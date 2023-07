EEUU condenó las medidas coercitivas y de explotación que utiliza la dictadura cubana con sus trabajadores internacionales

Médicos cubanos en México Foto: Cuartoscuro

Estados Unidos condenó las medidas coercitivas y de explotación que utiliza la dictadura cubana con sus trabajadores internacionales, los cuales incluye a su legión de médicos.

“El Gobierno de Cuba continúa utilizando medidas coercitivas para beneficiarse de la explotación y el trabajo forzoso de sus trabajadores internacionales, incluidos los profesionales médicos. Instamos a las autoridades cubanas a cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos y las normas laborales”, escribió la embajada de Estados Unidos en Cuba.

En la misma línea, Brian Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, señaló que la dictadura utiliza el trabajo forzoso para su beneficio.

“Instamos a las autoridades cubanas a cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos y las normas laborales”, escribió Nichols en su cuenta de Twitter.

Misiones de médicos cubanos

En 2022, Prisoners Defenders señaló en un informe que las misiones de médicos cubanos son en realidad una modalidad de esclavitud moderna. Además, según el reporte no sólo se trata de abuso laboral, sino que a México llegan militares bajo la imagen de personal de la salud.

También en 2022, eurodiputados de diversos grupos denunciaron las condiciones de esclavitud de los médicos cubanos en Calabria.

Legión de médicos cubanos

Los parlamentarios firmaron un carta recordando que las Naciones Unidas (dos veces en los últimos tres años), la CIDH, Human Rights Watch, Human Rights Foundation, Prisoners Defenders y numerosas instituciones de todo el mundo, que han dado voz a más de 1.100 recientes testimonios de víctimas, han estudiado y expuesto con detalle la esclavitud a la que son sometidos los médicos cubanos que trabajan en el exterior.

“El grado de esclavitud que sufren es tal que si estos médicos dejan su trabajo, se les considera ‘desertores’, de tal manera que si se encuentran dentro de Cuba cuando esto ocurre, el Código Penal vigente (Art. 176) les reserva ocho años de prisión, mientras que si la ‘deserción’ se produce estando en el extranjero, se les prohíbe la entrada a Cuba durante ocho años, lo que ha provocado que miles de niños en Cuba se hayan quedado huérfanos forzadamente por acción de las autoridades, una situación denunciada por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU el pasado mes de junio”, denunció Prisoners Defenders.

Y siguió: “En Prisoners Defenders valoramos la defensa de los derechos de los trabajadores, de los derechos sindicales, y creemos que el estado de bienestar conseguido en materia de derechos en Europa no puede arruinarse con la práctica de la esclavitud que practican sin piedad las misiones médicas cubanas”.

“Si no hay garantías de respeto a los derechos humanos mínimos, no se garantiza ni la formación ni la credibilidad del trabajo y del trabajador. La salud es un derecho universal que no se puede proporcionar a cambio de mano de obra esclava, explotando a los profesionales y poniendo en riesgo a los pacientes”, indicó la ONG.

Además, enfatizaron en que “informes de Human Rights Watch (23 de julio de 2020), Human Rights Foundation (16 de junio de 2020), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe Anual 2020), Departamento de Estado de los Estados Unidos (Informe sobre Derechos Humanos en Cuba 2021), Parlamento Europeo (Resoluciones de 10 de junio de 2021 y 16 de septiembre de 2021), Comité de los Derechos del Niño de la ONU (Informe de 16 de junio de 2022), han denunciado la violación de los derechos humanos y laborales de los médicos en el contexto de contrataciones similares”.

