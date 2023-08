Nueva York y California perdieron USD 1 billón por el éxodo de las firmas financieras

El atractivo floridano: ¿Por qué las potencias financieras están eligiendo el sol y la playa sobre los rascacielos? REUTERS/Amr Alfiky/File Photo

En los últimos años, una importante migración de bancos de Wall Street y grandes empresas tecnológicas desde Nueva York y California ha provocado una asombrosa pérdida de casi USD 1 billón en cada estado, en concepto de activos gestionados. Estos datos proceden de un exhaustivo análisis realizado por Bloomberg News.

Entidades como Elliott Management, AllianceBernstein y Charles Schwab han trasladado sus sedes centrales, lo que ha provocado la pérdida de miles de puestos de trabajo bien remunerados en ambos estados. Esto ha puesto aún más a prueba la salud financiera de estas ciudades y estados al reducir sus ingresos fiscales. Los mercados inmobiliarios comerciales de estas regiones también han notado el impacto, luchando por encontrar nuevos inquilinos, especialmente con el aumento del trabajo a distancia o remoto.

El análisis de Bloomberg se basó en las declaraciones corporativas de más de 17.000 compañías desde finales de 2019. Las principales razones de estas reubicaciones desde ciudades importantes como Los Ángeles, San Francisco y Nueva York fueron el atractivo de impuestos más bajos y un clima más favorable.

Desde principios de 2020 hasta marzo de 2023, más de 370 sociedades de inversión, que gestionan activos por valor de aproximadamente USD 2.700 millones, trasladaron sus sedes a diferentes lugares. La mayoría de estas migraciones se produjeron desde estados con impuestos elevados del noreste y la costa oeste a estados con impuestos más bajos, como Florida y Texas. Cabe destacar que estos estados no imponen un impuesto sobre la renta.

De Nueva York a Miami: Grandes nombres del mundo financiero trazan un nuevo camino hacia el sur. (Foto Opy Morales)

Florida se convirtió en el destino predilecto para las empresas que dejaron Nueva York, incluyendo a Icahn Capital Management y ARK Investment Management dirigida por Cathie Wood. Citadel, bajo la dirección de Ken Griffin, es una de las incorporaciones más notables en Miami tras su salida de Chicago. Por otro lado, Texas fue la primera opción para las firmas que abandonaron California.

Sin embargo, no son sólo las compañías las que se trasladan. Un número significativo de estadounidenses también se está trasladando a estados como Florida y Texas. Esta tendencia se puso de manifiesto en una nota de los analistas de Bank of America, que se basó en datos agregados y anónimos de clientes internos. La nota revelaba que los patrones migratorios observados durante la pandemia no se han invertido. Las ciudades que experimentaron un aumento de población durante la pandemia han seguido creciendo a un ritmo más rápido que otras en los últimos tiempos.

San Francisco, en particular, experimentó un notable descenso de su población, con una caída de más del 1% en el primer trimestre de 2023 y un descenso de más del 3% de 2020 a 2022, según informó Fox Business.

Del mismo modo, la ciudad de Nueva York experimentó un descenso significativo de la población, perdiendo alrededor del 1% de sus residentes a principios de 2023 y el 3% en los dos años anteriores.

(Con información de Bloomberg y Fox Business)