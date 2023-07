Estos museos de Miami ofrecen entrada gratuita

Muchos de los museos de arte de Miami ofrecen entrada gratuita ciertos días del mes o hasta cierta fecha del año. (The Bass)

Miami es mucho más que un destino turístico de playa y vida nocturna. En las últimas dos décadas se ha consolidado como un centro de arte en los Estados Unidos. Por eso al visitarla conviene dejar un tiempo libre para conocer sus museos, sobre todo porque muchos de ellos ofrecen a los visitantes la oportunidad de recorrerlos sin gastar dinero.

Pérez Art Museum Miami

El renombrado PAMM presenta, además de su colección permanente, distintas exhibiciones a lo largo de cada año. Durante 2023 se destacan Love Is Calling, de Yayoi Kusama; Liminal, de Leonardo Erlich, y Joan Didion: What She Means, con obras de varios artistas y objetos personales que pertenecieron a la escritora y periodista. El PAMM proporciona kits de arte gratuitos (hasta agotar existencias) y organiza talleres familiares para fomentar la participación de los visitantes.

Dirección: 1103 Biscayne Blvd., Miami.

Horario: lunes, de 11:00 am a 6:00 pm; cerrado los martes y miércoles; jueves, de 11:00 am a 6:00 pm; viernes a domingo, de 11:00 am a 6:00 pm.

Entrada gratuita: el segundo sábado de cada mes.

Ubicado en el centro de la ciudad, el Pérez Art Museum Miami es una de las principales instituciones de arte locales. (PAMM)

The Bass Museum of Art

Es un lugar clave para los amantes del arte. Actualmente el museo cuenta con dos galerías abiertas al público en las que se pueden recorrer muestras como Open Storage, que al estilo de un depósito de arte combina obras de la colección del Bass con otras en préstamo a la institución, y Paisaje desmantelado (Haikus de José Juan Tablada), del mexicano Jorge Méndez, sobre el primer poeta en usar el haiku en castellano. Hasta el 17 de agosto, cuando abre la primera exposición de la nueva temporada, Between the mundane and the miraculous, del artista local Kerry Phillips, los visitantes pueden acceder realizando una donación de cualquier monto.

Dirección : 2100 Collins Ave, Miami Beach

Horario: miércoles a domingo, de 12:00 pm a 5:00 pm

Hasta el 17 de agosto, la entrada se limita a una donación voluntaria

The Bass Museum, ubicado en Miami Beach, es una histórica atracción en el barrio de mayor turismo. (The Bass)

Frost Art Museum- FIU

Parte de la Universidad Internacional de Florida (FIU), estas salas de arte siempre ofrecen entrada gratuita a sus visitantes. En su última exposición, Draw: Point to Point, se destaca el arte del dibujo y se presentan obras de talentosos artistas locales como Cornelius Tulloch y Amanda Linares.

Dirección: Campus Modesto Maidique, 10975 SW 17th St., Miami

Horario: martes a domingo, de 11:00 am a 5:00 pm; cerrado los lunes

Entrada gratuita: todos los días

El Museo de Arte Frost es parte de la Universidad Internacional de la Florida. (FIU)

El Espacio 23

Esta galería ubicada en Allapattah, el nuevo barrio del arte, es parte de la familia del PAMM. Actualmente presenta la exposición Sabes quién eres, adquisiciones recientes de arte cubano de la Colección Jorge M. Pérez, que ofrece una inmersión en el arte cubano contemporáneo. Aunque la entrada es gratuita, es necesario realizar una cita en línea.

Dirección: 2270 NW 23rd St., Miami

Horario: jueves a sábado, de 10:00 am a 5:00 pm; cerrado de domingo a miércoles

Entrada gratuita: todos los días que está abierto, previa cita en línea

Un viaje al mundo del arte cubano contemporáneo en esta galería que es familia del PAMM. (El Espacio 23)

De la Cruz Collection

En el corazón de Design District se encuentra esta exhibición de obras pertenecientes a la pareja de coleccionistas Rosa y Carlos de la Cruz. Los amantes del arte pueden explorar una amplia colección de arte contemporáneo de forma gratuita.

Dirección: 23 NE 41 St., Miami

Horario: martes a sábado, de 10am a 4pm

Entrada gratuita: todos los días

Para los amantes del arte contemporáneo, la colección del matrimonio De la Cruz está en el Design District. (De la Cruz Collection)

