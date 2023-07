Biden ratificó su respaldo al ingreso de Suecia en la OTAN: “Lo espero con ansias” (AP)

El presidente de Estados Unidos Joe Biden ratificó este miércoles su respaldo al ingreso de Suecia en la OTAN, durante una reunión mantenida en la Oficina Oval de la Casa Blanca con su homólogo Ulf Kristersson.

“Estoy esperando con ansias que forme parte”, declaró Biden durante el encuentro que se produjo días antes de que la Alianza se reúna en Vilna, Lituania, y donde se debatirá este ingreso, nuevamente.

Suecia “es un amigo y socio valioso. Es muy importante”, agregó el Presidente a la par que la portavoz Karine Jean-Pierre señaló que este ingreso debe ocurrir “lo antes posible” ya que sus fuertes capacidades militares “contribuirán a la seguridad europea”.

Estados Unidos considera a Suecia un socio valioso y cree que sus fuertes capacidades militares “contribuirán a la seguridad europea” (REUTERS)

Por su parte, Kristersson agradeció la “amable invitación” a la Casa Blanca y el “fuerte apoyo (de Estados Unidos) a la adhesión de Suecia a la OTAN”, una alianza a la que Estocolmo tiene “cosas para aportar”.

A continuación, el mandatario dijo que los países comparten “muchos valores y prioridades” en temas como la guerra en Ucrania, la crisis climática y hasta “la amenaza que supone China para las democracias”, una amenaza cada vez más tangible.

Suecia y Finlandia fueron los dos países que, iniciada la ofensiva bélica sobre Kiev, abandonaron su posición de neutralidad de más de dos décadas y solicitaron ser sumados al bloque.

Con el estallido de la guerra, Suecia abandonó su neutralidad y pidió el ingreso al bloque (REUTERS)

Mientras que Helsinki consiguió el visto bueno el pasado 4 de abril, tras meses de negociaciones, la adhesión de Suecia a la Alianza Transatlántica se encuentra bloqueada dado el veto que persiste por parte de Turquía y Hungría.

Recep Tayyip Erdogan sostiene que su negativa responde a la flexibilidad de Estocolmo para con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), una guerrilla que nació en 1984 en medio de la lucha armada contra el Estado turco en pos de conseguir una mayor autonomía para los primeros.

Desde entonces, Ankara, Estocolmo, Washington y la Unión Europea lo consideran un grupo terrorista.

Erdogan sostiene que su negativa responde a la flexibilidad de Estocolmo para con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) (Europa Press)

A esto se suman las reiteradas quemas del Corán que han tenido lugar en los últimos meses, habiendo ocurrido la última de ellas hace una semana, delante de una mezquita en la capital sueca.

En tanto, Hungría no ha brindado tantas explicaciones sobre su oposición aunque sí confirmó que levantará el veto si Turquía da el sí para la entrada del país nórdico.

“(Viktor Orbán) me confirmó que sigue valiendo lo que me había dicho la semana anterior y en otras ocasiones. Hungría no va a retrasar la ratificación sueca de ninguna forma”, declaró días atrás el Primer Ministro sueco, quien aseguró que le “tomó la palabra” a su homólogo.

La presión del bloque sobre estos estados es tal que se espera que el tema, junto con el avance de la ofensiva en Ucrania, sean las cuestiones centrales del encuentro el próximo 11 y 12 de julio.

La OTAN celebrará su cumbre la semana entrante, en la que debatirán este ingreso y el avance de la guerra (REUTERS)

En ese sentido, el encuentro será, a su vez, un momento ideal para que los miembros reafirmen su apoyo militar a las tropas de Volodimir Zelensky para que puedan vencer ante Rusia aunque se descarta, por el momento, que envíen una invitación para que Kiev ingrese al club.

Inclusive, el canciller alemán Olaf Scholz dijo la víspera que no está de acuerdo con la adhesión rápida que solicitó el último tiempo el país.

(Con información de EFE)

Seguir leyendo: