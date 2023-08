Tesla cambia de CFO: Zach Kirkhorn deja el cargo tras 13 años

Tesla redefine su liderazgo financiero en vísperas del lanzamiento del Cybertruck.

Zach Kirkhorn, director financiero de Tesla, ha renunciado a su puesto. La noticia se divulgó el lunes por la mañana mediante una comunicación regulatoria. Kirkhorn, quien ha estado en la compañía desde 2010, asumió como director financiero en marzo de 2019.

A pesar de su renuncia, seguirá colaborando con la empresa hasta fin de año para asegurar una transición ordenada. En una declaración en LinkedIn, Kirkhorn mostró su agradecimiento hacia los “empleados talentosos, apasionados y dedicados de Tesla”. Resaltó los logros del equipo, logros que muchos consideraban inalcanzables. Este cambio directivo ocurre justo antes del anticipado lanzamiento del Cybertruck, según reportó Yahoo Finance.

Zach Kirkhorn, director financiero de Tesla, dimite antes del lanzamiento del Cybertruck (LinkedIN)

Vaibhav Taneja, anteriormente Director de Contabilidad de Tesla, ha sido designado como el nuevo director financiero. Taneja ocupará ambos cargos de forma simultánea. Antes de unirse a Tesla, Taneja formó parte de SolarCity, que posteriormente fue adquirida por Tesla en un acuerdo valorado en 2.600 millones de dólares, según consignó CNBC. Además, cuenta con una experiencia de cerca de 17 años en PwC, la firma que actualmente audita a Tesla.

La salida de Kirkhorn llevó a una disminución en las acciones de Tesla, registrando una caída cercana al 4%. Es relevante mencionar que, cuando el anterior director financiero, Deepak Ahuja, dejó Tesla en 2019, las acciones experimentaron un descenso similar.

La carrera de Kirkhorn en Tesla ha sido destacada. Se unió a la compañía hace 13 años como analista financiero senior y fue promovido a director financiero en 2019. En un giro inusual en marzo de 2021, Tesla anunció que el título de Kirkhorn cambiaría al “Master of Coin”, mientras que el de Elon Musk pasaría a ser “Technoking”. Estos cambios se dieron poco después de que la automotriz adquiriera bitcoins por un valor de 1.500 millones de dólares a principios de 2021.

La presentación de la compañía el lunes no mencionaba “Master of Coin” como una de las funciones de Taneja como nuevo director financiero.

Por su parte, Taneja inició en Solar City en 2016 como vicepresidente de operaciones contables. Luego de la adquisición de Solar City por Tesla ese mismo año, Taneja se integró a la compañía de Musk, ascendiendo a director de contabilidad en 2019.

Los recientes resultados financieros de Tesla han sido notables. La firma anunció sus ganancias para el segundo trimestre, mostrando un incremento del 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior, superando las previsiones de los analistas. A pesar de la reducción en los precios de sus vehículos, los márgenes de ganancia de la empresa de Musk resultaron ser mayores a lo esperado, según publicó CNN.

Las razones detrás de la decisión de Kirkhorn aún no se han esclarecido. Tesla, conocida por su discreción ante los medios, no ha proporcionado detalles adicionales sobre el cambio ni sobre el futuro del título “Master of Coin”.

Post de Kirkhorn en LinkedIn

“Esta mañana Tesla ha anunciado que he dejado mi puesto de Director Financiero, al que sucederá nuestro Director de Contabilidad, Vaibhav Taneja. Formar parte de esta empresa es una experiencia especial y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho juntos desde que me incorporé hace más de 13 años. Mientras cambio mis responsabilidades para apoyar esta transición, quiero dar las gracias a los empleados con talento, apasionados y trabajadores de Tesla, que han logrado cosas que muchos pensaban que no eran posibles. También quiero dar las gracias a Elon por su liderazgo y optimismo, que ha inspirado a tanta gente”, dijo Kirkhorn en un post de LinkedIn.

Kirkhorn no respondió inmediatamente a las preguntas de Reuters cuando se le contactó en LinkedIn.

El ejecutivo continuará en un puesto no determinado hasta finales de año para garantizar una transición fluida.

En un giro inesperado dentro de la estructura directiva de la gigante automotriz, el veterano de la compañía decide dar un paso al costado, dejando tras de sí una era de logros y desafíos. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo

Zach Kirkhorn, nacido en 1984, es un ejecutivo financiero. Desde 2019 hasta agosto de 2023, desempeñó el cargo de director financiero de Tesla, Inc. Durante su carrera académica, estudió en The Wharton School y en la Universidad de Pensilvania, y más tarde obtuvo un MBA de la Harvard Business School.

(Con información de Yahoo Finance, WSJ, CNBC, CNN y Reuters)