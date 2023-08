Los testimonios de quienes lograron huir del infierno en Hawaii: “Parece una escena de guerra”

Al menos 67 personas han muerto por los incendios forestales en Hawái

Al menos 67 personas murieron a causa de los incendios forestales que azotan Hawaii y devastaron ciudades históricas como Maui.

Las llamas azotaron más de 800 hectáreas en dos islas del archipiélago estadounidense y han obligado a la evacuación de miles de personas.

El fuego comenzó en la madrugada del martes por causas que aún se desconocen y el rápido avance puso en peligro viviendas y empresas así como a más de 35.000 personas en la isla de Maui.

Una vista aérea muestra la comunidad de Lahaina después de que los incendios provocados por los fuertes vientos quemaran la mayor parte de la ciudad en Maui, Hawái, EEUU. 10 de agosto de 2023. REUTERS/Marco García

En la localidad de Lahaina, que quedó devastada, un centenar de personas saltaron al mar para huir de las llamas. Residentes afirman que aún hay cuerpos sin recuperar.

Las autoridades pidieron a todos los visitantes que abandonen la isla “lo antes posible” y organizaron autobuses para llevar a los turistas al aeropuerto de Kahului.

El mapa muestra los focos de incendio más graves en la isla de Maui, Hawaii (AP)

Brandon Wilson, un turista de Canadá, aseguró que ”la mejor idea es tratar de salir de aquí”. “Salimos y mientras conducíamos por Lahaina, parece una escena de guerra. Parece que alguien bombardeó todo el lugar, está completamente devastado, incinerado”, afirmó.

En el aeropuerto, al menos 1.400 turistas quedaron varados, ya que sus vuelos fueron cancelados o retrasados.

Evacuados de los incendios forestales del oeste de Maui caminan en el aeropuerto de Kahului en Kahului, condado de Maui, Hawái, Estados Unidos, 10 de agosto de 2023. REUTERS/Marco García

Lorraina Peterson, de California, EEUU, reveló que quedaron atrapados en sus habitaciones por tres días “sin luz”. “Finalmente nos evacuaron a 1.800 de nosotros. Fue aterrador porque no había luz, no podíamos usar el teléfono, no podíamos llamar a nuestra familia”, precisó.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el estado de catástrofe natural para Hawaii, lo que permitirá liberar fondos federales.

Según el gobierno local, los incendios fueron causados por las condiciones secas y los fuertes vientos del huracán Dora, que se encuentra al sur del archipiélago, pero que no se espera que toque tierra.

