listas Oficiales citadas por Forbes. El sencillo también se ha convertido en la canción de la agrupación británica más transmitida en una semana, con cerca de 5 millones de reproducciones en el Reino Unido, superando a “Here Comes The Sun”, que recibió alrededor de 1 millón de transmisiones en una semana en 2021.

Inteligencia artificial

En este innovador proyecto, un equipo de ingenieros de sonido utilizó la inteligencia artificial (IA) para recrear la música de Los Beatles, redescubriendo el icónico álbum “Now and Then”. Según The Independent, los creadores de esta tecnología recurrieron a una rama de la IA conocida como Machine Learning para entrenar a su algoritmo con música de los británicos.

La canción contó con voces y solos de guitarra de John Lennon y George Harrison, uniendo a todos los miembros de la legendaria banda. (AP, archivo)

Los creadores del proyecto, Sony Music Entertainment y la compañía de tecnología OpenAI, utilizaron el avanzado sistema GPT-3 para analizar y replicar el patrón de los acordes y las letras de las canciones de los Beatles, reportó El País de España. Analizaron los patrones rítmicos, acordes, y la composición lírica de numerosas canciones de la banda para generar una pieza musical que suena sorprendentemente similar al estilo “Beatle”.

“Esta tecnología nos ofrece la posibilidad de explorar el repertorio de una amplia variedad de artistas y traer su música a nuevas generaciones de una manera que nunca antes se había considerado posible” dijo uno de los miembros del equipo en declaraciones recogidas por el diario The New York Times.

Aunque este proyecto recibió diversos comentarios a favor y en contra por parte de los fanáticos de los Beatles y los críticos de música, muchos expertos en tecnología predicen que la inteligencia artificial jugará un papel cada vez más importante en esta industria.

“Lo que estamos viendo aquí es potencialmente el futuro de la música”, afirmó a la BBC la Dra. Rebecca Fiebrink, profesora de informática creativa en Goldsmiths, Universidad de Londres. Usando muestras de música existentes y nueva música generada por IA, ‘podríamos empezar a ver una verdadera revolución en la forma en que se crea la música’, agregó.